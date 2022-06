Del rigor de Torres García a la libertad creativa de Pedro Gava

Primera Página

MUY BUENA EXPOSICIÓN DE PEDRO GAVA EN TEATRO LAVALLEJA

En el ingreso a la galería derecha del teatro Lavalleja, ubicaron un autorretrato de Pedro Gava, interpelante y con una mirada de “qué están haciendo ustedes aquí”.

Ingresando se pueden ver 21 obras más, donde resalta el constructivismo de Joaquín Torres García, esa alianza de la que no se pudieron desprender fácilmente sus alumnos. Donde sí pudo imprimir Gava su sentimiento personal, en distintos momentos de su vida. Sus óleos de colores más vivos, sus desvíos entre la abstracción y lo figurativo, la búsqueda de perfección en las formas. Pero Gava también descolla en la pintura de paisajes urbanos, edificios y ciudades, con una paleta baja, delicada, sensible, todo eso acentuado por la acuarela o el óleo. Es una exposición de alto nivel, que deja el placer de ver buenas obras, de aprender sobre la sensibilidad y la creación. Hay un poder desprenderse del maestro hacía la libertad expresiva.

TRAYECTORIA DE UN GRAN PINTOR

Pedro Gava nació el 27 de marzo de 1918, en Brockton, Massachussets, EE. UU, y falleció el 8 de julio de 2005 en Maldonado.

Llegó a Uruguay en 1923. Estudió en el Círculo de Bellas Artes con los profesores Domingo Bazzurro y Guillermo Laborde entre 1929 y 1933, y luego con el maestro Joaquín Torres García entre 1943 y 1949.

Sigue integrando el Taller hasta 1961. Intervine en todas las exposiciones colectivas del Taller Torres García, dentro y fuera del país. En 1947 es profesor efectivo de expresión plástica en los liceos de

Piriápolis y Pan de Azúcar. Está representado en el liceo de San Carlos (Maldonado) con el fresco “Don Quijote”, y “De la Hélade” (1960-1961), y

en la Colonia Escolar de Vacaciones de Piriápolis con “Apolo y sus Musas” (1966). Realiza dos murales en dos céntricos comercios de Piriápolis (1969). Realizó exposiciones individuales entre 1950 y1969. En 1952 obtiene mención especial en el concurso de mural en el edificio ANCAP (Montevideo). Recibe mención Concejo Departamental de Cerro Largo (Uruguay) por su óleo “Calera de Piriápolis” y premio Adquisición

UTE de su óleo “Los Beat” en 1970.

Su obra se encuentra en instituciones oficiales y colecciones privadas de nuestro país y en EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá, España, Francia,

Italia, Chile, Suiza y Bélgica.

COLMADO DE PÚBLICO

La apertura de la exposición “Pedro Gava. Arte y Cultura”, en teatro Lavalleja, se vio colmada de público. El director de Cultura de la IDL, Hebert Loza, acompañado por Pedro Gava, hijo del pintor, y el director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Jorge Céspedes, se refirieron al evento.

FANTÁSTICO

Loza destacó que se trata de la décimoprimera muestra de la temporada. En esta, continiuó, “tenemos la obra de un gran pintor, como es Pedro Gava, es una muestra retrospectiva, donde vamos a ver diferentes momentos de la pintura de Gava. Nos parece fantástico tener en nuestras exposiciones uno de los mejores pintores. Gava era un fernandino adoptado, pero fernandino al fin, porque nació en Estados Unidos, luego se trasladó con su familia a Albania y de ahí años después llegó a Montevideo. Fue docente en Maldonado, es un honor tener a Gava entre los artistas que exponen en Minas”.

ENTRE CULTURAS

Puntualizó el director de Cultura de la IDL que agradecía la presencia de Céspedes, porque “esta exposición está en el marco del trabajo de intercambio entre las direcciones de cultura de la región Este, ya fueron cinco artistas nuestros a Maldonado, y también la Banda Departamental. Ahora viene esta exposición de Pedro Gava, que es excelente”.

Céspedes agradeció a Loza y a toda la dirección de Cultura, “por la organización para este intercambio de exposiciones”. “A Gava hijo por traer esta hermosa exposición, y agradezco al pueblo de Minas por darnos esta oportunidad de estar acá”.

URUGUAY UN PAÍS LIBRE

Gava agradeció a Loza “por haber sido tan receptivo para recibir esta exposición, y exponer las obras de mi padre en este lugar maravilloso, es para agradecer siempre. La gente de Minas tiene que saber que tiene un lugar privilegiado, estupendo, con distintos eventos siempre. Tengo una frase preparada y muy sentida por mí: ‘Los artistas viven en sus obras y estas perduran eternamente’ y al entrar y ver ‘La despedida de Gorgias’ de José Belloni, es muy significativo. Como lo es también venir a Minas, que es una ciudad que adoro, y es un honor venir con este trabajo que me encomendó la vida, que es poner en órbita la obra de mi padre, que para mí es un gran artista, y que el Uruguay debe conocer. Mi padre se sentía uruguayo, amaba el Uruguay, porque era un país libre, esa era su definición de nuestro país, y me enorgullece. Y me emociona porque yo también soy defensor y amante de la libertad”.

PINTÓ MUCHO

Gava hijo señaló consideró que su padre “era un gran pintor, hizo una gran obra”, y agregó que tiene muchos de sus cuadros, que están en la muestra. “Estamos preparando una gira por todo el Uruguay, para exponerlos, tenemos ya fechas concretas hasta noviembre. Todos los meses en un departamento distinto. Acá son 22 obras, hay un autorretrato, mi padre vendió muchas obras -creemos que pintó unas tres mil obras-, hay en distintas técnicas, acuarela, lápiz, hay un dibujo constructivo sobre los Beatles, que lo hizo para un concurso de UTE; hay óleos, hay pinturas constructivistas, algunas semiabstractas, hay abstractas, que si bien tiene la impronta del taller de Torres tienen mucho de mi padre, sobre todo en los colores y las formas, porque fue haciendo un cambio, del rigor de Torres a la libertad creativa que sentía mi padre”.