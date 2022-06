El intendente defendió en la Junta un fideicomiso “responsable” por U$S 8 millones

Primera Página

El lunes se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL), donde ante el llamado a sala, a pedido de los ediles, estuvo el intendente Mario García y parte de su equipo de gobierno, integrado por la secretaria general de la IDL, Lidia Araújo, la arquitecta Leticia Giorello (Ordenamiento Urbano y Territorial), el contador Juan Carlos Rosales (Hacienda), Richard Estévez (Obras), la doctora Laura Nahabetián (Jurídica) y los integrantes de la Corporación Nacional para el Desarrollo Anna Fusco y Andrés Pieroti.

La sesión se extendió por más de cinco horas, con la presencia de 28 ediles -tres del Partido Colorado, seis del Frente Amplio y 19 del Partido Nacional-.

En las barras se pudo ver a integrantes de ADEOM Lavalleja acompañando la sesión.

PRESIDENCIA

La presidencia de la JDL fue ocupada por Adriana Peña. Sorprendió la ausencia de los vicepresidentes Vicente Herrera y Miguel Del Puerto, lo que generó debate cuando Peña dijo que iba a preguntar al intendente y que se tenía que nombrar un presidente ‘ad doc’. Los ediles del Partido Nacional (PN) María Noel Pereira y Joaquín Hernández cuestionaron que estando la presidente, se nombrara un presidente para que Peña pudiese hablar. Peña se mantuvo en su actitud: “Yo voy a bajar y voy a hablar, quedará sin presidente si ustedes no lo nombran, yo me voy a expresar”, dijo. Se leyeron los artículos correspondientes y Pereira reconoció que en uno de ellos daba esa posibilidad de nombrar el presidente ‘ad doc’. Se nominó a Luis Martínez, quien inmediatamente asumió como presidente mientras Peña interpeló al intendente García.

BIEN PLANTADO

Mario García tuvo en toda la sesión una actitud calma y firme, en su exposición como en los agregados que hizo a la información de integrantes del equipo, así como las respuestas que dio a las preguntas de los ediles.

Comenzó señalando el intendente que “esta es la primera vez que Lavalleja se enfrenta al tratamiento de un fideicomiso de obra pública en toda su historia. Es el momento adecuado, porque todos sabemos la importancia que tiene la obra pública en la vida del país y el departamento. La obra pública es un dinamizador natural de la economía, general y particular. La obra pública genera mano de obra, trabajo y específicamente hemos dispuesto que haya un número determinado de trabajadores que sean del departamento en cada una de las obras que se lleven a cabo a través del fideicomiso”.

García informó que el dinero del fideicomiso no lo dispone la IDL, lo dispone y maneja el fiduciario, que es la CND: “Es quien administrará los recursos que provienen de los ingresos generados de los tributos de patente de rodado”, dijo.

Seguidamente García se refirió a las características del fideicomiso: “Es viable económicamente, las cuentas públicas lo pueden soportar en los ocho años que se ha determinado su pago. Y es un proyecto integral porque abarca todo el departamento de Lavalleja, e integra las diferentes actividades que se desarrollan. Es un fideicomiso responsable”.





8 MILLONES A 8 AÑOS

Aseguró el intendente que el plazo del pago de los ocho millones de dólares que tiene de costo el fideicomiso es de ocho años: “Abarca lo que resta de este período de gobierno y el próximo”. “Ser responsable es pensar a mediano plazo y no comprometernos a 15 o 20 años, porque hoy una de las premisas es la incertidumbre en que está inmerso el mundo-, con un 5% de interés financiado en unidades indexadas”.





TODO EL DEPARTAMENTO

Aseguró García que el fideicomiso tuvo “la decisión política de llegar a todo el departamento”. “La otra decisión es fortalecer, incentivar, promover, desarrollar y diversificar la propuesta turística. El llegar a todas las localidades para dinamizar la economía, generar trabajo y continuar el desarrollo turístico que Lavalleja tiene y que esperemos intensificar en los próximos años, ese es nuestro propósito”.

Insistió en que cada propuesta de obras se basa en el diálogo con los representantes y autoridades de cada lugar, y destacó la importancia del potencial turístico de las diferentes zonas.

Destacó que después de la toma de decisiones “viene el desarrollo técnico, la evaluación, el objetivo, la población alcanzada, y es cómo se define la obra pública. Se eligió la integralidad y llegar a todo el departamento”.





PUENTE CAMPANERO

Seguidamente se refirió a las obras que se proyectan hacer con el dinero del fideicomiso, “obras imprescindibles que están en la memoria y en la intención colectiva de todos. El puente sobre el arroyo Campanero es la obra más costosa de la propuesta. Es una obra necesaria para Minas y el entorno del camping Arequita, y también para todo el departamento”.





AGUAS BLANCAS

Se refirió García a la propuesta de obras en el camping Aguas Blancas, “tiene incidencia directa sobre la población de Solís y es uno de los lugares más lindos del departamento, que necesita una inversión que lo haga más disfrutable y genere un flujo turístico más intenso”.





OTRAS OBRAS

La propuesta en José Pedro Varela, dijo García, “es vial, hay que seguir trabajando para que tenga un estándar de rodamiento en sus calles, que sin esta inversión es muy difícil de lograr. La realidad de José Batlle y Ordóñez marca la necesidad de una villa hípica, que fue propuesta por la gente y autoridades de ese lugar, porque la gran mayoría de las iniciativas de la localidad depende de la actividad hípica. En Mariscala nos manifestaron la necesidad de generar un espacio cultural y se integra con el concepto de desarrollo turístico de la localidad. (Se comprará y refaccionará) una casa muy linda que está en plaza que está hermosa y recientemente refaccionada. Con buen criterio lo planteó la alcaldía. Solís de Mataojo cuenta con una obra que es necesaria producto del diálogo con la alcaldesa y concejales y es seguir instrumentando el complejo deportivo -ya no es un gimnasio, es mucho más-. La piscina techada, se le ampliaron los vestuarios y toda la actividad deportiva se desarrolla prácticamente en torno a este complejo. En Colón se necesita en la cancha de fútbol -a iniciativa de los vecinos se propuso- hacer junto a la plaza pública donde está la cancha unos vestuarios. En Zapicán y Pirarajá mejoras en las infraestructuras de ambas plazas.

En Aramendía tienen necesidad de un salón para desarrollar actividades sociales y culturales”.





POSIBLE Y VIABLE

El intendente se refirió al proceso de trabajo del fideicomiso que “fue presentado a todas las bancadas de la JDL, la ciudadanía también tomó conocimiento de la propuesta, y de la importancia de la forma de encarar la obra pública en Lavalleja. El 25 de mayo se envió a la JDL”.

Aseguró que el fideicomiso permite “contar con recursos a corto plazo para desarrollar obra pública, que creemos que es posible y viable. Este fideicomiso es una propuesta abarcativa, integral, responsable, y creemos que están dadas las condiciones para avanzar y disipar las dudas que los ediles tengan, y que rápidamente podamos contar con la obra pública presentada”.





CORPORACIÓN

Anna Fusco, representante de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), puntualizó en qué consiste el fideicomiso y cuál es el rol de la CPD y de Conafin Afisa. “La CND es un articulador de políticas públicas de instituciones que vienen a trabajar, prestamos servicios a los ministerios, gobiernos departamentales, servicios descentralizados, entes autónomos”. Realizó una reseña de la historia de la institución, sus trabajos y responsabilidades.





¿QUÉ ES UN FIDEICOMISO?

Se refirió Fulco a qué es un fideicomiso: “Es una forma jurídica, un contrato donde el fideicomitente cede derechos, también inmuebles, créditos, lo que considere, a otro. Este otro es el fiduciario que en este caso será Conafin Afisa, que es la CND. El contrato es un objeto o razón de ser, que es alguien que se beneficia, y en este caso es la IDL y la población que va a hacer uso de las obras. En este caso la IDL cede al fiduciario parte de los ingresos que le genera el SUCIVE, y con eso se solicita el crédito. Este contrato establece que ese dinero solo se utiliza para lo que se establece en el objeto. Acá son obras públicas, que en un anexo se establece cuáles son, y ese dinero no puede ser utilizado para otra cosa. El fiduciario está sujeto a controles por el Banco Central, más allá de todas las auditorías. Y al ir al fideicomiso vamos al derecho privado respecto a los llamados a obras, una vez que una obra se adjudica se lleva adelante, no se puede impugnar”.





EN LAVALLEJA

Respecto al fideicomiso de la IDL, dijo Fusco que “tiene el modelo general, está el fiduciario Conafin Afisa, al fideicomitente que es la IDL; ambos generan el fideicomiso que va a permitir realizar las obras, a través del financiamiento que va a recibir contra la garantía del SUCIVE. Este fideicomiso tiene el control y auditorias que no permite hacer nada que no esté en el objeto que resuelva la JDL. Acá pedimos una tasa máxima de endeudamiento del 5%, lo que garantiza que no va a tomar un endeudamiento que supere esa tasa, entendemos que se va a tomar una tasa menor, pero establecimos ese máximo. El plazo es de ocho años, para no afectar el flujo anual del gobierno”.





LAVALLEJA AVANZA

García agregó que el fiduciario Conafin Afisa “son dos personas diferentes que forman un holding, cuyo paquete accionario es de CND en un 100%. Los recursos que se disponen para el fideicomiso no los maneja la IDL, van directamente al fiduciario, y es este el que realiza los pagos de la obra en la medida que se vaya ejecutando. Es importante dejarlo claro para que sepan quién administra los recursos que provienen del SUCIVE y van directos al fideicomiso”.

Puntualizó Fusco que “el fideicomiso se llama Lavalleja Avanza y va a tener cuenta con ese nombre en los bancos; tiene contabilidad individual, tiene RUT y BPS independientes, es una empresa y tributa como tal”.





FLUJO DE CAJA

El contador Rosales se refirió al flujo de caja, pero antes reiteró que el fideicomiso es por 8 millones de dólares, con un plazo de 8 años, con una tasa máxima de 5% “que es más o menos, daría una cuota aproximada al millón de dólares o un poquito más, apenas superior a eso”. “Trabajaremos para hacer ese flujo de fondos con ese supuesto. No sabemos cuándo se va a empezar ni cuántas obras se van a hacer el primer año. Supusimos que toda la obra se hace el primer año y el pago se empieza a hacer desde ese primer año, con lo cual es posible, pagable solventar la cuota con los ingresos y egresos corrientes. Se tomó la historia para hacer el trabajo de sus presupuestos, desde el año 2010 al 2020 los ingresos y egresos corrientes, con eso se proyectó el flujo. Pensamos que el 2023 sería el año uno. La intendencia es capaz de generar la cuota posible. La IDL lo puede enfrentar totalmente”.





¿CÓMO SE HACE?

El intendente García se refirió a cómo se gestiona la obra pública, cuáles son los procesos, cómo se otorgan los créditos, cómo se lleva a cabo la obra. “Lo primero es visualizar la obra, y dentro de las decisiones estuvo llegar a todo el departamento, eso es una condicionante. Se desarrolla un esquema general con el concepto que se quiere llevar, y se denomina el perfil de la obra, y que es lo que está en la propuesta que recibieron los ediles, que tiene el problema a resolver, el objetivo y la población que alcanza”.





OBRAS

Estévez se refirió al puente sobre arroyo Campanero, cuyo costo es de unos 3 millones de dólares, y su problemática es la alta recurrencia de inundaciones, cortando el paso. Es un puente con más de 60 años, diseñado con otros estándares para la circulación de baja velocidad, y no se tuvo en cuenta los criterios de seguridad. El camino era de tosca, metros antes del puente hay una curva muy pronunciada que es inadmisible para una circulación segura.

Dijo el director que “la solución del problema es la creación de un nuevo puente, el que hay no admite reforma o refuerzo. Hay una faja de camino a pocos metros del puente existente, que cumple con las condiciones para emplazar el nuevo puente, y eso daría solución a las inundaciones. El puente, según estimaciones primarias, sería de 150 metros de largo, acompañado de terraplenes de accesos, implica movimiento importante de suelo, y la construcción del pavimento más las transiciones con el camino existente, lo que hace que haya que reconstruir casi un kilómetro de camino”.

Sobre la recuperación de calles de José Pedro Varela dijo Estévez que “conjuntamente se hizo un relevamiento, hay un número importante de calles que ameritan reparaciones que van desde cortes, baches, hay cuadras para recuperar parcialmente, otras totalmente. Se haría por zonas”. No dijo cuál es el costo de esta obra.





CAMPINGS

Giorello manifestó que en el Camping Arequita, se destinaría 1 millón 80 mil dólares. “Se detectó que el problema es la infraestructura insuficiente en temporada alta, los objetivos son potenciar la zona y generar más infraestructura, nuevos servicios, y mejorar lo existente. La población objetivo es el turismo, y llega a recibir en temporada alta unos 3 mil visitantes, más todos los vecinos de la zona. Se propone aumentar la capacidad locativa, una piscina techada y climatizada con servicios. Mejora en los desagües, en servicios eléctricos y edificios existentes, y el agregado del mobiliario”.

Sobre el Camping Aguas Blancas, la inversión sería de 400 mil dólares. Giorello dijo que se van a construir cuatro cabañas, sistema de construcción mixto, baterías de baños, instalación de dos espacios techados con parrilleros. El objetivo es el turismo, se calcula la visita de mil personas del entorno y 1.800 de Solís.





OTRAS OBRAS

También se refirió Giorello al salón multiuso en Solís de Mataojo que tiene un costo de 300 mil dólares. La construcción sería al lado del gimnasio, de construcción tradicional, con cubierta liviana, y con acceso a la calle.

El centro hípico de Batlle y Ordóñez incluiría una pista de arena, caballerizas, depósito, servicios higiénicos, gradas y ruedo para criollas. No dio costos.

En Pirarajá y Zapicán se harían mejoras en la plaza. El monto destinado para cada plaza es de 100 mil dólares, se haría la construcción de veredas, pérgola, bancos, contenedores, juegos, iluminación y mejoras en las especios vegetales.

En Aramendía el salón multiuso, 70 metros cuadrados, parrilleros y baños, tendría un costo de 100 mil dólares.

En Colón, se construiría un vestuario para la cancha. No se informó sobre el costo.

En Mariscala está la compra de la casa para refaccionar y que allí funcione una Casa de la Cultura. No informaron sobre el costo.

La JDL tendría una inversión de 700 mil dólares.





PREGUNTAS

El intendente y su equipo estuvieron abiertos a las preguntas de los ediles. Se hicieron muchas preguntas, algunas ya habían sido respondidas. Por razones de espacio tomamos algunas preguntas y sus respuestas que serán publicadas en próximas ediciones.





FINAL

Luego de retirarse el intendente García y quienes lo acompañaban se procedió a la votación de cuatro mociones.

Luis Carresse mocionó sugerir al intendente que contemple la compra de camiones con barométricas, construcción de una pileta y compra de terrenos para MEVIR para Villa del Rosario. Fue aprobado por mayoría.

Moción de ediles del Partidos Nacional donde entienden por satisfechas las palabras vertidas por el intendente y su equipo, y agradecían su presencia en sala. Se aprobó por mayoría.

Mocionó María Noel Pereira que desgrabada la sesión extraordinaria pase a las Comisiones de Legislación y Turno, y de Presupuesto. Fue aprobada por unanimidad.