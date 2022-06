Pablo Alonso: “Me emocionó bastante la unión del grupo ante Progreso”

Primera Página

* El entrenador de los “franjeados” señaló que: “No tenía pensado dirigir más, pero me llevé una grata sorpresa porque me motivó la gran calidad humana y futbolística del grupo”

Por Gonzalo Martínez

El día lunes por la noche, en el programa deportivo “Zona Caliente” que se emite por Minas Cable Visión y CW 54 (Emisora del Este), habló el director técnico del Club Atlético Barrio Olímpico, Pablo Alonso.

“CONTENTO CON LA ENTREGA”

Al inicio, Alonso dijo que: “Debutar en la Copa de Clubes y ganar en un partido difícil como el del otro día, fue importante. Me dio la impresión que Progreso era un equipo muy experimentado, que tenían un par de jugadores que habían alternado en el fútbol profesional. Fue un partido muy duro, y la verdad quedé muy contento con la entrega de los futbolistas. La entrega fue muy buena en todo sentido, en la concentración que tenían, y nosotros intentamos hacer nuestro juego. Lo que más me preocupaba era el funcionamiento del equipo. Estábamos trabajando con un grupo de jugadores, y por suerte después se sumaron Facundo Salvarrey, Erian Bonilla (que fue expulsado contra Progreso), y Gabriel Chaine, que son de Selección. Ellos no estaban, y no sabían lo que estábamos haciendo y cual era mi idea. Pero quedé muy contento con el partido ante Progreso. Fue un partido sinceramente muy difícil”.

“EL EQUIPO ARRANCÓ BIEN”

Posteriormente, Pablo expresó que: “No es fácil. Yo venía acostumbrado a un ámbito profesional, y sin dudas cambian las costumbres. De a poquito intentamos educarlos por decir de alguna manera, por el bien de ellos. Creo que desde el inicio en Barrio Olímpico tuvimos cierto grado de elasticidad, y tratamos de adaptarnos a cada situación. Sinceramente no tenía pensado dirigir más, pero me llevé una grata sorpresa porque me motivó la gran calidad humana y futbolística del grupo. Me emocionó bastante la unión del grupo ante Progreso, y esas cosas dan muchas fuerzas”. Más adelante, indicó que: “Desde un principio me imaginé que el equipo debe estar ordenado, y sin dudas que iremos en busca de los éxitos deportivos. El equipo arrancó muy bien, ante un rival muy duro como siempre lo es Progreso”; culminó diciendo el director técnico de Barrio Olímpico.