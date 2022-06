Finalizó el curso de operarios de carnicería

Primera Página

Se llevó a cabo el cierre del curso de operarios de carnicería, actividad que la Dirección de Juventud de la Intendencia de Lavalleja (IDL), en forma conjunta con el Instituto Nacional de Carnes, INAC.

Estuvieron presentes el intendente Mario García, el director de Juventud Gabriel Gutiérrez, la gerenta de Mercado Interno de INAC Fernanda Cuervo, el vicepresidente de INAC Guido Machado y por el Ministerio de Ganadería (MGAP), Virginia Guardia.

El intendente Mario García expresó que “es un orgullo poder sentir que este departamento es el primero en cumplir con este ambicioso plan, que más allá de lo técnico, es un plan de cambio de cabeza en cuanto a como se maneja por un lado y como se ve la actividad que se desarrolla a nivel del país. Desde el momento que se nos planteó esta posibilidad, debo reconocer que tuvimos nuestros miedos a la convocatoria, a la posibilidad de desarrollarlo y sin embargo, el empuje de todos los interesados y del director de Juventud nos hizo entusiasmar. Hoy con tremenda alegría les debo decir que los felicito por haber asistido, por haber confiado en este curso que realmente nos hace sentir desde el gobierno departamental tremendamente orgullosos. Somos los primeros en todo el país en confiar en este curso, terminándolo con este éxito y que todos los interesados lo hayan hecho de tal manera satisfactoria".

Más adelante, el jerarca comunal dijo que “el mundo está cambiando y no podemos seguir haciendo lo mismo que se hacía antes. Hoy INAC ya no tiene aquella imagen de que viene a inspeccionarlos, de que viene a sancionar, sino que quiere aportar para mejorar y eso es justamente de lo que se trata. Los uruguayos siempre decimos que tenemos dos grandes pasiones, aunque pienso que debemos agregar una tercera pasión: el fútbol, la política y el asado, que no siempre se menciona en nuestra vida y cultura".

García indicó que “en estos cursos aprendemos todos”. “Las autoridades que están especialmente designadas, aprendemos nosotros como gobierno departamental, que también tenemos nuestras responsabilidades y aprendemos de ustedes, los que están en la primera línea. Por eso debemos trabajar juntos y no en forma aislada, porque se logran cosas mucho mejores y mucho más rápidas. Esta experiencia que hoy culmina una etapa, nos deja grandes enseñanzas, hay que profesionalizarse, prepararse, hay que saber que el conocimiento nos ayuda para cada uno de los hechos que desempeñemos y hay que seguir vendiendo carne. Buscamos entre todos construir un mejor Uruguay y tener también un mejor departamento para todos”.

DIPLOMAS ENTREGADOS

Adriana Fernández, Alba Ferreira, Ana Modino, Carlos Martínez, Carolina Marichal, Daniel Martínez, Fernando Correa, Humberto Silveira, Jorge Farías, Karina Chiribao, Pedro Di Martino, Rosebel Frachia, Susana Bentos, Adrián Cruz, Ana Martínez, Cristian Fernández, Diego Pereira, Fernando Perrone, Gerardo Pereira, Jefferson Ojeda, José Pedro Correa, Julio Martirena, María Pérez, Mauricio Vázquez, Víctor Romero, Álvaro Umpiérrez, Bruno Pereira, César Sotelo, Enrique Brun, Fernando Gorriarán, Graciela Cedrés, Juan Paulo Yarzón, Martín Rodríguez, Rolando Barreto, Wilson Inzaurralde, Ángel Gómez, Diego Curbelo, Diego Dorrego, Laura Carroso, María Luis de los Santos, María Noel Abreu, Martín Gorgoroso, Mateo Arnaldo Perla, Nahir Marichal, Néstor Jorge Nis y Rodolfo Ávalo.