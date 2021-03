Mauro Álvarez: “Lo que está pasando en la JDL no se puede ocultar a la población”

Primera Página

PATRICIA PELÚA: “EL HECHO DE SI HUBO FILTRACIÓN ES MUCHO MENOR A SI HUBO UNA ILEGALIDAD”

El presidente del Frente Amplio de Lavalleja, Daniel Ximénez, y los ediles Patricia Pelúa, Mauro Álvarez, Tamara Andrade, Yliana Zeballos, Felipe De los Santos, Ismael Castro y Federico Suárez, en conferencia de prensa se refirieron a la sesión ordinaria del miércoles 10, y específicamente a lo ocurrido en la comisión de régimen general en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL).





ACOMPAÑAR

Ximénez manifestó que “como presidencia del FA estamos acompañando a la bancada de ediles del FA, porque van a hacer varias consideraciones sobre los hechos ocurridos en la última sesión ordinaria de la JDL, y nosotros le queremos trasmitir el apoyo a nuestra bancada, y que la gente de Lavalleja tenga bien claro cómo piensa el FA con respecto a los hechos, y cuáles son las medidas que se van a tomar políticamente de aquí en más”.





“NO ESTAMOS INVOLUCRADOS”

Pelúa, coordinadora de la bancada del Fa, señaló que “como bancada hemos decidido hacer esta conferencia por lo ocurrido en régimen de comisión general. Queremos aclarar a la población que ninguno de los ediles del FA está involucrado en este tema. Si bien se han dado nombres, algo que nuestra bancada no va a hacer, tenemos la conciencia muy tranquila que ninguno de los ediles involucrados es de nuestra bancada”.





ACCEDIERON

Aseguró Pelúa que la bancada del FA se enteró “el mismo día y en el momento de iniciar la sesión, que ese primer punto era en comisión general. No estábamos enterados ni los coordinadores ni el resto de los ediles del contenido a tratar en comisión general, y como era de orden accedimos a que se hiciera así”.





ARTÍCULO 46

Álvarez se refirió a que la JDL tiene diferentes maneras de sesionar, y según la importancia de los temas, está previsto en el reglamento que algunos asuntos deben tratarse en régimen de comisión general, o en sesión secreta o las sesiones públicas y abiertas. “El artículo 46 del Reglamento de la JDL expresa: ‘Salvo decisión expresa de la Junta los asuntos que refieren a funcionarios municipales, que pueden afectar su actuación como tales, o su buen nombre, serán tratados en régimen de comisión general, los asuntos que dieran lugar así como la resolución que se adopte que importen sanciones disciplinarias no se darán a la prensa a no mediar pedido en contrario. También se tratarán en comisión general los asuntos cuya naturaleza así lo requiera’. En este artículo se amparó la JDL, y en ese sentido lo que entendemos es que de acuerdo a lo que salió en la prensa -a nosotros nos constan los nombres que salieron publicados-, sí decimos que no corresponde estas cuestiones a ningún edil titular ni suplente del FA”.





LOS EDILES NO SON FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Seguidamente Álvarez dijo que “se podía haber tratado el tema como edil o edila departamental, porque según las normas que nos rigen, los ediles departamentales no somos funcionarios municipales, por lo tanto los temas que tienen que ver con nuestra investidura, no deben ser tratados a espaldas del pueblo. Lo que está pasando en la JDL no se puede ocultar a la población, sobre asuntos que tiene mucho que ver quizás con algún tipo de ilegalidad o posible delito. En nuestra calidad de ediles tenemos la conciencia tranquila que cuando se habla de nuestro proceder en la JDL y en nuestra vida política, no personal, política, consideramos que debe ser público. Cuando nosotros votamos pasar a un régimen de comisión general teníamos entendido que era a través del artículo 46 que acabo de leer, y expresa y se refiere pura y exclusivamente a los funcionarios municipales, no dice el reglamento ni hay ninguna ley de nuestro ordenamiento jurídico que no se puedan tratar temas públicos que atañen a ediles”.





¿Pueden relatar lo que sucedió sin dar nombres?

Pelúa - En comisión general los nombres nunca se dieron. A nosotros se nos informa que había boletas que no estaban presentadas debidamente o que podían llegar a tener algún vicio de maldad. La presidente detalla que hubo ediles que habían liquidado boletas de combustible, lo que está estipulado en nuestro reglamento -ediles que transiten más de determinados kilómetros se les reintegrará el dinero del combustible- y que se había constatado que había ediles que no habían viajado en vehículo para liquidar esa boleta como habían hecho. Nosotros no sabemos si es así, creemos fielmente en la palabra de la presidente de la JDL (Gabriela Umpiérrez).





¿Qué mocionó la bancada del FA?

Pelúa – Se mocionó la instalación de una investigadora, o se pasa a hacer lo legalmente correspondiente, que es elevar la denuncia a la Justicia. Nosotros como ediles no somos quiénes para juzgar el accionar de otro, pero si la presidente constató el delito, ella misma tenía que hacer la denuncia. Y el FA propuso que se le diera la facultad a la presidente para hacerlo. La bancada del PN se opuso, y se propuso formar una comisión investigadora de cinco miembros. Ahí mocionamos que esa investigadora no tuviera mayoría de los miembros de los partidos a que pertenecieran los ediles involucrados. Esto también lo rechazaron, perdimos otra vez. Quedó formada por un edil del FA, uno del PC, y 3 del PN. Estas dos mociones del FA fueron apoyadas por el PC. Los involucrados por lo que salió en la prensa son del PC y del PN, y son de José Pedro Varela.





“NO VA A PASAR NADA”

Ximénez reflexionó que “casi todos hemos vivido nuestra vida en Lavalleja y conocemos el accionar del PN”. “Muy bien por la presidente de la JDL, que constató el hecho y lo denunció, como correspondía, y muy mal por el PN que trata de tapar todo. Estamos acostumbrados que el PN genera una comisión investigadora, que va a demorar catorce años, y en ese tiempo la gente se olvidó de qué pasó con la plata de los viáticos de la nafta que denunció la presidente. Los ediles quieren que se investigue, todos queremos que se investigue, pero estamos seguros que no va a pasar nada porque ese es el típico accionar del PN, lamentablemente estamos gobernados por dirigentes del PN, que la mayoría apoyan estas cosas. Porque si no se hubiera hecho, lo que había que hacer es pasarlo a la Justicia”.





¿La investigadora tiene plazos para expedirse?

Álvarez - Las comisiones investigadoras no tiene plazo por reglamento, sí se podría fijar un plazo en la resolución, cuestión que no pasó en la Junta. Se podría haber puesto la moción de un plazo de 30, 60, 90 o 180 días, pero eso no se hizo, y en la nueva normativa de la comisión de Reglamento que estamos va a estar previsto, pero el cuerpo es soberano y pudo proponerlo y aprobarlo en ese momento. No se hizo. No hay plazo para empezar a trabajar y no hay plazo para finalizar. Tampoco el FA pretende que las cosas se hagan a lo loco. Sí planteamos que la presidente y el asesor legal de la JDL actúen a derecho, si se constata irregularidad o apariencia delictiva, lo que debe hacer es ajustarse a derecho y que Fiscalía lo investigue. La Junta no está en condiciones constitucionales y legales de hacer una investigación que pueda esclarecer los hechos. La única manera que el pueblo sepa qué pasó, y si ya no había pasado anteriormente, es que lo investigue Fiscalía y la Justicia.





Respecto a la filtración de los hechos y los nombres, ¿se va a hacer algo?

Álvarez – Yo no le llamo filtración, desconozco la naturaleza de los dichos que salieron a la prensa, pero no le llamo filtración, porque me estaría contradiciendo, pero por la naturaleza del tema tratado, presunta presentación de boleta apócrifa, y con un posible fin ilícito presunto, de un edil departamental no debería ser tratado en régimen de comisión general, debió haber sido de público conocimiento. Por eso no le llamo filtración, porque en ningún momento se dijeron los nombres en el régimen de comisión general.





Pero se consideró que fue una filtración.

Álvarez – Fue tratado como filtración por parte del PN por razones quizás políticas, quizás de encubrimiento temporal de lo que pasó para ver qué pasó y de qué manera clarificar, o cómo darle cuenta a la población de lo que pasó o por otros motivos que desconocemos, pero no podemos decir que fue una filtración.





El PN enfocó más el hecho de la filtración que la ilegalidad de cobrar viáticos.

Pelúa – Exactamente.

Ximénez – Sí, había que matar al mensajero.

Pelúa – A nuestro entender no existe una filtración, porque en la prensa se dieron nombres y en la comisión general no se dieron, por lo tanto no puede ser una filtración en régimen de comisión general. El hecho de sí hubo o no filtración nos parece muchísimo menor a lo que realmente se trató que es directamente una ilegalidad. Se planteó que hubo alguien que quiso estafar a la JDL, y eso es lo que nos parece primordial.





En caso que la Junta no denuncie, ¿los ediles del FA piensan hacer la denuncia en la Justicia?

Álvarez – La mesa política del FA con la misma discrecionalidad que estamos tratando este tema públicamente, va a tratar el tema porque es de extrema urgencia y gravedad. Lo que se haga, será en consonancia de nuestra fuerza política, y no a impulso de los ediles.





PEDRO SUÁREZ

Ximénez pidió a la prensa, antes de finalizar la conferencia mandar un saludo a Pedro Suárez, de José Pedro Varela, quien fue candidato a alcalde algunas elecciones atrás por el FA. “Quiero darle un saludo muy especial, teniendo en cuenta este tema. El mensaje para Pedro es que la vida nos da oportunidad de mostrar quienes somos, a veces falta un poquito de tiempo, nada más. Muchas gracias”.