Donación de Fundación Mano a Mano Internacional

TRAS GESTIÓN DE LA MINUANA LURYMAR DI MARCO EN ESTADOS UNIDOS

La Fundación Mano a Mano Internacional Roselle Park, de Nueva Jersey, Estados Unidos, ha realizado diversas donaciones a nuestro país en insumos médicos, en una cifra que según la institución supera los U$S 1.500.000.

El presidente de dicha fundación es el doctor Pedro Cordero, y tiene como coordinadora general a minuana Lurymar Di Marco, quien fue la que realizó la gestión para llevar adelante una importante donación al Hospital Policial.

La representante y vocera de dicha fundación en nuestro país es la colega periodista Sandra Carrecelas, quien informó que esta fundación hace donaciones a muchos países. Las donaciones a Uruguay llegan a través de la gestión de Di Marco, ya que desde nuestro país se comunican directamente con ella para pedir ambulancias, camas, aparatos entre tantos insumos más le transmiten las distintas necesidades que existen en salud en nuestro país.

Carrecelas afirmó que recientemente se realizaron donaciones al Hospital Policial y una parte al Hospital Militar. En tanto también recibió una ambulancia el Cecoed de Florida, y para el Cecoed de Lavalleja una camilla articulada, entregada hace un mes. Próximamente se entregará una silla de ruedas, y también, una vez que se libere un palet de kits de leche larga vida, para repartir entre los niños “que la Intendencia de Lavalleja así disponga y crea conveniente”.

La colega dijo además que tienen para entregar dos piernas ortopédicas. Una es derecha, la que ya tiene destinatario, y otra es izquierda, que aún no tiene destino. Por lo tanto, si alguien realmente necesita esa pierna izquierda, está a disposición. “Por supuesto que hay que hacer el estudio médico correspondiente para ver si le sirve”, aclaró.

MUCHAS TRABAS PARA DONAR A URUGUAY

Nuestra redacción se contactó telefónicamente con Estados Unidos con Lurymar Di Marco, quien dijo que “es muy reconfortante para mí poder ayudar a Uruguay, y también que fuera algo para Minas. Vamos a ver si podemos darle continuidad a este trabajo, porque la verdad que me encontré con muchas trabas, los que hemos tenido que manejar desde Estados Unidos, y Sandra (Carrecelas) colaborando en Uruguay como mi representante. Este tema me ha dejado un poquito renuente a seguir enviando a Uruguay donaciones si no cambian un poco las burocracias. Dependo mucho del MSP, porque lo que mando son insumos médicos, aparatos de alta complejidad, muy costosos, que solamente pueden ser derivados a hospitales. Si puedo seguir trabajando con el MSP y se ponen más elásticos en temas de burocracia, voy a poder seguir enviando, sino lamentablemente es desde todo punto de vista imposible, porque sinceramente es con el único país que me ha pasado”.

Di Marco comentó que “a Uruguay le enviamos donaciones porque manifesté al presidente de la Fundación con pruebas, de gente que me escribe desde el país, directores de hospitales, enfermeras, nurses, de distintos pueblitos de Uruguay, que tienen graves carencias, y por eso me permitieron apartar lo que necesitara para Uruguay, pero bajo mi total responsabilidad. Entonces, haber estado casi cuatro meses con el embarque detenido me llevó al límite, porque tengo que dar información a la fundación, de donde están las cosas, como llegan, mediante videos, notas de prensa, agradecimientos de los ministerios que colaboraron, etc, y se dilató demasiado”.

Finalizó diciendo que “voy a tratar de no bajar los brazos porque quiero seguir trabajando con Uruguay, y con Minas, con el intendente Mario García, quien está muy dispuesto a apoyarnos, porque también quiero trabajar con los pueblos de Lavalleja donde hay muchísimas carencias”.