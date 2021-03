Marcia Collazo: “Quien escribe una novela histórica debe profundizar y vivenciar mucho”

Primera Página

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HEROICA” DE MARCIA COLLAZO EN LA CASA DE LA CULTURA

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la escritora Marcia Collazo presentó su libro “Heroicas” en la Casa de la Cultura de Minas. Previo a la presentación se realizó una conferencia de prensa, en la que la escritora fue presentada por el director de Cultura de la IDL, el maestro Hebert Loza, quien destacó que “en este día quiero a todas las mujeres presentes felicitarlas en su día y agradecer a Marcia Collazo por estar hoy aquí. Nos pareció una excelente idea que fuera ella quien estuviera en este día, como mujer, como escritora y como exponente de la literatura y de las mujeres uruguayas de la historia con este libro ‘Heroicas’, que habla de mujeres, de luchas en nuestro pasado. Bienvenida Marcia y gracias por estar en Minas y en nuestra Casa de la Cultura”.





Collazo manifestó su agradecimiento y manifestó que “estar en Minas y en el Día Internacional de la Mujer es un gran honor, más que nada es un día de lucha, pero también debe ser un día de regocijo porque se avanza en conquistas, en derechos, el camino es arduo y espinoso y lo ha sido durante siglos. Lo fue a partir de las revoluciones liberales, como la Revolución Francesa, aun en ese momento que la humanidad empieza a ganar derechos civiles y políticos, la mujer sigue estando relegada y aunque suene duro decirlo, también abusada”.





Reconoció que “si bien nunca abracé la causa de la lucha de la igualdad, libertad y los derechos, nunca la abracé en el sentido de la militancia, sí la abracé en el sentido de la humanidad, porque debemos mirar más allá, hay que mirar la humanidad. Entonces, sin proponérmelo, de una manera totalmente visceral para mí, no podía faltar la mujer en mi literatura, pero no como género, sino como ser humano. No podía faltar, así como no falta una formidable imagen masculina en muchos escritores nacionales y extranjeros, y tenemos que dar gracias de eso”.





Aseguró Collazo que “como escritora he abrazado la causa humana de la mujer a través de la literatura histórica, no es el único caso ‘Heroica’, ya lo he hecho desde mucho antes, pero aprovecho a decir que ‘Heroica’ es una especie de jalón que me costó mucho sacrificio, que me costó incluso mucho dolor escribirlo, porque tuve que meterme en una época y en unos acontecimientos terribles, en los cuales floreció la dignidad y la libertad humana a través de sus defensores, pero a través de sus defensoras también. Y eso si bien no se ha hecho mucho caudal ha quedado en la historia, y parecía fundamental traerlas y por ahí es el argumento de la novela que presento hoy”.





Al señalarle que la “toma de Paysandú” es un tema poco conocido de nuestro país, Collazo respondió que “es verdad al punto que el sitio de Paysandú, podría figurar y figura entre los grandes sitios del mundo, los grandes y heroicos sitios del mundo, no grande por el volumen, sino grandes por la entrega, por la energía, la defensa, por el heroísmo, no por la dimensión. Recuerdo el sitio a la fortaleza de los judíos en Masada, donde los judíos eligieron suicidarse, porque la otra posibilidad era entregarse a los romanos. El sitio de Numancia en la Península Ibérica, el sitio de Troya, tal vez el más antiguo del mundo, y el sitio de Paysandú tiene un lugar dentro de esos sitios y no es un lugar menor. Por eso me parecía relevante de todos los puntos que se mire traer este sitio vivido por nuestros compatriotas. Lo que pasó en Paysandú, es que quedó una situación de tanta fragmentación, de tanto dolor, que durante muchísimo tiempo los sanduceros no podían hablar de su historia, y eso me lo dijeron cuando fui a presentar la novela. Llamémosle exorcizar la historia, sublimar la historia, tomar conciencia, pero es sanador para todos poder asomarse a eso y a esas mujeres heroicas”.





Si bien “Heroica” es una novela, Collazo manifestó que “está poblada de algunas mujeres anónimas y otras no, yo no las descubrí, las descubrieron mucho antes, lo hicieron cuando relataron el diario del sitio, desde el primer día las mujeres figuraron, fueron mencionadas. El hecho que después se haya tendido un manto de olvido, forma parte de nuestras terribles falencias como humanidad, que no hemos sido capaces de encajar en la cuestión de la libertad, los derechos y la igualdad de la mitad de la humanidad que somos las mujeres”.





Al recordarle que ha dicho que le causó mucho dolor escribir esta novela, Collazo reconoce que “sí, mucho dolor, angustia”. “No es un libro de historia, es una novela histórica, si bien hay que tener el mayor rigor posible con todos los hechos históricos, respetando y no deformándolos, no violentándolos, la tarea de escribir una novela con una trama ficcional que se inserta en la trama histórica hace que quien escribe tenga que profundizar y vivenciar mucho todo, y durante mucho tiempo, se acuesta y se levanta con ella y llega un momento que se empieza a sentir el dolor que vivieron, por supuesto que no me puedo imaginar lo que habrá sido la realidad. Cuando termine esta novela me encerré a llorar en el baño y se lo conté a todo el mundo y no podía parar de llorar, y eso se dio porque debí cargar con todo aquello para poder escribir, y es algo que nunca me pasó con ninguna otra novela, sí me pasó de emocionarme mucho, compartir muchas vivencias, sentirme identificada con algunos personajes y comprender a las mujeres, pero nunca esa aflicción tremenda cuando puse fin a ‘Heroica’”.





Conociendo sus interés por los personajes históricos, y la intensidad de su literatura, se le preguntó qué contendrá su próximo libro. Collazo manifestó que “sí personajes históricos hay muchísimos, muy ricos, pero siempre busco cosas distintas, por eso, recién estoy pensando en escribir de nuevo, porque sinceramente la pandemia a mí me revolcó, me hizo un mal terrible. Escribí un cuento que se publicó, pero solo eso, entonces recién estoy volviendo, y no sé si escribiré otra novela histórica, pero estoy segura que escribiré otra novela, quizás sobre tres generaciones de una familia, que tenga que ver con el Uruguay desde 1920 hasta 2020, cien años de la vida de uruguayos con todos los cambios y los procesos de transformación del país, y de la manera de vivir. En eso estoy pensando, sé que hay material lindo”.