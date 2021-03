Dos ediles del departamento integran autoridades del Congreso Nacional de Ediles

Primera Página

AMBOS DESTACARON EL HONOR, EL COMPROMISO Y LA RESPONSABILIDAD DE SER PARTE DE LA MESA PERMANENTE

Asumieron las nuevas autoridades del Congreso Nacional de Ediles (CNE), el sábado a través de la plataforma Zoom. La Mesa Permanente está compuesta por 16 ediles de todo el país, y dos de ellos pertenecen a la Junta Departamental de Lavalleja, Mauro Álvarez (Frente Amplio, FA) y Joaquín Cabana (Partido Nacional, PN)





“ES UN HONOR”

Para Álvarez es “un altísimo honor, por varias razones integrar el CNE”, porque “es una oportunidad política de trabajo con todos los ediles de los demás departamentos, e integro el ejecutivo del CNE como tesorero. Es un sentimiento muy satisfactorio porque me gusta mucho la política y el poder formar parte de lugares donde se puedan tomar decisiones. Como militante de izquierda es una obligación moral velar por las instituciones y por el pueblo, que es para lo que estamos los ediles. Es para mí un altísimo honor que me dio el MPP y la bancada a nivel nacional del Frente Amplio. Va a ser nuevamente un año atípico, no habrá reuniones presenciales por ahora, por la pandemia, pero se trabajará igualmente con la responsabilidad que significa integrar el CNE”.





UNA EXPERIENCIA NÚEVA

Para Joaquín Cabana, joven edil de 29 años, de Solís de Mataojo, perteneciente a la Lista 58, del PN, “es una responsabilidad y un compromiso muy grande integrar un órgano colectivo como es el CNE, donde se toman decisiones que van a repercutir en diferentes juntas departamentales”. “Obviamente estoy muy contento por la confianza depositada en mí. Sin duda que es una experiencia nueva, pero cuento con el respaldo de todos mis compañeros. A partir de ahora vamos a integrar la Mesa Permanente del CNE, que trabaja con diferentes comisiones a nivel nacional, en mi caso trabajaré con las comisiones de Cultura, Turismo y Recursos Extraordinarios. Y para la Agrupación Aparicio Saravia, Lista 58, que cree en la gente nueva, joven y con muchas ganas -no es solo en el discurso, esto lo demuestra-, nos da un lugar y un voto de confianza, y vamos a tener siempre el apoyo de la gente de más experiencia. Desde Gabriela Umpiérrez que es la presidente de la Junta, evacuando mis dudas porque para mí es algo nuevo, y todos los demás compañeros que me hacen sentir su apoyo y su acompañamiento”.