Antonio Larrosa expone en la reapertura del Museo del Gaucho

“HAY QUE VALORAR EL TRABAJO Y LO QUE HAY DETRÁS DE UNA PRENDA DE CAMPO, ES PARTE DE NUESTRA CULTURA”

El viernes, en el Mes de la Tradición Criolla, fue reinaugurado el Museo del Gaucho de la Casa de la Cultura, y quedó abierta la exposición del gusquero Antonio Larrosa con las obras que ganó los primeros premios en gusquería. El director de Cultura de la IDL, Hebert Loza, recibió al intendente Mario García, la diputada Alexandra Inzaurralde, la directora de Turismo Dolores García Pintos, las edilas María Noel Pereira, Alda Pérez (también presidente de la Comisión Departamental del Patrimonio), la asesora de Vivienda de la IDL Lidia Araújo, la integrante de Amigos del Arte Olimpia Maidana, y un importante cantidad de público que acompañó el acto.





BIENVENIDOS

Loza destacó la reinauguración del Museo del Gaucho con la exposición del guasquero Antonio Larrosa, y se refirió a los primeros premios internacionales que obtuvo en la Rural del Prado y en la Patria Gaucha. Recordó además que estamos en el Mes de la Tradición Criolla.

Respecto al Museo del Gaucho señaló que “se hizo una reestructura se luces, de lugares, cambio de telas, y se hizo más inclusivo, se colocó información en Braille -agradecemos a Alfredo Gomendio porque ha estado trabajando para que este tenga su tarjeta explicativa- y es muy importante destacar que todo se hizo con los funcionarios de Casa de la Cultura, quienes hicieron todo”.





EXPOSICIÓN DE LARROSA

Antonio Larrosa manifestó que para él era “un honor y una alegría” estar “en un lugar tan representativo para la cultura departamental, y poder estar presente con lo que yo hago es muy emocionante. Estoy muy agradecido que me hayan dado la oportunidad y espero que guste y que contribuya al resurgir de la tradición criolla, que es lo más importante”.

Larrosa expone dos preparos (cabezas de caballo con los arreos), uno es el que ganó en el 2020 el concurso internacional de Patria Gaucha, y el otro ganó el primer premio en la Rural del Prado. “Son -dijo- las últimas dos creaciones que tengo más vigentes y están en exposición hoy. También es una forma de mostrar los dos estilos, uno más fino y el otro más de trabajo, espero que sea del agrado de todos y que consulten y pregunten porque es la mejor forma de educar e informar a la gente, que sepan lo que están mirando, que sepan el trabajo y valoricen lo que hay detrás de una prenda de campo, es parte de nuestra cultura”.

Larrosa mantiene la forma de guasquería tradicional. “Es algo que suele no ser hoy tan común. Hay atajos donde se pueden conseguir los materiales, pero por suerte queda gente que hace todo el proceso, desde el sacado del cuero del animal hasta llegar al producto terminado, y eso hay que rescatarlo y valorizarlo. La guasquería se ha mantenido gracias a que se ha podido reinventar en función del requerimiento del mercado”.

CURSO DE GUASQUILLA

Desde hace 10 años Larrosa dicta el curso de guasquilla a través de la dirección de Cultura de la IDL. El año pasado por la pandemia se logró realizar por Zoom, “tratando de mantener un grupo humano muy bueno”. “La IDL me ha dado la oportunidad de difundir este oficio, y estoy muy agradecido”.

DESTAQUE A LA TRADICIÓN

El intendente García manifestó que “aquí estamos conjugando cosas muy importantes, el amor a lo nuestro y a la tradición que es con lo que nosotros hemos crecido, nos hemos afirmado, y que esta Casa de la Cultura pone nuevamente de relieve y nuestro departamento a través de Antonio está en lo más alto de este arte artesanal y aquellos que estamos vinculados a la actividad campestre, siempre estamos admirando este tipo de trabajos, que no es común. Y eso nos distingue a los serranos en el concierto nacional y es muy bueno”.

FUNCIONARIOS

García destacó “el trabajo que hacen nuestros funcionarios municipales, que como se puede ver, nuevamente esta Casa de la Cultura vuelve a un sitial de privilegio, producto del amor que le ponen a la tarea que desarrollan en el día a día. Por eso es una alegría poder estar acá y darle nuestro apoyo a esta Casa de la Cultura que representa tanto en la vida de todos y del país, porque no podemos olvidar que acá nació y vivió el Libertador Juan Antonio Lavalleja. Que no es un hecho más, aunque estemos acostumbrados y a veces no nos damos cuenta ni lo valoramos porque está ahí, es nuestra, pero tenemos que encargarnos de resaltarlo y ponerlo a nivel de todo el país en el sitial que se merece”.

“NOS VAMOS DANDO IDEA PARA HACER”

Ha habido muchos cambios en estos meses en que Hebert Loza ha estado al frente de la dirección de Cultura, como la jerarquización de la Biblioteca Municipal con cartelería, ordenamiento de libros, instalación de más computadoras, la reincorporación del Rincón Infantil que ayudó a pintar Amigos del Arte, los arreglos en la Casa de Lavalleja, la sala de actos con una cabina de sonido y de luces, la apertura con muestras todos los días de la sala de exposiciones, pintura de herrería de rejas e iluminación, y ahora la reapertura del Museo del Gaucho, todo hecho por los funcionarios de la IDL. Al pedirle una evaluación, el intendente García dijo que “estamos en un proceso, sin duda los tiempos que vivimos nos ha obligado a tomar un camino que no teníamos preparado. Nos hemos ido dando idea para hacer lo que se puede hacer, y marca una diferencia. Estamos muy contentos y orgullosos del equipo que hemos formado -hoy tenemos esta reapertura del museo-, pero a través de todas las áreas de la IDL cabe destacar el trabajo que se está realizando desde las direcciones en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, de la imprevisibilidad, es lo que tenemos a la orden del día y sin embargo seguimos caminando, tratando de cuidarnos entre todos y de estimular a la población a que cumpla las medidas de prevención sanitaria”.

PARA LA GENTE

Al consultarlo qué valor tiene la cultura para la IDL, el intendente respondió que “la gestión cultural no es importante para la intendencia, es importante para la gente, mirando a la gente, y desde ese punto de vista le damos el mayor valor a la gestión de la cultura. Que la cultura fluya hacia la gente, que la gente a su vez fluya hacia los lugares culturales, tan ricos y tan variados que tiene Lavalleja. Pretendemos generar un circuito histórico en Minas, en los próximos tiempos. Tenemos muchas ideas, y esperamos poder llevarlas adelante, para resaltar la cultura del departamento y llevarla a todo el país, y en eso la experiencia de nuestro director Hebert Loza nos va a dar una enorme mano, con esa inquietud permanente; es una persona que trabaja las 24 horas del día, generando ideas y propuestas, intercambios, que hoy tenemos que enmarcarlo en el momento que vivimos”.

LA PANDEMIA ESTÁ

García demostró una gran preocupación por la situación sanitaria que vive el país por la pandemia del Covid 19, y aprovechó para exhortar a cumplir las medidas de prevención sanitaria. Dijo que quieren “motivar a la gente a que se vacune, ayer me vacuné, había una gran concurrencia de público en el vacunatorio que esta en el Estadio Municipal, eso marca que los lavallejinos vamos por el buen camino, pero no podemos dejar el esfuerzo que desarrollamos hasta acá. Hemos mantenido reunión con el CECOED para ver la situación del departamento y de los CTI, y eso nos va a llevar a que en los próximos días anunciaremos nuevas medidas, porque hoy el mapa del país no es el mismo de hace un mes. Estamos muy preocupados por la situación. Viene Semana de Turismo, el departamento recibe mucha gente, pero tenemos que priorizar hoy la salud de la población”.

LAS GANAS DE HACER

Finalmente se le pidió la palabra a la diputada Inzaurralde, quien señaló que “es un placer acompañar esta reinauguración del museo”. “Quiero destacar esa inquietud que caracteriza al director de Cultura y al realce que le da ya desde su apariencia, basta con verlo, para señalar el destaque de esta área de la gestión pública. Señalar también que un museo no es solamente un muestrario de cosas, es un acercar las cosas y mostrarlas, poder transmitir de qué se trata cada una de las piezas que se exhiben con orden, involucrando a los funcionarios, y con carácter inclusivo como estamos viendo para que todos puedan participar de la riqueza de lo que se está mostrando. Esta inquietud permanente, porque aquí se ve que hay muchas ganas de hacer, pero lamentablemente no se puede desplegar en todas las áreas de la misma forma, pero se está mostrando las ganas de hacer, y también es un mensaje de aliento y de esperanza que de alguna forma entre tanta noticia mala, entre temores, miedos, estos hechos son señales positivas, que permiten a la ciudadanía tomar un poco de aire viendo estas cosas buenas que se están haciendo”.