Estaba requerida y la detuvieron cuando fue a una comisaría a hacer una denuncia

El jueves 18, una mujer que se encontraba requerida se presentó en la Seccional 19ª de Montevideo a radicar denuncia por un extravío. Los policías se dieron cuenta en ese momento que la mujer estaba requerida por la Seccional 8ª de Lavalleja, por lo que realizaron las comunicaciones de rigor.

Se enteró a la fiscal de Primer Turno, que dispuso que la mujer fuera conducida para ese mismo jueves 18 a la hora 13:30 a sede fiscal.

En audiencia, la jueza letrada de Cuarto Turno tuvo por formalizada la investigación seguida por la Fiscalía de Primer Turno, condenando a V.S.P., de 27 años de edad, como autora responsable por la comisión de un delito de violencia privada en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de lesiones personales, a la pena de diez meses de prisión a cumplir bajo la modalidad de libertad a prueba, residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por OSLA, la sujeción y orientación permanentes de la referida oficina, la presentación una vez por semana en la seccional correspondiente al domicilio y la realización de trabajo comunitarios razón de una vez por semana, durante dos horas.

Asimismo se dispone prohibición de cualquier tipo de acercamiento a la víctima por cualquier medio.





A LA JUSTICIA POR VARIOS HURTOS

Un hombre de 22 años que se encontraba emplazado sin fecha ante Fiscalía por dos hurtos en interior de vehículo, fue detenido en la mañana del sábado pasado por personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) tras ser encontrado llevando objetos hurtados.

El sábado 20 de marzo se presentó en la Seccional 1ª una persona dando cuenta que avistó a un hombre en actitud sospechosa merodeando una casa ubicada en Lavalleja y Santiago Vázquez, aportando una descripción exacta del sospechoso.

Efectivos policiales comenzaron a recorrer la zona, y ubicaron al hombre, quien antes de ser detenido tiró objetos en un contenedor, que fueron reconocidos por un vecino de la zona como de su propiedad. Se enteró a la fiscal de 2º Turno, quien dispuso conducción del detenido a la sede fiscal. Llevado ante la Justicia Penal, la jueza letrada de Primer Turno condenó a A.A.B. como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto especialmente agravados en régimen reiteración real, a la pena de quince meses de prisión efectiva.





AUMENTO DE CASOS DE COVID 19 EN LAVALLEJA

Ante el aumento de casos de Covid-19 en nuestro departamento, la Jefatura de Policía de Lavalleja exhorta a continuar con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Policía de Lavalleja junto a otras organizaciones departamentales, seguirán cumpliendo un rol fiscalizador del cumplimiento de protocolos sanitarios y de exhortación a la ciudadanía a no aglomerarse en espacios públicos o privados, abiertos o cerrados, controlando a su vez el aforo permitido para cada lugar (ej. Reuniones religiosas, templos, sedes sociales, etc.), como la no realización de fiestas clandestinas, en salones, chacras, etc.

En este sentido se indica que en primer lugar se exhortará a la población a mantener las medidas de prevención, distanciamiento social y uso del tapabocas.

Cumplir con las medidas sanitarias dispuestas implica cuidarnos entre todos.

Recordamos que es muy importante que aquellos ciudadanos que presenten síntomas de enfermedades respiratorias se comuniquen por los siguientes teléfonos:

MSP - 0800 1919

Whatsapp – 098 999 999

Messenger: @MSPUruguay