Adriana Peña: “Debemos tomar medidas inmediatas” para enfrentar la pandemia

Primera Página

La exintendente y actual edila de la Lista 51 del Partido Nacional, Adriana Peña, realizó una conferencia de prensa en su casa, acompañada de la edila Beatriz Larrosa y los ediles Gastón Elola, Alejandro Alba y Daniel Escudero, para exhortar a el ejecutivo de la IDL a que tome medidas drásticas respecto a la pandemia de Covid 19.





ALGO HAY QUE HACER

Peña manifestó que “como Lista 51 hemos llamado a la prensa, porque estamos realmente preocupados por el Covid en Lavalleja. La enfermedad ha tenido un avance en nuestro departamento, hoy tenemos más de cien personas infectadas con el virus -tenemos más que Rocha y Maldonado-. El problema son los habitantes de ciudades y pueblos, que no acatan los protocolos sanitarios, que no tienen conciencia que esto es una enfermedad que mata. La Lista 51 tiene el dolor de haber perdido un compañero de José Pedro Varela que falleció por Covid, una persona sana, y por eso con más razón somos responsables de dirigirnos a la gente”.





“LO QUE HICIMOS”

Aseguró que “tenemos la sensación que hay muchos que creen estar viviendo una vida normal, y no es así. El 13 de marzo de 2020 se tomaron medidas para tratar que el virus no se expandiera, y por eso las medidas fueron: ‘Quedate en casa’, tapaboca, distanciamiento, lavado de manos, no aglomerarnos. Y lo que hicimos desde el ejecutivo de la IDL (en ese momento Peña era la intendente) respaldados por CECOED, fue también cerrar parques, plazas, ramblas, evitar aglomeraciones y propiciar el distanciamiento, que la gente entendiera que teníamos una situación grave, y que si todos tomábamos consciencia nos salvábamos. Estamos convencidos que hoy otra vez se deben tomar medidas fuertes. El gobierno nacional tomó medidas con la educación, la salud, la Policía y los militares, el resto es decisión de los gobiernos departamentales, el Ejecutivo y el Legislativo. Además la Junta Departamental acompañó en la aprobación de un decreto enviado por el Ejecutivo para tener más acciones”.





“HAY QUE TOMAR MEDIDAS YA”

Según Peña, “hoy debemos tomar medidas inmediatas, y alentamos al Ejecutivo a hacerlo para que la gente inconciente no tenga lugares a donde ir y preservemos la salud de todos los ciudadanos de nuestro departamento. En Lavalleja tenemos más de cien casos, dos fallecidos, lo más peligroso es que colapsen los CTI, que no alcancen, porque vamos creciendo día a día. Por esa razón es que estamos haciendo este mensaje directo, porque la gente en nuestra calidad de edil nos para en la calle para decirnos cuándo se toman medidas drásticas. Como Lista 51 hacemos pública nuestra ansiedad, preocupación y necesidad para que se haga algo rápidamente, por el bien de la gente”.





“NO TENEMOS VIDA NORMAL HOY”

Consultada sobre lo que la Lista 51 reclama, Peña señaló “que todos se concienticen que no tenemos una vida normal hoy, que se cierren todos los lugares mencionados -parques y plazas- por una o dos semanas, cerrar más temprano los locales comerciales, a las dos de la mañana nos parece demasiado para bares y restaurantes -lugares en los que menos se utiliza el tapabocas, y controlar los comercios que si bien vienen cumpliendo con los protocolos, sean más exigentes. Solamente el intendente puede tomar esas medidas, y creemos que está retrasado en tomarlas. Cuando pasaron las cincuenta personas cursando la enfermedad me preocupé mucho, porque hay uno con Covid y hay diez hisopados mínimamente. Esperamos que se tomaran medidas, no se hizo, y decidimos salir nosotros a pedir medidas drásticas. Vamos a tener una semana entera la intendencia cerrada (por Turismo) y creo que ayer fue el momento de tomar medidas, pero aún estamos a tiempo”.





NO TIENE NADA QUE VER

Al señalarle que se le critica al gobierno nacional porque las medidas son pocas, sobre todo el no cierre de fronteras, Peña manifestó que “los free shops y comercios en las fronteras es decisión del gobierno departamental, así como bares y restaurantes, no tiene nada que ver el gobierno nacional, que está tomando todas las medidas que puede y debe tomar, el resto corresponde a los gobiernos departamentales”.





“NO, NO ME COMUNIQUÉ”

Peña no se comunicó sobre este tema con el intendente Mario García. “No, es de publico conocimiento que todo el mundo está con la misma preocupación (el intendente) tiene asesores y medidas para tomar como la Intendencia de Rocha tomó, que tiene menos porcentaje que Lavalleja”.





SÍ, NOS VACUNAMOS

Respecto a la vacuna, Peña reconoció, al igual que su pareja, el edil Gastón Elola, se había vacunado. “Nos pone felices poder colaborar con la salud nuestra, de nuestras familias y de nuestra población, y además con el desempleo, porque cada persona que se vacuna está luchando contra un virus que está dejando sin trabajo a la gente. Y no hemos tenido nada, ni fiebre, ni dolores, nada”.