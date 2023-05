Jefe de Policía: “los efectivos sólo tomaron una foto panorámica”

Primera Página

ENTREVISTA CON JORGE KHAZZAKA

El tema de policías tomando fotografías en la Marcha del Silencio de Minas el sábado pasado trascendió a nivel nacional, y se publicó un comunicado de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, filial Lavalleja, repudiando el hecho.

Primera Página se comunicó con el jefe de Policía de Lavalleja, Jorge Khazzaka, quien dijo que la Policía está presente en todas las manifestaciones públicas que se dan en el departamento, y que puntualmente el sábado los policías que estaban allí tomaron una “foto panorámica” como parte del informe oficial sobre la actividad, algo que, dijo, hacen en cada actividad pública. Khazzaka dijo que seguramente en el futuro la Policía coordinará con los organizadores de la marcha para evitar este tipo de situaciones, que provocó cierta tensión con los participantes de la Marcha del Silencio, y que “nuestra espada (la de la Policía) es para proteger, no para atacar”.

Khazzaka lamentó que “estas cosas, cuando se dan, se politizan. La prensa acá es muy amigable, pero en Montevideo le buscan la quinta pata al gato. Yo estaba hablando con el Ministerio, y menos mal que me dio por comentar el tema, pensamos que no iba a trascender porque no había ninguna mala intención, pero trascendió”.

¿Fue un operativo de Investigaciones?

No, no sólo de Investigaciones. Nosotros, cada vez que hay una actividad pública, por ejemplo Minas y Abril, cuando festeja Peñarol o Nacional, en ferias, los espectáculos en la Plaza Libertad, siempre, por norma, se arma un dispositivo de seguridad, pero de seguridad a quienes están allí. Y cuando hay movimientos, se desplaza gente, se desplazan personas, se hace un operativo. Si es en la ruta con Caminera, si es en la ciudad con la Intendencia. A veces va Investigaciones, a veces la unidad antidisturbios y a veces la unidad investigativa. Es con la poquita gente que tenemos y según lo que contemos. También teníamos (el sábado) policías uniformados en la vuelta porque había que ir cortando calles, y siempre trabajamos en conjunto con los inspectores de Tránsito para evitar accidentes o incidentes.





La Policía investigará acción de efectivos en Marcha del Silencio del sábado

El jefe de Policía de Lavalleja, Jorge Khazzaka, dijo a Primera Página que más allá de que en todas las manifestaciones y reuniones públicas se toman fotografías por parte de los policías que son enviados allí, en este caso, y dada la repercusión pública que ha tenido el asunto, se realizará una investigación interna de urgencia sobre lo ocurrido el sábado pasado en la Marcha del Silencio en Minas.





Una cosa que llamó la atención es que tomaran fotos.

Ellos tomaron una foto panormámica. Tenemos por norma hacerlo. ¿Se acuerda que el año pasado estuvo el festejo de la hinchada de Peñarol, y mataron a un cristiano allí? Por suerte andaba gente de Investigaciones ese día allí. Vieron quién era, revisaron las cámaras de videovigilancia y pudimos procesar al responsable a los pocos días. La idea es esa. El oficial a cargo, cuando le pregunté sobre este episodio del sábado, me dijo que fue todo normal, que estaban a una cuadra, sacaron una foto panormámica y que no hubo ningún problema. Lo que ocurre es que cuando terminan, nosotros enviamos un evento informando que transcurrió sin novedad. La foto es información ilustrativa para el informe. Ustedes, cuando me hacen una entrevista a mí, ponen un texto y agregan una foto. Una imagen vale más que mil palabras. Pero fue eso nada más, no hubo ninguna intención de amedrentar ni nada. Yo he sido jefe de Policía en Lavalleja por dos años. ¿Cuándo amdrenté o hice un operativo en el que se vieran amedrentados? Particularmente a esta marcha la veo con mucho respeto porque trabajé en Naciones Unidas por seis años, he tratado en terreno el dolor humano. Mi familia es libanesa, perdimos familiares directos en la guerra, entonces sabemos lo que es.





A mí particularmente me llamó la atención, porque estuve en varias marchas y nunca había visto a policías tomando fotografías de esa manera…

Las disculpas del caso. Somos la institución que más confianza inspira en la población. En Lavalleja quizá un poco se había perdido, y ahora se ha ganado. Tenemos presencia, tratamos de dar rápida respuesta. La idea era brindarle seguridad a ustedes. La foto fue panorámica y yo ni siquiera la miré; muchas veces pido una foto a los efectivos para que me muestren cómo transcurre una manifestación o reunión. Quizá para la próxima ocasión deberemos coordinar mejor de manera de evitar eso, y armar algo si la gente de la marcha lo quiere. La idea es proteger. Nuestra espada es para proteger, no para atacar. Le pido mil disculpas a todos, y pueden venir a mi despacho si quieren. Estoy con licencia médica, pero mañana voy a estar en mi despacho. No tengo ningún problema en recibirlos, explicarles personalmente, pero no es más que eso, no da para mucho. El tema es brindar seguridad, y todo terminó con tranquilidad y cada uno para su casa. Acá hay mucho respeto porque el dolor y las ausencias no tienen banderas. Nosotros igualmente vamos a hacer una investigación de urgencia, tomando acta a los policías que intervinieron en esta actividad, para enviar todo al ministerio. E igualmente vamos a publicar un comunicado.