La IDL se incorporó al catálogo de bases institucionales del diario oficial.

SOBRE DECRETOS Y RESOLUCIONES

La Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), presentó la posibilidad que tendrán los contribuyentes de, vía internet, conocer datos y normativas municipales. El hecho se da a través de un convenio entre la comuna departamental y la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), que es el centro de información oficial de Uruguay, encargado de editar y realizar el Diario Oficial de Uruguay. El anuncio y los detalles que serán parte de la gestión lo hicieron público en conferencia de prensa realizada en el salón de actos de la IDL, el intendente Mario García y la directora de la Dividión Jurídica, Laura Nahabetián.

AVANCE TECNOLÓGICO

García recordó que la IDL viene “en un proceso de avance tecnológico permanente, luego de haber recibido una institución en donde el anquilosamiento y la vetustez de lo que eran todos los procesos informáticos y tecnológicos eran la característica principal. Ahí se tomó una decisión de comenzar este proceso de actualización en materia tecnológica que ha venido cumpliendo las etapas que se planificaron. En un primer momento, y como factor imprescindible para ello fue, el parque informático. En tal sentido, se llevan adquiridos 150 ordenadores de última generación, lo que nos ha permitido actualizar programas. Darse cuenta que se utilizaban los programas más comunes (Windows XP y Windows 95), con lo que evidentemente el trabajo y el servicio que se brindaba la población no era eficiente”.

Habló de seguir “proyectando la adquisición de nuevas herramientas informáticas que son en definitiva fundamentales”.

EFICIENCIA Y CUIDADO

Aseguró que varias dependencias “están utilizando la agenda electrónica que fundamentalmente nos permite trabajar mejor, ser más eficientes, cuidar el tiempo de los contribuyentes y, en definitiva, áreas como Tránsito, Jurídica, Ordenamiento Territorial y Registro Civil, todos los contribuyentes tienen su día y su hora para ser atendidos y lo hacen en forma muy rápida, muy eficiente y mucho más ordenada. Evidentemente para esta administración es muy importante. Se incorporó un nuevo isologotipo que define un perfil muy claro de esta administración y del departamento en cuanto a lo que es la marca turística, ‘Lavalleja Destino Natural’ y que fue producto también de un proceso de análisis profesional que ya está en funcionamiento. Presentamos también la nueva página web con los más modernos conceptos tecnológicos y adheridos a lo que es una presentación del Estado uruguayo en general”.

Se nostró conforme “por lo que ha sido la apropiación de los usuarios” de la página de internet, con miles de visitas mensuales.

CONVENIO

García agregó que ahora ofrecerán “la posibilidad de conocer la normativa de la IDL, vía online a través de un convenio que se generó con el diario oficial y que creo que desde el año 74 a la fecha, los vecinos podrán consultar toda la normativa, sea decretos, como resoluciones del intendente. Esto va de la mano de lo que es este una vieja deuda que se tenía con el tema del Digesto Municipal que estaba en formato papel y que muchas veces se nos complicaba, más todavía a los operadores del Derecho, la ubicación de las normas”.

Opinó que es una señal muy clara de la administración “de transparentar, agilizar e informar a la población de lo que acontece en el gobierno departamental”.

DEBER INSTITUCIONAL

Planteó como un deber “cumplir con esas normas, pero también es nuestra voluntad y necesidad de respetar el tiempo de contribuyente. Creo es algo muy caro y algo que permanentemente estamos analizando, la eficiencia en los procesos y si queremos ser eficientes y si queremos respetar el tiempo del contribuyente y agilizar todos los procesos, necesitamos de este tipo de herramientas. Necesitamos estar en sintonía con lo que sucede en el resto del mundo y hoy estamos presentando esta etapa. Como lo dijimos anteriormente, estamos trabajando además en la incorporación del área de Hacienda a lo que es el Sistema de Información Financiera (SIFI) del Estado por el que ya hicimos la presentación y que ya se viene trabajando ya hace un par de meses en este tema y que permitirá también la actualización de los procesos contables que datan de muchísimo tiempo atrás y que dificultan muchísimo también el trabajo de nuestra Dirección de Hacienda”, finalizó García.

INCORPORACIÓN AL CATÁLOGO DE BASES INSTITUCIONALES

Nahabetián agregó que la presentación fue “ni más ni menos que la incorporación de la IDL al catálogo de las bases institucionales que tiene el diario oficial. Tiene fundamentalmente dos componentes que además fueron parte de la propuesta política del intendente en las elecciones y parte de la visión o pilares de gestión que la IDL lleva adelante, orientación a la persona o al ciudadano y la transparencia”.

Seguidamente ingresó en la página web, lo que le permitió tener acceso a la base institucional y explicó que la persona debe ingresar a IMPO.com. uy, dirección del diario oficial. Del lado derecho se encuentran varios “combos”, dijo, y “uno de ellos el que se llama directorio de bases institucionales. Al cliquearse se observan cierta cantidad de bases institucionales y entre otras, nos encontramos con la que se llama ‘base Lavalleja’. Explicó que al cliquear “la persona se va a encontrar con el isologotipo de Lavalleja y la zona de entrada al edificio central (escultura)”.

MECANISMOS DE BÚSQUEDA

Mencionó que el ciudadano se va a encontrar con distintos mecanismos de búsqueda. “En contenido, un combo que nos va a presentar Constitución Nacional, Leyes y Decretos del Poder Ejecutivo, todas esas que tiene impactos departamentales o que por diferentes razones tiene vinculo precisamente con los gobiernos departamentales. Cuando vemos otras normas, por ejemplo, Congreso de Intendentes y si se quiere entrar en Lavalleja, lo hacemos a través de las normativas departamentales”.

Expuso que en ese sitio hay “distintas opciones de búsqueda, ejemplo las normas del fideicomiso (aprobación, comisión de seguimiento, la autorización y la resolución) y así se puede buscar por cualquier otro tema que al contribuyente se le ocurra”.

RETO

Luego de exponer otros ejemplos, la jerarca aclaró que “las disposiciones y normativas que van a estar son decretos, año 1974 a la fecha (todos), en el caso de las resoluciones nos pasa lo mismo que nos pasaba cuando presentábamos las resoluciones que publicamos en la página web, no todos pueden estar publicadas porque hay muchas de ellas que tiene datos personales y demás que no corresponde que sean publicitadas. Las publicadas son de las de 2014 a la fecha. Estamos trabajando para seguir avanzando hacia atrás y hacia adelante ya que es un trabajo que no hay más remedio que hacerlo en el doble sentido”.

Contó que se trabaja “para incorporar lo más que se pueda en el menor tiempo posible y además mantenerlo actualizado, siendo un reto bastante importante”.

CRITERIO DE REALIZACIÓN

Nahabetián consideró como elemento de importancia “que esto está hecho bajo el criterio de lo que se llama informatice jurídica documental, criterio que tiene el diario oficial y que los desarrolla desde el año 1994. Está todo más que probado, se sabe que funciona y la gente ha declarado en múltiples oportunidades que es un mecanismo muy ágil, dinámico y eficiente para la obtención de la información. En término de tener certeza sobre cuál es la legislación vigente, es muy importante tener sistemas de estas características. Esto no solo es para los abogados, sino para todos los ciudadanos que quieren saber que les rige, informarse en torno a cualquier situación, como impuestos o requisitos para algún emprendimiento, edilicio o negocio”.

“La ciudadanía y la transparencia es muy importante para nosotros”, concluyó.