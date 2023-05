Homenajearon a Abdón “Gorila” Bayarres y a Carlos Ortega

Primera Página

Días atrás se publicó sobre los homenajes y recordatorios que el Frente Amplio y la Lista 1001 de Lavalleja llevaron a cabo. Una primera nota se refirió a Elena Chaín, por Cecilia Manzione, en esta oportunidad se recordará a Abdón “Gorila” Bayarres y Carlos Ortega.

QUERIDO BAYARRES

Abdón “El Gorila” Bayarres Fernández nació el 29 de octubre de 1932 y falleció el 25 de marzo del 2020. Con 16 años conoció a la que sería su esposa toda la vida, Sonia Murúa Oxley. Fue padre de cuatro hijos: Sonia, Mercedes, Graciela y Eduardo. Tuvo varios nietos y bisnietos. Deportista, trabajador, sindicalista y hombre que transitó por caminos nada fáciles y siempre dignos. Jugó al fútbol en Las Delicias, Peñarol como golero. Fue fundador del Club La Curva, institución que posteriormente le daría nombre al barrio. Ingresó a OSE cuando se comenzaba a construir el Parque Forestal en la Represa y permaneció 40 años en la institución. Elegido por sus compañeros como delegado gremial, comenzó a gustar de la actividad y durante muchos años, vivió “las verdes y las maduras”. Con la llegada de la dictadura, por su rol gremial fue detenido en varias oportunidades, hasta que 1976 debió irse del país con su familia y radicarse en Argentina, donde permaneció 10 años. Al regreso retomó su trabajo y las actividades sindicales. “Pudimos haber regresado derramando rencor. Pero volvimos limpios de odios o rencores. Sin la menor huella de desaliento, como debe ser”, expresó a Semanario Arequita durante una entrevista.

DIGNIDAD Y FUERZA

En el acto, Julio Sotelo recordó la dignidad y las luchas de Bayarres, el empuje y la fuerza con que encaró siempre la vida, un verdadero ejemplo para trabajar por una práctica política unitaria, humana, convocó a la militancia a través del recuerdo de Bayarres, a cuidar la unidad del Frente Amplio, con dignidad y respeto.

Hebert Clavijo, visiblemente emocionado, se refirió a la personalidad del querido Bayarres. Dijo que “son muchos los sentimientos que me vienen a la cabeza cuando recuerdo al querido Gorila, y es difícil expresar esos sentimientos. Hablar del Gorila, es hablar también de esa compañera que lo acompañó en la vida, la querida Sonia, que la tendremos siempre en el corazón. El Gorila y Sonia se complementaban, quizás a Sonia no la veíamos en las reuniones, pero era la referencia, para llevar adelante sus luchas, que sin Sonia, no hubieran sido lo mismo. Como tampoco hubiera sido lo mismo sin la hermosa familia que construyeron juntos, Sonia, Mercedes, Graciela y Eduardo, y también a Quintín (Melgar) que mucho los apuntaló en momentos difíciles. El Gorila dio todo. Y dio lo mejor de él. Cuando me dijo que se estaba yendo, le dolía irse, dejar el país, y le dolía la incertidumbre, el irse con ese familión, pero que a su vez eran su respaldo y su fuerza para salir adelante donde fuera”.

También en nombre de FFOSE, Rosmary Correa recordó a Bayarres, así como Alfredo Palma, compañeros de militancia y amigos de la vida, tuvo expresiones de afecto y respeto por Bayarres.

Seguidamente se le hizo entrega de una placa a la familia de Bayarres.

CARLOS ORTEGA

Carla González, como conductora del homenaje y recordatorio, dio lectura a un perfil de Carlos Ortega, quien nació el 28 de agosto de 1950 y falleció el 5 de noviembre de 2022. Su formación política comienza en el círculo de la UJC de Las Delicias, junto a camaradas como Cédar Viglietti, Gabriel Di Leone; los Estrada y los Cesar. Circulo juvenil que, además de una intensa acción política, desarrollaba actividades culturales y deportivas. En ese sentido, Carlos se enorgullecía de su pertenencia al Sporting Serrano, equipo que practicaba un fútbol atildado que era de su preferencia.

Desde muy joven desarrolló su actividad en la construcción, primero en la empresa de Ruben Estrada. Luego de la disolución de dicha empresa continuó en el rubro, realizando principalmente changas en la zona de Maldonado y Rocha, además de nuestra ciudad. Últimamente se especializaba en la pintura, pero también trabajaba en albañilería.

En los años de dictadura nuestro compañero se refugió, como ya dijimos, en los departamentos del este, realizando variados trabajos. Volvió a Minas en los 90, integrándose a las actividades políticas en el PCU y participando en las jornadas de lucha política, tanto en las acciones por los referéndums como en las campañas electorales exitosas de los años 2004, 2009 y 2024, también en la derrota de 2019.

Siempre prefirió las tareas internas del partido a las que nosotros llamamos “de unidad política”. “Cuevero”, su lugar de militancia era el local del partido, del que era responsable, se preocupaba por que no faltaran las condiciones para las reuniones y las actividades definidas por los camaradas. Cuidado de las brochas, pinturas, banderas para los actos, pintada de carteles eran tareas que realizaba con dedicación y esmero. Nunca faltaron las papeletas en el local para que la gente pasara a firmar para derogar la LUC. Un goteo permanente de firmas, que Carlos se encargaba de hacer llegar a la comisión, de manera prolija. Tampoco faltaba su disposición a organizar comidas de olla para atender a los compañeros y, por supuesto, un vinito. Se jactaba de ser gran jugador de truco y podía estar horas en la mesa, ‘por la vuelta’. Siempre nos dio trabajo para que se ocupara de su salud personal, muchos se lo planteábamos, pero él no hacía caso. Así nos enteramos del avance de la enfermedad que le costó la vida”.

Seguidamente se refirieron a Ortega, Camila Couto Bachino, quien destacó la importancia que tuvo Ortega en la formación de los jóvenes.

RECORDADO

Enrique Riverón, recordó a Carlos De Nigris, recientemente fallecido, que fue un luchador y militante del Frente Amplio.

FESTEJAR LA MEMORIA

No faltó la cantina, con comestibles y bebestibles, como tampoco la música con el talento y entrega de Cecilia Rodríguez, Dúo Desiguales, Silvio Osorio y Romina Gallone.