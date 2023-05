Presentaron el programa “Tu primera licencia de conducir”

Primera Página

En el salón de actos de Casa de la Cultura se realizó una charla y capacitación dirigida a jóvenes que obtendrán su primera licencia de conducir. Esta actividad se llevó a cabo dentro del cronograma del denominado Mayo Amarillo, y contó con la presencia del intendente Mario García, el jefe de Policía de Lavalleja Jorge Khazzaka, el director de Tránsito de la comuna Fernando Toledo y el director Nacional de Policía Caminera, Mauricio Tort.

La oratoria fue abierta por Toledo, quien expresó que “en el marco de las actividades que venimos desarrollando por el mes Mayo Amarillo, que es un movimiento que comenzó en Brasil hace muchos años, en nuestro país se celebra por 10ª vez y busca generar concientización sobre la siniestralidad vial”.

Explicó que “la siniestralidad vial que año tras año se lleva más de 400 vidas en nuestro país y lamentablemente la franja etaria en la que están los chicos que van hasta los 29 años es la que tiene mayor siniestralidad. Por eso es que, junto a Policía Caminera conversamos porque nos preocupa sobre manera la situación de los jóvenes en el tránsito y pensamos en generar esta actividad que se ha denominado 'Tu primera licencia de conducir'. Los jóvenes pueden obtener la licencia de conducir Categoría G1, que se obtiene a partir de los 16 años y que los habilita a conducir ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos. En nuestro país hay una gran problemática que son las víctimas que tenemos de los siniestros de tránsito, más allá de lo que podamos hacer las autoridades con la colocación de baterías de semáforos en puntos conflictivos, mejorando la infraestructura vial como el acceso Norte de la ciudad donde se creó una rotonda que era muy necesaria y que lo anterior había generado más de una veintena de siniestros en los últimos tres años y era un lugar peligroso”.

FOMENTAR LA EDUCACIÓN

Toledo afirmó que “más allá de todas esas actividades que podemos desarrollar enfocadas en la prevención de los siniestros, lo que nos parece fundamental es la educación. Por eso desde el año pasado comenzamos con una Escuela de Tránsito. Es fundamental insistir con la educación y por eso creemos que es el norte indicador para bajar la siniestralidad vial que tanto nos preocupa y que genera tantas víctimas, lesionados y fallecidos".

Posteriormente, Mauricio Tort, director Nacional de Policía Caminera, dijo que “es muy importante que los jóvenes puedan obtener ciertos principios básicos de lo que deben tener para adquirir su primera licencia de conducir, normativa vigente y todo lo que debemos respetar en el tránsito y es muy importante para los jóvenes".

EL VEHÍCULO PUEDE TRANSFORMARSE EN UN ARMA LETAL

Más adelante, Jorge Khazzaka, jefe de Policía de Lavalleja, afirmó que “esta capacitación es muy importante y como lo dice la frase de este año, 'elige la vida' lo dice todo. Esta es la primera experiencia y primera expectativa de tener su primera licencia de conducir. Lo que les solicito como autoridad, como ciudadano y como padre, es que entiendan que ese vehículo que van a adquirir puede transformarse en un arma letal, para los chicos y sus prójimos. Debe ser una herramienta útil y transitoria para poder estudiar y trasladarse, disfrutar y no para la desgracia de la familia y de terceros. Por eso se exhorta a que le pongan mucha responsabilidad, que aprendan a respetar las señales de tránsito, que aprendan que la mano derecha siempre tiene preferencia, y acá no se conocen, por lo que existen tres accidentes diarios en una población que no deberíamos tener esa cantidad de accidentados. Jóvenes que están buscando tener una segunda oportunidad, muchos tratando de volver a caminar, volver a hablar y por eso buscamos dar herramientas para que no suceda, buscamos que tengan responsabilidad, que aprendan de su primera libreta de conducir".

NO VER A LOS INSPECTORES NI A LA POLICÍA COMO UN ENEMIGO

Finalizando la oratoria, el intendente Mario García comentó que “los miro a los ojos y al corazón de cada uno de ustedes. Es muy buena esta oportunidad que hoy tienen como jóvenes de poder venir a tener este primer contacto con la formalidad. En definitiva, tendrán su primera libreta que seguramente están ansiosos, como lo estuvimos nosotros cuando fuimos jóvenes, de poder manejar y circular en el vehículo. Quiero dejarles dos conceptos claros. Las autoridades estamos para hacer cumplir las normas. No vean ni a los inspectores, ni a la Policía, ni a la Policía Caminera como un enemigo, sino como amigos que nos cuidan todos los días. La segunda cosa que deben saber, es que cada vez que toman el volante y se suben a un ciclomotor, hay gente que les está esperando y que los quiere mucho y que quieren que vuelvan sanos y sin problemas. Que disfruten, porque toda la vida está para disfrutar y están comenzando recién a dar sus primeros pasos. A veces lo sufrimos con gente conocida, con amigos que padecen accidentes graves y que muchas veces se llevan una vida o la transforman para siempre, generando incapacidades que después no tienen marcha atrás".

Agregó que "este es el consejo que les damos, solo por tener más años, porque estamos convencidos que el mundo es de ustedes y de los jóvenes y las grandes transformaciones que el mundo necesita viene del empuje que los chicos le ponen a los desafíos que tenemos por delante y es nuestra responsabilidad brindar las herramientas".