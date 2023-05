Situación compleja en localidades por falta de atención

Primera Página

La Comisión Deporte y Juventud de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL), integrada por su presidente Miguel Sanz (Frente Amplio), Yenny Saldías (Cabildo Abierto), Marcelo Gallo (Partido Nacional) y Julio Fungi (Partido Colorado), el 4 de mayo visitó las localidades de Batlle y Ordóñez y Zapicán, emitiendo un informe en el plenario de la JDL.

BATLLE Y ORDÓÑEZ

Respecto a Batlle y Ordóñez, el informe expresa que tuvieron una reunión con el alcalde Pablo Patiño, en la que participaron las comisiones de Madres de Alumnas de Patín, la directiva del Club Deportivo Independiente, Horacio Rivero y Julián Candamil, la profesora de Educación Física Claudia Fernández, docente de Primaria y Secundaria, José Marín, quien trabaja con el fútbol infantil, Teresa Correa (coordinadora de UTU), y vecinos/as.

RECLAMOS

Respecto al gimnasio “solicitaron reparación del techo y del piso, e instalación de más luminarias; se necesitan materiales para las prácticas de fútbol, de fútbol sala, vóley, básquetbol, balones para handbol, redes, chalecos, para gimnasia colchonetas, pilates. Para la Plaza de Deportes reclamaron cambiar el tejido perimetral que se encuentra roto; colocación juegos nuevos para niñas/os; mejoramiento del entorno del gimnasio, la plaza de deportes y la piscina. Trasmitieron que respecto al fútbol infantil hay una escuelita de fútbol, el problema es que los chicos salen de la escuelita y no hay equipos que generen competencia. Los que pueden económicamente se trasladan y juegan en Cerro Chato. Marín con gran esfuerzo los atiende como puede, pero necesita apoyo organizativo y económico, organiza una vez al año un partido entre Batlle y Ordóñez versus Nico Pérez, pero obviamente eso no alcanza para que los chicos se interesen y practiquen fútbol.

Club Deportivo Independiente, que participa de la liga de Batlle y Ordóñez, hoy está compitiendo en la Copa Nacional de Clubes. Necesita maquinaria y materiales para la infraestructura del campo de juego, así como focos lumínicos para la cancha.

UTU necesita la red de contención para que las pelotas no salgan del perímetro. También manifestó dificultad de egresados de la Licenciatura en Deporte, lo que derivamos a la Comisión de Educación y Cultura.

La Comisión de Madres de Alumnas de Patín solicita becas para alumnas de familias con dificultades económicas; anexamos nota presentada al ejecutivo el 27 de abril del 2023”.

CONSUMO MUY ALTO

El informe expresa que “se está en un momento en que la realización de deportes, por niños/as y adolescentes, es fundamental para una mejor calidad de vida, y para que no entren en cosas que tan mal hacen a la sociedad. Nos comentaban que el consumo de estupefacientes en Batlle y Ordóñez es muy alto y es un problema grave. Por último nos preocupa el desinterés que demostró en la reunión el alcalde Pablo Patiño”.

ZAPICÁN

Respecto a la recorrida por Zapicán, la comisión Deporte y Juventud de la JDL informa que se reunieron con la secretaria de la Junta Local, Mercedes Gigena, el encargado de plaza de deporte y el gimnasio, Hugo Lucas, los directivos del Club Atlético Unión -Ramón Ibarra (presidente), Carlos Crosa (tesorero) y Robert Amaro-, la representante de un grupo de madres de niñas y niños, Fabiana Caballero.

“Gimnasio, las demandas fueron: terminación de cambió de las chapas (cambiaron cuatro chapas) por lo que observamos se deberían cambiar muchas más; realización de un piso nuevo, el actual tiene rajaduras y hundimiento; instalación de iluminación nueva, las existentes están totalmente deterioradas -de ocho focos solo funcionan dos-. Materiales para la práctica de los diferentes deportes, fútbol; fútbol sala; basquet y handbol (balones, chalecos para diferenciar grupos, redes para arcos fútbol y aros para el básquetball). Para gimnasia necesitan colchonetas, y pilates para ejercicios del adulto mayor.

La Plaza de Deportes necesita colocación de juegos nuevos para niños y niñas. Los que hay actualmente son antiguos y de madera, algunos de realización casera, hay que destacar la voluntad y el trabajo de intentar repararlos. Cerramiento con malla del perímetro para seguridad.

Club Atlético Unión está afiliado a la Liga de Batlle y Ordóñez donde participa del Campeonato de la Liga del Norte de Lavalleja. Solicita colaboración para infraestructura de la cancha (el terreno dónde se encuentra está cedido en comodato por la IDL), material deportivo (balones; redes arco etc); aspiran apoyo para intercambiar partidos con clubes de Montevideo y Minas (el sueño es que jugadores del club puedan conocer el Estadio Centenario y otras canchas de la capital, ya que la mayoría no conoce).

Fabiana Caballero, en representación de grupo de madres, se refirió a la falta de cursos y actividades para niñas y niños, como danza, que en algún momento se llevó a cabo en la localidad. Esta inquietud se derivó a la Comisión de Educación y Cultura de la JDL.

En el informe destacan “el recibimiento a la comisión, y el compromiso y las ganas de los funcionarios y vecinos de querer mejorar su localidad”.

CON MIGUEL SANZ

Primera Página entrevistó a Miguel Sanz para conocer su opinión sobre la situación de Batlle y Ordóñez.

¿Considera que existe abandono por parte de los gobiernos, nacional o departamental, sobre el funcionamiento del deporte en las localidades del interior?

Este es el primer recorrido con la comisión de Deportes y Juventud de la JDL, y lo que percibimos es que están muy olvidados, principalmente desde el gobierno departamental, porque lo que reclaman los vecinos de las localidades son actividades, y en Zapicán y Batlle faltan los elementos básicos, que son las herramientas para trabajar en deportes. Las gestiones -considero- deben salir del gobierno departamental. En el Congreso Nacional de Ediles, en una reunión de las comisiones de deportes de todo el país, vimos que la Secretaría Nacional de Deportes (SND) apuesta a descentralizar el deporte a nivel nacional, y hay un trabajo permanente con las 19 intendencias. El coordinador de la SND es un coterráneo, el doctor Mauricio Baubeta, fue director de Deportes en la pasada administración, y debería hacer un esfuerzo para mejorar la situación de Lavalleja. También lo que nos dijeron en Batlle y Zapicán es que la Dirección de Deportes de la IDL no se había hecho presente hasta ese día. Sí ha estado la Dirección de Juventud de la IDL, y realizó actividades. La información que tuvimos del alcalde (Pablo Patiño) fue nada, porque no sabe o no contesta. No hubo concejales en la reunión, ni el encargado de la plaza de deportes de Batlle y Ordóñez. En Zapicán pasó todo lo contrario, asistieron funcionarios de la Junta Local, gente de la comunidad. Pero en ninguna de las dos localidades han recibido la visita de la Dirección de Deportes de la IDL.

Por el informe se desprende que las necesidades son sobre todo de infraestructura y materiales. ¿En el caso de Batlle y Ordóñez no debería ser el municipio que lo proporcione?

Para las cosas que necesitan, no son grandes presupuestos los que se deban disponer, claro que los presupuestos que manejan los municipios son muy acotados. Creo que debe ser la IDL la que tiene que enfrentar esas necesidades. Se puede cerrar un acuerdo con la SND, en la que da hasta 20 millones de pesos anuales, ya se ha hecho con 15 intendencias -no sé si acordó la IDL o los municipios-, porque eso lo tienen que gestionar el intendente o los alcaldes, y tiene que hacerse un trabajo coordinado para ver las necesidades de cada localidad. En Zapicán el gimnasio da vergüenza, pisos rotos, techos que se llueven, y materiales para hacer deportes es poco y nada lo que reciben. Cabe agregar que la plaza de deportes, la piscina y el gimnasio de Batlle y Ordoñez, que está también a la miseria, se le van a hacer obras y climatización de la piscina por el fideicomiso de la IDL.

¿La cantidad de habitantes (pocos) condiciona que se vean desfavorecidos?

No lo sé. No debería ser, son todos seres humanos, habitantes de Lavalleja, tienen los mismos derechos y necesidades que en Minas, y tienen que ser atendidos de igual manera. Es cierto que uno escucha muy a menudo que en las localidades no hay votos, o vamos tres días antes de las elecciones y están los votos. Creo que está en la gente de cada lugar, en movilizarse, despertar a la realidad que tienen y que la deben cambiar, si no siempre van a seguir así. Creo que si bien pienso que no debería ser así, es así, los pocos votos condicionan el interés de los políticos, lamentablemente.

Puntualiza en el informe que el alcalde Patiño, mostró desinterés ¿Por qué?

En el informe yo quería ser más fuerte, luego de forma personal lo manifesté en el plenario de la JDL lo que se vivió allí en Batlle, en la visita que hicimos. Nos recibió, nos dijo que ahí estaba la Casa de la Cultura, pero no nos presentó a la gente que estuvo en la reunión, ni nos presentó a nosotros. Luego de la reunión le pedí al alcalde para ver el gimnasio y la Plaza de Deportes, nos dijo que sí, le pedí que nos acompañara y nos dijo que no era necesario porque iba gente del Club Independiente. Nos pareció una falta de interés por lo que pasa donde él es el alcalde. Creo que le molestaba que fuéramos los ediles a ver qué se hace en el Municipio de Batlle y Ordóñez, y que habláramos con la gente. Le había pedido al alcalde por teléfono días antes que convocara a concejales y a organizaciones deportivas y hacedores del deporte. Lo único que hizo el alcalde fue poner en Facebook que había esa reunión. Y por supuesto no llamó a la prensa de Batlle. ¿Eso no es desinterés? Es el segundo período que es alcalde, y creo que no ha caído que es la figura máxima de Batlle y Ordóñez, es el alcalde, es el responsable de todo. No se ve gestión ninguna por parte de él.

El informe señala la situación de la droga.

Está complicada la droga en Batlle, lo manifestaron en la reunión la gente de Batlle, también lo hablamos fuera, con gente de allí y están muy preocupados. No sé de dónde sacan los datos, pero hablan que más del 50% de la juventud de Batlle anda en la droga, y habría que ver la forma de atender eso, sí, el deporte es una salida, pero hay que actuar. Este tema se lo pasé al edil Mauro Álvarez que está en la Junta Departamental de Drogas. Pero la gente está muy preocupada.

En Zapicán el informe resalta “el recibimiento a la comisión; y el compromiso y las ganas de los funcionarios y vecinos de querer mejorar su localidad”.

Es que fue así. Con la Comisión de Educación y Cultura ya habíamos visitado Zapicán el año pasado. Tanto esa vez como ahora nos recibieron muy bien, con ganas, con expectativas. Tienen grandes necesidades, y considero, por todo lo visto y escuchado, que Zapicán está más abandonado que otros lugares, y es muy injusto. En la reunión en Zapicán estaban todos los que tenían que estar, la secretaria de la Junta Local, los representantes del deporte, una madre en representación de niñas y niños. Comprobamos el estado de todo, el trabajo que hacen, remendando, volviendo a poner en marcha juegos, pero ya no dan más. Ahí la SND como lugar del interior más profundo, está colaborando mucho, pero desde la intendencia hay que hacer algo, llamar, acordar, porque están las infraestructuras en muy mal estado. Hay que trabajar, desde la Dirección de Deportes se deben gestionar esos acuerdos, y sobre todo con los deportes mal llamados menores, porque no son como el fútbol, pero que necesitan mucho para potenciarse, con talleres, clínicas, materiales, y todo eso se debe conseguir por convenio. En Solís de Mataojo se ve interés, trabajo, porque la alcaldesa (Verónica Machado) anda, se moviliza por conseguir a todos los niveles cosas, se prende a cuanto proyecto se presenta, todo para el pueblo, pide y pide, pero hay que poner cabeza y capacidad. En Zapicán no tienen ningún curso, nada. Eso se lo pasamos a la Comisión de Educación y Cultura, que también iban a ir a Zapicán. Pero en deportes tiene unas carencias materiales muy grandes, no tienen pelotas, no tienen colchonetas. Hay un grupo de adultos que hace caminatas y gimnasia, con un profesor. La población más grande, son niños y adultos mayores, los adolescentes y jóvenes vuelan porque en Zapicán no hay fuentes de trabajo.

¿Cómo percibió a la gente de estas localidades?

En Batlle vi a la gente como resignada, es lo que hay, no lo podemos cambiar, se enojan, pero están en esa. En Zapicán la gente es consciente de sus carencias, pero tienen una tenacidad para enfrentar las necesidades de cambiar, de hacer cosas, tiene ganas, empujan, se buscan medios con lo poco que tienen. Eso se nota, y es una gran cosa. Cuento una: la plaza la barren con escobas de chirca, porque el dinero para la compra de escobas lo utilizan para cubrir otras carencias. Porque el presupuesto de las Juntas Locales es miserable, y nunca se formaron las Juntas Locales, siempre hay peros para formarlas, no les conviene a los intendentes la presencia de la oposición en las Juntas Locales. Y volvemos a lo mismo, son pocos votos, y se maneja así, es triste, porque esa gente se merece estar mucho mejor.

¿Tienen programadas más visitas?

Sí, como Comisión de Deportes de la JDL tenemos un cronograma programado, se va a ir a Mariscala, Zapicán y José Pedro Varela, después a Solís de Mataojo, y vamos a reunirnos con las directoras de la plaza de deportes de Minas, y finalmente una reunión con el director de Deportes de la IDL Neris Villalba.