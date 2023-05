Ediles se manifestaron sobre la falta de agua

Primera Página

La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) contó con la presencia de 29 ediles, 1 de Cabildo Abierto, 3 del Partido Colorado, 7 del Frente Amplio y 18 del Partido Nacional.

ASUNTOS PREVIOS

Patricia Pelúa compartió la lectura de un texto creado por ella y el edil Raúl González, donde expresan que ya habían denunciado la situación del agua en la JDL, en Asuntos Previos, señalando que “el país hoy está inmerso en una situación que en parte es causada por el déficit hídrico debido a la sequía histórica que padecemos, pero por otra parte es debido a un gobierno inepto y terco, un gobierno que perdió tres años sin iniciar la presa de Casupá. Proyecto entregado por el Frente Amplio al actual gobierno, que ya estaban terminados los estudios ambientales, los planes de expropiación, los pliegos prontos para la licitación y la financiación ya aprobada. Una obra que hubiera triplicado la reserva de agua y de muy buena calidad. El actual gobierno descartó Casupá, para priorizar una iniciativa privada, el proyecto Neptuno, una iniciativa que tomará el agua en el Río de la Plata, carísima, de dudosa calidad y podría quedar inutilizada por varios meses por acumulación de cianobacterias. Neptuno tampoco resuelve la demanda de agua a largo plazo y al no hacerse como obra pública, con los privados nos cuesta mucho más cara. Una obra del gobierno del FA que hoy podría estar funcionando, y la ineptitud de apostar a un proyecto improvisado, sin respaldo técnico de OSE, caro e ineficiente es la causa concreta por la cual la mitad de la población del país tiene que estar tomando agua salada o salir a gastar en la compra de agua embotellada”. Señaló la edila que hay mucha información al respecto, pero “hay información cruzada con relación a la situación que se vive en Montevideo y zona metropolitana, y la situación que se viene dando en Minas. Hemos escuchado a técnicos de OSE de Minas e incluso a un director del ente, pero consideramos que las autoridades locales -incluso el ejecutivo comunal- tendrían que monitorear con análisis físico químicos el agua que sale por las canillas y brindar los resultados a la población, para su tranquilidad”. Sugirió finalmente la edila que la JDL invite al directorio de OSE a sala, “a los efectos que todos los ediles podamos recibir la información necesaria para trasmitir a la población”.

Alda Pérez se refirió a peticiones de vecinos del entorno del Shopping Terminal, -calles Amilivia,

Florencio Sánchez e Ituzaingó-. Solicitan arreglo urgente de las veredas, las que se encuentran, de manera recurrente y poco deseable, “colonizadas” por elementos que en ella colocan los vecinos, y hay tramos en que los peatones deben caminar por la calle. Aseguran que el doble flechado es muy riesgoso; la iluminación deja mucho que desear; alta peligrosidad del cruce de las calles Amilivia e Ituzaingó dado que ambas son en doble sentido, solicitan medidas urgentes. Piden una cebra en la calle Ituzaingó hacia y desde el acceso peatonal al Shopping Terminal y la construcción de garitas en ambas paradas de la calle Ituzaingó, con cartelería bien visible de los ómnibus que pasan, recorridos y horarios.

Ana Laura Nis trasmitió que tiempo atrás se solicitó a la diputada Alexandra Inzaurralde, la instalación de un CAIF, en barrio Santos Garrido. Ante esta la iniciativa, el sacerdote Pablo Graña, ofreció el local de la capilla de la zona, que cuenta con capacidad locativa para el proyecto. La diputada se reunió con las autoridades nacionales de INAU el día 29 de junio del 2022, proporcionó las fotos del lugar y procuró un relevamiento inicial de la población objetivo, a través de la directora de Servicios Sociales de la IDL Deisy Navarro, teniendo presente la cantidad de niños atendidos en la policlínica del Complejo La Filarmónica. A partir de esos primeros pasos, y del interés demostrado por INAU, se inició el expediente en la Dirección Departamental, hoy se sabe que se encuentra en etapa de licitación por las obras de adecuación requeridas. Destacó la importancia de la instalación del CAIF “una obra social que permitirá la atención en primera infancia en toda el área de influencia. En este barrio (Santos Garrido) existe un precioso salón comunal y una comisión barrial que se reúne allí, destacamos el entusiasmo que le han puesto siempre al objetivo de mejorar el barrio y brindar más y mejores actividades para los vecinos. El 12 de setiembre del 2022 recibieron la visita de la diputada Inzaurralde y dos de los planteos dieron sus frutos: nuevas computadoras gestionadas ante UTE, y clases de gimnasia gestionadas ante la dirección de Deportes de la IDL. Y el director de Desarrollo Agropecuario también manifestó disposición para hacer talleres de huertas involucrando a las instituciones del barrio también. Agradecemos a Nerys Villalba y a José Rojas por la disposición.

En 21 de abril del 2023 se visitó nuevamente el barrio, como parte de un Espacio de Atención Personalizada Barrio a Barrio y Pueblo y Pueblo que lleva adelante la diputada junto a los ediles de su agrupación a la cual pertenezco. Concurrió en esa oportunidad acompañada de la edila y actual presidente de este cuerpo María Noel Pereira Saravia. Vecinos e integrantes de la comisión del barrio, se acercaron para trasladar sus inquietudes”. Seguidamente la edila trasmitió pedidos de los vecinos de dicho barrio: poda árboles enredados en cables del alumbrado público frente a la plazoleta; hacer cuneta contra el monte ubicado sobre calles Santiago Chalar y Zitarrosa; señalización de tránsito en calles 19 de Abril y Oscar Bonilla; pintada y reparación de lomadas y cebras existentes en la referida ubicación; mayor presencia de inspectores de tránsito en la zona; arreglo de calles y cordón cuneta o colocación de caños; reparación de los accesos del puente sobre 19 de Abril que por tratarse de vía de circulación de tránsito pesado, agradecieron la renovación de las barandas en dicho puente. Solicitó a la IDL que se le informe cuándo van a hacer arreglo solicitados en dicho barrio y para cuándo está previsto iniciar las obras. A pedido de vecinos solicitó que en la plaza de juegos para niños que hay en Shopping Terminal, sea finalizada la obra, porque hoy, no tiene las condiciones necesarias para que jueguen los niños, hay partes que tiene piso de goma, pero otras partes tienen cemento solo, y hubo ya niños lastimados, con quebraduras de huesos, y el costo de finalización de la obra no es alto, y es una obra muy necesaria para los niños y su calidad de vida.

Beatriz Larrosa señaló que lo que iba a expresar se titula “Qué poco vale la vida”, y seguidamente manifestó: “¿Por qué, qué poco vale la vida? Porque el dolor que sufren familias de Lavalleja, por hechos y casos ocurridos, algunos actuales, otros de hace mucho tiempo. Uno de los casos más abominables, ocurrió hace tres años y diez meses, más precisamente donde la corrupción, el engaño y las mentiras han invadido nuestras calles, nuestra ciudad, nuestro departamento. No olvidamos a quienes participaron ocultando, mintiendo y asesorando a los culpables y a sus familias de las muertes de dos maravillosos jóvenes tan queridos por nuestra sociedad, y tan queridos por mí -fueron alumnos míos-. Esos culpables -responsables de esas muertes- que hoy transitan por nuestras calles como si nada hubiera pasado, como si la vida no tuviese valor alguno. Por eso ¡qué poco vale la vida para algunos! Hoy continuamos sintiendo indignación y repudio hacia esos individuos declarados culpables de esas muertes, y hoy seguimos vivenciando situaciones donde los hechos lamentables, siguen siendo muy trágicos, como lo acontecido hace unos días atrás con un joven baleado, de forma injustificada e inmerecida. Cabe resaltar las excelentes actuaciones de la Policía, para lograr reunir pruebas que lleven al verdadero esclarecimiento de estos hechos tan lamentables. Por eso digo: ¡Qué poco vale la vida! De los seres humanos que hoy transitamos por las calles de Lavalleja, en donde también va gente sin escrúpulos, sin códigos, sin valores, y sin principios. Nuestra sociedad quiere e implora justicia”.

Néstor Calvo trasmitió el pedido de vecinos del barrio Garolini, quienes solicitan colocación de lomadas -ya las había, se quitaron cuando se hicieron arreglos en la calle principal-. Destacó que este pedido vaya a la dirección de Vialidad y Obras de la IDL, que es la encargada de ejecutar obras como lomadas, cartelería, pintada de cebras, que por lo general se le piden a la dirección de Tránsito, la que no ejecuta obras. Solicitó que en las calles Ituzaingó y Amilivia, en inmediaciones de Shopping Terminal, se arreglen las veredas porque están intransitables, y el tránsito aumentó muchísimo. También que este pedido pase a dirección de Vialidad y Obras, como reitero el pedido que realicé del pintado de una cebra que no se ha realizado. Informó que el 24 de abril visitó el vertedero de Minas junto al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y los ediles de su sector, donde observaron la situación del lugar. Señaló que el Ministerio de Ambiente y la IDL van a llevar a cabo las obras para el cierre del vertedero a cielo abierto, como es la orden del gobierno nacional. Aseguró que el ministro Bouvier está comprometido con el tema, y que se está trabajando sobre “algo de lo que todos hablaban pero no se comprometían a solucionar comenzará a realizarse, por el bien de Minas y de Lavalleja, ya que el cierre de vertederos será en todas las localidades de Lavalleja”. Finalmente se refirió Calvo a la experiencia vivida horas antes en plaza Libertad con el evento «Expo Tránsito Amigo», organizado por las direcciones de Tránsito y de Juventud de la IDL, a quienes felicitó. Defendió la labor de la dirección de Tránsito, de las críticas que se le hacen, pero destacó que cuando hacen cosas buenas por dicha dirección, no se resaltan. “Acá venimos a decir todo lo bueno que hace, y lo mucho que queda por hacer”, dijo Calvo. Se refirió a la historia de Mayo Amarillo, a la Escuela de Tránsito que empieza a llevar a cabo, y agregó que “fue una fiesta la plaza Libertad, asistieron niños de casi todas las escuelas de Minas, vinieron instituciones comprometidas como UNASEV, sus directores, Policía Caminera y un montón de autoridades más. Hoy, seguramente los niños llegaron a sus casas y replicaron lo que se debe y no se debe hacer en el tránsito”. Insistió en el trabajo de la dirección de Tránsito, “en cuanto a educación, nunca antes se había hecho”. Detalló las visitas de Tránsito a las escuelas Nº 63, 104, 7, 2, 117, 1, 11, 35, 19, 94, 13 de Mariscala, 5 de Solís, Jardín 119, y el Liceo Integral. “Se está trabajando muchísimo ahora, pero se está trabajando para el futuro”.

Violeta Juárez trasmitió el deseo de vecinos de Minas que sea nominada una calle Héctor Errazquin, en homenaje a un héroe minuano, combatiente en filas de los ejércitos aleados en la Segunda Guerra Mundial. Vecinos de José Pedro Varela necesitan se asfalte una calle pública, -es un poco más de una cuadra- sin nombre, paralela a Paul Harris, entre Pública y Tropas. Vecinos de la zona de Casupá, Florida, piden que se arregle el tramo hacia Minas desde el arroyo Casupá hasta el empalme con ruta 108, y señalan que el tramo de ese camino en Florida está en muy buen estado.

Alicia Malo informó que fue invitada junto a Daniel Escudero por la comisión de vecinos de barrio El Plata, quienes plantearon cambio de cartelería, existencia de cubiertas en desuso y abandonadas, limpieza de terrenos baldíos, mano de obras para las veredas, tienen los materiales, y el muy mal estado del puente donde circula tránsito pesado de forma permanente; limpieza del arroyo El Plata, y el mantenimiento de la zona como se hacía antes, colocación de luminarias, una garita, y control de velocidad.

Hugo Olascuaga se refirió a la preocupación de vecinos de la calle Rodó, por el cierre de esta calle cuando hay operativos del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, señaló que “esto no puede pasar en una ciudad turística, se tranca por largas horas una de las principales entradas al centro de la ciudad”. Vecinos de Villa Serrana le comunicaron que un vecino instaló una gran pajarera de unos 50 metros cuadrados, a 100 metros de la comisaría, donde hay pavos reales blancos, y otros tipos de aves. Solicitó que actúen las direcciones de la IDL.

Adriana Peña solicitó informe de los campings de Aguas Blancas y Arequita, cuántas personas ingresaron por mes, cuántas pernotaron en las cabañas y en los predios, cuántos motorhomes estuvieron, en diciembre, enero, febrero y marzo. Peña se refirió al déficit hídrico, y la situación del agua potable en Minas, Montevideo y el área metropolitana, y puntualizó que se llevan tres años de sequía en Uruguay, con complicaciones en la producción ganadera, agropecuaria, y en el uso del agua potable para la ciudadanía. Se refirió a la represa Maggiolo, y a un proyecto presentado por el Grupo Ecológico Arequita para llevarlo a cabo por OSE, la IDL y el Ejército Nacional para hacer la limpieza del cauce y espejo de agua de la represa. “En nuestro primer período de gobierno, y gobierno nacional del Frente Amplio, se llamó a una reunión con el BID, que determinó la limpieza del espejo de agua, vino un técnico que asesoró la limpieza y seguir trabajando en el mantenimiento. Pasó mucho tiempo, ahora estamos frente a una situación que viene arrastrándose desde los años 90. Hay que hacer algo, hay que trabajar, hay que instrumentar medidas para paliar estos tres años de sequía, y atender la preocupación de la gente, que en definitiva es la que todos tenemos. Reflexionar que Israel vive con agua salada que extrae del mar, la desaliniza, es un proceso costoso, pero es la solución final”.