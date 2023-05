ADEOM Lavalleja denunció a la IDL en el Ministerio de Trabajo

Primera Página

RECLAMAN QUE SE OCUPE URGENTE EL CARGO DE TÉCNICO PREVENCIONISTA

ADEOM Lavalleja, a través de su directiva integrada por Daniel Urquiola, Sergio Charquero, Jorge Aparicio, Julio Toledo, Víctor Villalba y Sergio Pérez, llevó a cabo una conferencia de prensa en su sede para hacer públicos cuatro reclamos a la Intendencia de Lavalleja (IDL).

CUATRO PUNTOS

Urquiola manifestó que “queremos informar sobre una situación complicada que veníamos advirtiendo desde hace algunas entrevistas, en cuanto al relacionamiento y cómo ha ido virando la relación con el intendente (Mario García). Son cuatro puntos para plantear. Primero. Una falta gravísima de la IDL: hace más de dos meses que estamos sin técnico prevencionista. Se han estirado en el tiempo promesas, que se va a solucionar, pero no, y es insostenible esta situación. Segundo. El desconocimiento que tiene Ejecutivo respecto a la organización sindical. El cambio ha sido drástico. Pensamos que después de denunciar algunas cosas que están mal, seguramente no han caído bien en el Ejecutivo, y eso ha determinado situaciones como la violación a la Ley de Negociación Colectiva (Nº 18.508), de tomar cantidad de decisiones en un ámbito sólo del Ejecutivo departamental en cuestiones que tienen directamente que ver con los trabajadores -contrataciones, ascensos, concursos, calificaciones-. Tercero: la comunicación y negociación que teníamos con la administración -muchas veces ese rol en forma más representativa lo tiene la Comisión Directiva de ADEOM en las negociaciones-, tenemos muchas comisiones bipartitas con el Ejecutivo, algunas creadas por resolución, donde en esos ámbitos se va avanzando en cantidad de aspectos que no son para planteos de la directiva al intendente, que no se tienen en cuenta. Hay cuatro o cinco comisiones que la administración decidió vaciar, algunas dejar de participar, otras no convocándolas, y en otras directamente no ponerles ningún contenido.

Urquiola señaló que el cuarto punto a informar era sobre la ampliación presupuestal de la IDL. “Se nos dijo en enero que se iba a presentar la ampliación presupuestal, luego en febrero, posteriormente en marzo. Estamos en mayo y no ha habido mensaje de ampliación presupuestal, donde los trabajadores nos jugamos muchísimo”.

PREVENCIONISTA

Seguidamente, los integrantes de ADEOM Lavalleja fueron desarrollando los puntos. Julio Toledo se refirió a la falta del técnico prevencionista en la IDL: “es la preocupación más grande, más allá de que todos los puntos son graves. Hace muchos años que existen leyes que indican que debe ser obligatorio contar con un profesional en esta materia para todas aquellas empresas con más de 5 trabajadores. Nos preocupa mucho porque en la intendencia hemos tenido accidentes fatales, accidentes graves, compañeros que se han caído mientras realizaban podas o cumpliendo tareas en el alumbrado público. ¿Cómo la IDL no va a tener un técnico prevencionista? Los compañeros de seguridad laboral -hay una comisión que funciona a medias o está dejando de funcionar al igual que otras- han advertido en muchas ocasiones esta situación, llegando a hacer ahora la denuncia pública. ADEOM está presente para que se cumplan todas las leyes vigentes para los trabajadores sobre la prevención de accidentes laborales. Es vergonzoso que una intendencia con más de mil funcionarios, no tenga un técnico prevencionista”.

HABER, HAY

La falta de técnicos prevencionistas en la gestión de la IDL es un reclamo que se repite. ¿No hay muchos técnicos? “Creo que los hay”, dijo Toledo. “Y si no los hubiera en Lavalleja los habrá en el Uruguay, porque ninguna intendencia está atada a tomar un técnico local, lo más indicado sería que lo hubiese en Lavalleja. También debe haber un médico de salud prevencionista y tampoco hay”.

NI UNO HAY HOY

Urquiola agregó que “secuencialmente hace algunos años se contrató a dos técnicos prevencionistas, luego se pasó a uno solo, y en esta administración había uno, quien está en el exterior. Cuando se planifican los trabajos no existe una evaluación de riesgos, ni una recorrida, no hay quien avale técnicamente las compras en cuestiones de seguridad e higiene laboral. Es una situación gravísima. Aquí hay una violación a las normas vigentes”.

Pérez puntualizó que “hay legislación vigente y convenios con OIT ratificados por Uruguay, y la plantilla de la IDL cuenta con un ingeniero prevencionista”, a lo que Urquiola agregó que “es municipal y perfectamente puede cumplir esa tarea”.

ES LO QUE HAY QUE HACER

Esta situación fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Urquiola manifestó que “hicimos lo que teníamos que hacer. Hoy la IDL está denunciada ante el MTSS porque hace más de dos meses que no tiene técnico prevencionista. Estamos a la espera de los pasos que dará el ministerio. El sindicato, para llegar rápidamente a nuestros compañeros, envía el mensaje para que todos puedan ajustarse al reglamento y trabajen sin arriesgar su físico. A partir del lunes (ayer) se harán recorridas, posiblemente sean en todo el departamento, y al no haber técnico prevencionista, donde visualicemos que hay tareas que están bajo riesgo, vamos a asumir la responsabilidad de detener inmediatamente esas tareas en cada lugar, en cada cuadrilla, en cada sector de trabajo”.

DESCONOCIDOS

Charquero se refirió al segundo punto, y señaló que ADEOM “está siendo desconocida por esta administración”. “Son cosas que no estamos dispuestos a avalar. Este país aprobó leyes, donde el sindicato es quien tiene la representatividad de los trabajadores en diferentes ámbitos, Ley de Negociación Colectiva, por ejemplo. Que nosotros sepamos, en la IDL hay un solo sindicato. Esto es bien fácil. Tal vez haya algunos compañeros para los que hoy en día les sea más fácil ir a hablar con el patrón y no con el sindicato. Este es un desconocimiento a todas las leyes nacionales e internacionales, la OIT está detrás de todo esto. Aquí hay una organización sindical. Queremos pensar que no es de mala fe, pero no lo podemos dejar pasar. Todos debemos obrar con sentido común y de seguir de esta manera, de accionar por fuera del sindicato, vamos a tomar medidas. Lo decimos porque hemos visto que se nos ha dejado afuera de muchas cosas. Somos el sindicato que tiene representatividad dentro de la intendencia y nos merecemos un lugar. No queremos cogobernar, sí queremos participar en determinadas decisiones que terminan afectando a nuestros compañeros”.

LAS RESPUESTAS NO LLEGAN

Agregó Urquiola que “estamos permanentemente planteando cosas y haciendo consultas, el problema es que las respuestas no llegan o demoran muchísimo tiempo. Hay cantidad de cuestiones que presentamos directamente o por Reguladora de Trámites. Se nos piden ideas por escrito, las presentamos, pasan 15 o 20 días, un mes y no recibimos respuestas. Es como ‘lo que me mandas no lo comparto’ y queda por ahí”.

COMISIONES APLASTADAS

Toledo se refirió al tercer punto, sobre el trabajo de las comisiones. Recordó que “hace un tiempo -en otras administraciones-, logramos tener un acuerdo en tener subcomisiones bipartitas (ADEOM-IDL) tan importantes como en seguridad laboral, acoso laboral y sexual, y persecución laboral. Veníamos trabajando en forma bastante organizada. Al comenzar esta administración siguió durante determinado período, pero desde hace un tiempo se está tratando de aplastar al sindicato, no desarmando las comisiones, porque deberían realizar nuevas resoluciones, sino no dándoles importancia, vaciándolas. También le ha pasado a la comisión de Estatuto, donde se venía trabajando sobre licencias médicas, llegamos a un acuerdo y no se avanzó más. A la administración le ha molestado que el sindicato no estuviera de acuerdo en determinadas cosas, y la táctica de la IDL fue vaciar a las comisiones”.

ASUNTOS COMPLEJOS

Agregó Charquero que “se nos convoca a integrar una comisión a la cual le dan la denominación de Asuntos Complejos, que trata las adicciones, nombramos a dos compañeros. Tenemos muchas ideas acerca de cómo trabajar a ese nivel, realizamos cursos sobre la temática, y resulta que esa comisión quedó sin efecto, aún no la han citado. Eso es jugar con los trabajadores”.

SALUD MENTAL

“Estamos hablando -dijo Toledo- de compañeros que tienen problemas de adicciones como al alcohol. A su vez hay problemáticas a nivel psiquiátrico, gente que la está pasando mal a nivel psicológico, lo que hace que no concurra a trabajar, peligrando perder el trabajo. El tema no es dejarlos sin trabajo sino tratarlos desde el punto de vista médico. Para eso se creó esa comisión, con ADEOM siempre pensando en el buen funcionamiento de la institución, pero no se está trabajando en absolutamente nada”.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

Charquero se refirió al cuarto punto, la ampliación presupuestal. Dijo que ADEOM tiene “un acuerdo firmado en materia salarial, el cual no se está respetando. Se nos anunció que en enero se iba a poner en práctica la ampliación presupuestal. Estamos a mediados de mayo y hasta el momento eso no ha acontecido, ni siquiera nos han convocado. Hemos insistido, nos dicen que tal vez sí, hasta el último día del mes de junio puede ingresar el proyecto de ampliación presupuestal a la Junta Departamental de Lavalleja. Luchamos por la creación de cargos, cupos de presupuestaciones para que hubiera concursos, y nos llama poderosamente la atención que todo se siga dilatando”.

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Urquiola aseguró que “hay un trabajo inmenso, que se hizo a partir de muchísimas reuniones sobre la reforma del Estatuto, sobre licencias, hubo acuerdo de ambas partes, y el mensaje se enviaría a la Junta para su aprobación dentro de la ampliación presupuestal, pero aún no se envió. Son de las últimas oportunidades que tenemos para generar las condiciones, cambios de carácter económico o legislativo. Eso se hace a través de las ampliaciones presupuestales. Estamos reclamando el lugar que nos corresponde para ver qué está pasando con cosas que les ocurren a los trabajadores dentro de un presupuesto o de una ampliación presupuestal”.

CALIFICACIONES

Consultados sobre el período de calificaciones, Aparicio señaló que “la administración es totalmente incongruente”. “Manifiesta que hay que hacer esto, aquello, pero cuando hay que llevar los hechos a la realidad, no lo hace. En los discursos se dice ‘agradezco a los funcionarios municipales …’ Muy bien, excelente, gracias por eso. Pero cuando se nos tiene que ascender, calificar, no lo hace. Vienen a ningunearnos a los trabajadores, y al sindicato particularmente. Al no tener calificaciones yo no voy a poder ascender. Entonces se dan las calificaciones fuera de tiempo, en contra de las normativas, violando el Estatuto en el presupuesto de esta administración, se avasallaron todas las normas. Estamos cansados de repetir que el Estatuto va contra de los trabajadores -data de 1982, plena dictadura- pero asimismo los trabajadores lo respetamos porque son las normativas vigentes. La administración es la primera que debería respetarlo. Pero no, aquí se ningunea al trabajador, se pone a trabajadores en funciones que no les corresponden, traen de afuera a personas en encargaturas que les corresponden a los trabajadores. Eso no puede pasar, no puede suceder. Nuestros sueldos se han quedado prácticamente paralizados frente a compensaciones que se dieron a personas que ganan casi 400 mil pesos. Y para los trabajadores no hay dinero. Por eso es incongruente, porque cuando el trabajador reclama, se lo opaca, se quiere desmantelar al sindicato al no funcionar las comisiones. Contra esa demagogia estamos totalmente en contra, y lo hemos dicho repetidas veces”.

JORNALES SOLIDARIOS

Consultados sobre si se lucra o hay manejo político con los jornales solidarios, Urquiola respondió que “tenemos dudas al respecto”. “Debe haber distintas perspectivas y opiniones. Hasta el momento como ADEOM no lo tenemos definido como para salir categóricamente con una posición concreta”.