MGAP prolongó la emergencia agropecuaria hasta setiembre

DIALOGAMOS CON EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL ADOLFO BERACOCHEA

Según Adolfo Beracochea, director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la situación de déficit hídrico, “especialmente en el sur del departamento, es muy crítica. Si bien en otras zonas hubo lluvias, no fue así en el sur y la única solución es que llueva”.

Beracochea comentó que los tajamares prácticamente no se han recuperado, “lo que empeora una situación que es similar a la de acá de Minas que como se sabe, prácticamente la represa está con muy poca agua. En el sur las pasturas prácticamente no han crecido, aún cuando se observe lo verde de las praderas, producto de la humedad”.

“Tratamos de que los productores le saquen los terneros a la madre para salvarla, que no estén mamando, que los vendan o que traten de racionarlos aparte”, acotó.





AMPLIACIÓN DE PLAZO

Mencionó que las condiciones del clima “prácticamente no han cambiado, por lo que el ministerio ha decidido prolongar la emergencia agropecuaria hasta el 20 de setiembre, son aproximadamente unos 150 días. En esta oportunidad se amplió el plazo porque se tuvo en cuenta que en 90 días (plazo anterior) prácticamente se iba a entrar en el invierno y seguramente se volvería a decretar”.

Apuntó que al decretarse la emergencia “se liberan todas las medidas del Fondo de Emergencia Agropecuaria (FEA) que es la ayuda que hay para los productores agropecuarios”.





Adolfo Beracochea resaltó que las ayudas son las mismas. “El mismo crédito a través de República Micro Finanzas (RMF), con cuatro años de plazo, con un 2% de intereses en dólares y un 14% en pesos para los productores de hasta 500 hectáreas Coneat 100, US$ 50 por unidad ganadera, US$ 80 por unidad lechera para el caso de los lecheros. Se trata de un crédito en el que se deben anotar a través de la página (de internet) del Ministerio o si no manejan internet, pueden asistir a nuestra oficina. Si no tiene deudas anteriores con el Ministerio y cumplen con los otros requisitos, será en un plazo aproximado a los 120 días para que RMF haga efectivo su crédito. Pagaría los intereses el 2 porciento el 20 de noviembre de este año (2023); el 20 de noviembre del 2024 los intereses del año; 40 porciento de amortización más intereses en noviembre del 2025; y 60 porciento de amortización más los intereses en noviembre del 2026”.





ACUERDO

El jerarca habló de la firma de un acuerdo con la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), con $ 20 mil por productor, “quien tiene que devolver un 25% a partir de 6 meses de haberse firmado el contrato. En el caso de Lavalleja, se decidió apoyar con raciones porque también estaba la oportunidad de limpiar tajamares, pero al no conseguirse máquinas y los plazos de la licitación y búsqueda de precios iba a caer en invierno, no se iba a hacer un buen trabajo. Preferimos derivar la ayuda hacia los alimentos para los productores que se postularon, estando en curso el llamado por lo que se estima pasada la segunda quincena de mayo ya se estarían entregando las raciones, unos 1.000 kilos por productor”. “Tratamos de ayudar especialmente al grupo de productores que ha quedado relegado”, señaló.





ACEPTACIÓN

Beracochea consideró que el tema de los préstamos “ha venido marchando muy bien”. “Van más de 500 productores que han utilizado esa herramienta que es de mucha importancia para, por ejemplo, la compra de alimentos, la realización de aguadas o pozos. Hay que tener en cuenta que el préstamo es de libre disponibilidad, dependiendo exclusivamente de las necesidades de cada productor. Es una situación muy compleja para el productor porque desprenderse del ganado no es nada fácil, porque es el capital de giro que tiene, pero también hay gente que está sin agua y sin comida. La respuesta a la línea de crédito ha sido muy buena ya que es un crédito de baja tasa y de fácil acceso”.

Indicó que en los casos de los productores de menos de 30 animales, se han anotado unos 140 productores.





EN LA ESPERA

Reiteró que el MGAP está esperando se cierren licitaciones y se proceda a la entrega. “Se va a entregar en varios puntos. Para el caso del Plan de Contingencia alimentaria (PSA) que les corresponde a productores con menos de 30 animales, se estará haciendo entrega en Villa del Rosario, Solís y Barriga Negra”. “Cuando esté se les va a avisar a cada productor”, concluyó Beracochea.