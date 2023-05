Homenaje y reconocimiento a Juan Francisco “Pinky” Marichal

Primera Página

Por iniciativa de Tomás Casas, quienes en su momento resultaron ser alumnos o deportistas dirigidos, hoy en calidad de amigos, se reunieron en casa del conocido médico y político minuano para, reunión de camaradería mediante, rendirle un más que merecido homenaje a Juan Francisco Marichal (Pinky), de 79 años, un adelantado profesor y técnico de equipos como Sparta y Olimpic Atenas, además de varios seleccionados en la época dorada del básquetbol departamental.

DIA MUY ESPECIAL

Si bien Primera Página quiso en el momento entrevistarlo, el homenajeado prefirió fuera alguien del grupo que se manifestara, por lo que fue Ruben Abreu quien explicó que para los presentes fue “un día muy especial porque pudimos, gracias a la idea de Tomás, reencontraros todos después de tanto tiempo, en este caso, para reconocer y homenajear a un grande del básquetbol departamental y mejor persona. Todos quienes compartimos esta actividad deportiva no podíamos estar ajenos a la propuesta. Se homenajeó a una gran persona, un formador de jóvenes deportistas, quien con el tiempo nos dimos cuenta de que Pinky fue un adelantado en la técnica del deporte, que incluyó además el fútbol”.

JÚBILO, RECUERDOS Y COINCIDENCIA

“Fue un momento de regocijo y remembranza porque se nos vinieron muchas cosas a la cabeza. Recordamos anécdotas increíbles, en las que hay muchos protagonistas que hoy no están entre nosotros, pero que fueron parte de esa época maravillosa, donde el deporte era el formador de los jóvenes. Estamos en una edad muy difícil y este tipo de actividades no mueve. Debemos ser más solidarios entre nosotros mismos y no que nuestras enseñanzas queden en el tiempo como algo más. Coincidimos todos en esto de homenajear y reconocer en vida a personas como Pinky que, en este caso, dejó marcas especialmente en esta disciplina deportiva tan linda como lo es básquetbol”, concluyó.