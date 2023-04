Yamandú Orsi estuvo en Minas por el resonador magnético

Hay quienes dicen hay un tema político, que Cipriani quería beneficiar al director del hospital de Melo, porque estuvo muy cerca de ser intendente en las pasadas elecciones, y se va a postular en las próximas, y esto sería algo que lo ayudaría. Gallo manifestó que “eso puede ser, lo que hay acá es un interés político y empresarial. Sí, se cree que el próximo intendente de Cerro Largo será el hoy director del hospital de Melo. Y empresarial, porque al Centro Uruguayo de Imagenología (CUDIM) le sirve expandirse”.





ES UN TÍTERE

Al mencionarle que al director del Hospital Vidal y Fuentes, Andrés Balduini, “lo dejaron colgado”, dio la cara, pidió un terreno y ahora nada, Gallo hace un gesto como que no es así y sonríe, y dijo: “No sé si quedó tan colgado Balduini, porque está haciendo el mismo juego que hace Cipriani. Desde el momento que salió Balduini a la prensa a decir que si los ediles no teníamos nada más que hacer que dedicarnos a un resonador magnético, ya es una señal. Como que la importancia de tener en Minas un resonador magnético no existiera para los ciudadanos. Y eso es faltar el respeto a los ediles. Creo que (Balduini) es un gran títere de Cipriani. Está la documentación del pedido del callejón por parte de Balduini y de Cipriani, que se done en modo modal, pasa el tiempo y después sale Cipriani diciendo que va para Cerro Largo. Se están riendo de todos nosotros. Por eso vino Orsi, quería conocerme, ponerse a la orden, porque lo que está pasando con el resonador es grave”.





POR LICITACIÓN

Se habló en la Junta que es una empresa privada la que tiene interés en poner el resonador en Minas. El edil blanco reconoció que “en la Salud Pública hoy un 70% es tercerizada. El tomógrafo que hay en Minas es de ASSE, pero los recursos humanos son tercerizados, ese servicio se le vende a ASSE. El resonador del Hospital Maciel es tercerizado. El poner el resonador en Minas, es un proyecto de un grupo de neurocirujanos que saben el a-b-c de un resonador. Y se iba a hacer a través de una licitación, abierta y pública, como tiene que ser. O sea, podían participar otras empresas para poner el resonador, y se iba a hacer por licitación pública, porque ASSE dijo que no tenía plata para la instalación y funcionamiento de un resonador. El CUDIM es una empresa privada que vende servicios. Se nombró el grupo de neurocirujanos, como se puede también presentar cualquier interesado que cumpla con los requisitos que debía pedir la licitación abierta y pública. Me dijeron que yo defendiendo el proyecto porque tengo un grupo de inversores privados, yo no tengo nada, ellos son un grupo que me vino a buscar a mí, porque conozco el medio, pero se puede presentar cualquiera a la licitación”.





SERVICIOS TERCERIZADOS

Agregó Gallo que “ASSE dijo que no tenía plata, entonces se soluciona con privados. Insisto que hay antecedentes como el del Hospital Maciel, es un resonador público manejado por privados, en el Hospital de Tacuarembó también, y hay una cantidad de ejemplos de privados que hacen y venden servicios con instrumentación que pertenece a ASSE. Este grupo de neurocirujanos que vino a mí, me dijo que les interesaba poner un resonador magnético y hacer neurocirugía en el hospital. ¿Quién se beneficia con este servicio? La población de Lavalleja y de la Región Este, nada menos. Ahora si lo instalan en Melo, seguimos igual, porque terminamos en Montevideo, porque Melo está a casi 300 kilómetros de Minas”.





¿Y EL TERRENO?

Al preguntarle qué va a pasar con ese terreno o calle, que se le otorgó al hospital en comodato para la instalación de resonador magnético, Gallo dijo que “no sé qué irá a pasar, porque se dio en comodato, y cuando se hace de esa forma, en caso de no hacer para lo que concretamente se pidió, se debería devolver a la IDL, pero ya construyeron una emergencia también allí. A nosotros no nos interesa que le devuelvan a la IDL el terreno, lo que sí que se aclare, y qué va a pasar con el resonador. La carta pedido que hizo el director del hospital, firmada por él y documentada por el directorio de ASSE, dice: ‘Se pide callejón para instalación de resonador magnético’. Balduini le echa la culpa a la burocracia, ¿pero qué función cumple él como director? Son muchas cosas”.





“ORSI VINO A ESCUCHAR”

Consultado Mauro Álvarez sobre este encuentro de Orsi, Gallo y él, reconoció la existencia y dijo que “Orsi vino a escuchar nuestro planteo, exclusivamente por el resonador magnético. Como lo veníamos planteando con Gallo, esto es un tema que trasciende los partidos políticos, y cualquier tipo de banderas, es Salud Pública, es la salud de la gente, fue tomado así también por Orsi. Estamos elaborando una propuesta con Orsi y con Gallo, que la vamos a anunciar en conferencia de prensa el miércoles 12 de abril, y vamos a informar sobre lo que se habló porque no es nada secreto, nos reunimos en la Confitería Irisarri. O sea, no hay nada oculto, por el contrario, con la transparencia que nos caracteriza, tanto a Gallo como a quien habla, las cosas como son, buscar soluciones para la gente, algo que ASSE debió haber solucionado hace tiempo, pero que, evidentemente, no hay interés y es un hecho que como lavallejinos nos tiene que interpelar. Y nosotros como autoridades de Lavalleja tenemos que cinchar por el querido Hospital Alfredo Vidal y Fuentes”.