Sindicato policial logra mejoras en condiciones de trabajo en el departamento

Isaac Carrasco, delegado departamental del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), informó a Primera Página que estye gremio trabaja a nivel nacional, en torno a muchos temas de importancia, entre otros, la reforma jubilatoria y salud mental, “tema para el que se logró la presencia de especialistas (psicólogos y psiquiatras) en la emergencia del Hospital Policial y poder llevar dicha atención a al interior”. “Es importante resaltar -agregó- que los compañeros de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay (USIP), que lograron para el futuro nuevos ingresos en Bomberos y arreglar algo que bien de años y donde trabajan mas de 300 horas por mes y como es sabido cobraban por 192, la lamentable falta de personal llevaba a eso, recargo, falta de insumo y demás”.

REUNIÓN FRUCTÍFERA

Carrasco se refirió a una reunión con el comando de la Jefatura de Polía de Lavalleja, con presencia de Roberto Cardozo, presidente electo de USIP, en la que “se trataron temas de orden departamental y en la que se acordó solucionar entre junio y julio, principalmente la situación de las seccionales policiales de Prirarajá y Zapicán, donde a raíz de la falta de funcionarios, los asignados cumplían extensos horarios (300 horas por mes en régimen de 48 horas de trabajo por 48 horas libre), pero la remuneración no era la correspondiente, sino por 192 horas. Quedo el compromiso ese para solucionar este tema que sencillamente significó pasar al régimen de 24 horas de trabajo por 48 horas libres”.

Aclaró que el SUPU tiene solo comisión directiva a nivel nacional y quienes trabajan en los departamentos son delegados departamentales, “o personal de confianza de la directiva nacional”.

RECORRIDA Y PROYECCIÓN

Repasó que una delegación gremial estuvo de recorrida por el interior del país. “Vistamos y tuvimos contacto con los comandos de Rocha, Florida y Tacuarembó. Tenemos previsto para después de la Semana de Turismo continuar con la recorrida y estaremos en Durazno, Rio Negro, San José Colonia y Treinta y Tres, entre otros departamentos. Para la semana que viene está pactada una reunión con las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y lo más grande que se nos viene como unión de sindicatos policiales es comenzar a trabajar cuando seamos llamados, por primera vez en la historia, a los Consejos de Salarios”. “Al respecto hay que decir que los trabajadores policiales van a ser citados para la dicha instancia en calidad de representatividad por la rama la USIP”, acotó.

METAS

Para Carrasco no es menor el hecho de que en el año en curso “la meta está fijada en la lucha por, no solo en el tema salarios, sino que ahora también por el aumento del presupuesto asignado al Ministerio del Interior. Tenemos cuatro años que este no ha sufrido aumento alguno, el presupuesto sigue siendo prácticamente el mismo para trabajar en torno a, por ejemplo, el mantenimiento de los móviles a nivel país. Tenemos que tratar de conseguir en las tripartitas que también vamos a tener a ver que pasa con el tema de la vestimenta, más allá de que algunas jefaturas están recibiendo algo o lo poco que queda. Lo que si se logró fue hacer el recambio a nivel nacional de chalecos antibalas, los que por suerte tienen una vida útil de ocho años. Otro tema para solucionar es el de los talles que son muy chicos y resulta toda una problemática para los funcionarios de mayor talla”. Concluyó manifestando que para el gremio es de mucha importancia “esto de la negociación por la rama, representatividad que fue firmada por los dos Ministerios y la USIP y la solución a un problema de antaño que tenían las seccionales de Pirarajá y Zapicán”.