Beatriz Padrón: “Quería un cumpleaños distinto”

Son algunas de las diosas del Olimpo: Hera de la familia y reina del Olimpo, Atenea de la sabiduría, Artemisa de la virginidad, Afrodita del amor, Hestia del hogar, Hebe de la juventud, Némesis de la venganza, y hay alguna más, que estuvieron días atrás en los salones de Enjoy, fiestas y eventos -en la esquina de 25 de Mayo y Batlle-, representadas en una fiesta temática, donde no cultivaron sus religiones. Sólo fue la fiesta, la alegría, y pasar bien lo que movilizó a un grupo de mujeres en Minas, porque la imaginación, la creatividad y las ganas de Beatriz Padrón de festejar su 58 cumpleaños, que como buena ariana, fue por todo, “y lo conseguí, fue una fiesta maravillosa”.

UNA FIESTA INOLVIDABLE

Padrón contó a Primera Página que “esta fiesta se hizo así porque no había podido festejar mis cumple anteriores, por la pandemia. A mí me gusta compartir, festejar, estar con todas las personas que quiero, y sobre todos mis cumpleaños, porque es festejar la vida con amor y amistad. Empecé a pensar e imaginar una fiesta de cumpleaños diferente, que fuera temática, que nos pudiéramos divertir, que estuviéramos todas súper diosas. Cuidé que la propuesta fuera una temática donde no pasaran trabajo cosiendo, ni gastar dinero en alquilar ni comprar, o pedir ropa”.

DIOSAS DEL OLIMPO

“Fue así que se me ocurrió una fiesta temática donde todas fuéramos las Diosas del Olimpo, todas las invitadas eran mujeres, mis amigas. Y la consigna era: yo les hacía el vestido a todas, y que ese vestuario no llevara ninguna costura. Mi buen amigo Google me enseñó modelos, y más modelos, empezaron un mes antes las pruebas -a mí me parece que quedaron todas con unos vestidos maravillosos-, cada una eligió el color que quería”.

SIN COSTURAS

“Ninguno de los vestidos tenía costuras, se enganchaban, se cerraban con nuditos, con aritos, con cadenas, con bisutería, pero ninguno pasó por la máquina de coser: esa era la consigna del cumpleaños. Salieron esas bellezas, ahora tenemos las fotos, los videos, y no nos cansamos de mirar, porque realmente son unas diosas todas. Estaban todas divinas, cómodas con los modelos, con los colores elegidos, y yo feliz”.

CON PITONISA Y TAROTISTA

Padrón necesitaba que su cumpleaños tuviera determinadas cosas, “que el cumple no fuera el típico: voy, me siento, como, tomo, escucho música y se quedara en eso la fiesta. No, no. Hubo mucho más. Contraté una pitonisa y tarotista reconocida, es una señora de Atlántida que se llama Graciela, en un determinado momento de la fiesta ella salía de un lugar preparado para ella, elegía una persona, la llevaba a ese lugar, y le tiraba las cartas, tenían una charla. Quedaron muy contentas con la sabiduría de Graciela”.

JUEGOS Y DIVERSIÓN

Pero hubo mucho más: “estuvo Mary, una señora que se dedica a entretener con juegos en fiestas, viajes, animadora total, fue la encargada de los juegos para entregar los souvenirs. Les entregué a profesionales que vinieron y que siempre colaboran conmigo un reconocimiento especial, una delicadeza por estar en mi cumpleaños como Paola Clerici, Natalia Ortega, dos cantantes mágicas, con una vibra y una buena onda total, y Laura Machado y Sebastián, su pareja, que bailan árabe y bachata, son de José Pedro Varela, maravillosos. Y agradecer a Walter Romero, mi amigo de toda la vida, por cómo animó, divirtió y nos hizo pasar tan bien. Y también agradecer a mi cuñada Nelba Teresita González, que me ayudó, impulsó y me dio siempre para adelante”.

TÉCNICA IMPECABLE

Señaló Padrón que “la decoración en Enjoy era de Andrea Borges, de ‘Tu Cotillón’, espectacular, ella captó lo que yo quería esa noche y sus manos hicieron magia en el salón. Claudia Romero de ‘La cocina de Chichita’ con sus medallones de chocolate, sus galletas temáticas, un trabajo fino, delicado y muy bien hecho. ‘La Paisanita’ se encargó de todo el lunch. Pablo Correa puso las luces, el humo, y las luces negras y la música a cargo de Gerardo Alonso, que maneja de forma espectacular cuando subir o bajar las energías de la fiesta. En la parrilla teníamos a Sergio y Joaquín, cuya misión era alimentarnos, unos divinos, pasaron tres horas frente a un fogonazo para que la carne estuviera en su punto justo. Se hizo todo lo que se puede pedir para que el cumple sea súper divertido, que lo pasáramos divino todas. Fue una noche soñada para todas”.

¡COMO QUERÍA!

Beatriz Padrón aseguró: “¿Como veo mi fiesta de cumpleaños hoy después de una semana? ¡Vi y viví lo que quería! A mi hijo y a mi nuera y a todas ellas mis amigas, compañeras de la vida, verlas divinas, semejando verdaderas diosas del Olimpo -las vestí con mis manos y poniendo en cada tela el corazón-, estaban de verdad hermosas, las vi reír, bailar, cantar y pasar una noche mágica entre amigas. Les agradezco a todas que me acompañaran, a mis amigas de la niñez, de la adolescencia, de la vida, de las que he hecho por las redes sociales y a través de mi trabajo. Entré a mis 58 años totalmente feliz y agradecida con la vida que me tocó. Y ya estoy planeando con algunas amigas un Dancing 24 para el 24 de agosto, con nostalgias y también con mucha alegría”.