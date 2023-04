Necar continúa con una larga tradición empresarial y familiar

Primera Página

Néstor Cáceres fue el creador y responsable del ya legendario medio publicitario callejero Necar Publicidad Moderna. Si bien por razones de tecnicismo (audio, iluminación y otros) y de actualización temporal comercial (redes sociales) el nombre de la firma adoptó ciertos cambios, la idea original de trabajar en torno al audio y sus derivados del popular “Cacerola” continúa latente gracias a sus hijos Alejandra y Emilio Cáceres, hoy responsables de la empresa Necar Minas Discotheque.

LEGAJO

Fue Emilio (32) quien en su domicilio recibió a Primera Página para inicialmente reflexionar sobre que “fallarle al viejo sería algo treLmendo e inadmisible, aun cuando nunca nos obligó a nada”. Contó que junto con su hermana está desde el año 2007, “año en el que fallece mi papá, a cargo junto con mi hermana de la empresa Necar Minas. La empresa fue creada por mi padre quien se dedicaba a la publicidad callejera y su voz era reconocida socialmente como la representatividad absoluta de la firma. En la actualidad Necar Minas está dedicada principalmente al audio y la iluminación. Lo mío es pasión y amor por lo que hago”. “Si bien vivo de esto, no se me hace tedioso trabajar mucho, cargando pesados cajones y demás. La verdad, no se me hace pesado”, aseguró.

MÁS CUMPLEAÑOS QUE CASAMIENTOS

Cuenta que en el trabajo hay más cumpleaños que casamientos. “Después de la endemia fue como que hubo esa necesidad de reunirse. En 2022 hubo muchísimos festejos de cumpleaños de 40 o de 50 años. Nosotros veníamos acostumbrados a los cumpleaños de 15 años y este año que pasó nos empezó a abrir las puertas a los festejos de cumpleaños de cualquier edad”. Añadió se dio que “los viernes había muchos cumpleaños de 18, 30 o 40 años y casamientos, y los sábados los cumpleaños de 15”.

PANDEMIA: EXPERIENCIA INCREÍBLE

Cáceres recordó que los primeros cuatro meses de pandemia fueron “como de vacaciones y descanso por lo mucho que veníamos trabajando. Después cuando se agravó la situación todo se empezó a complicar, desde estar con esa incertidumbre increíble, no solo porque no se sabía cuando se terminaría, sino también por eso de cuando empezaríamos a trabajar ya que los impuestos había que pagarlos”. Fue para él “una experiencia increíble, máxime teniendo en cuenta que habíamos hecho inversiones de mucha importancia, un nuevo escenario techado, más y mejor audio al igual que la iluminación, elementos que en verdad recién ahora estamos empezando a utilizar”.

CONTINUIDAD Y AMPLITUD

Hablo de continuar “trabajando y siendo proveedores, por ejemplo, de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL). Contamos con el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), de la Agencia Reguladora de Compras Estatales que habilita a ser proveedor a nivel nacional de cualquier entidad. Trabajamos para el Parque Minas (ex Parque de UTE) que pertenece al Estado, seguimos haciendo actos en las escuelas”. El abanico laboral es muy amplio. “No es que solo nos dediquemos a fiestas, sino tambien en eventos diferentes, por ejemplo, criollos y musicales”.

ETAPA DE ENSEÑANZA

Para Cáceres ha sido “una etapa de enseñanza total, la práctica laboral en todos los frentes ha sido más que importante para el crecimiento de la empresa, se trata de ser polifacéticos, no solo pasar música en una fiesta o hacer audio de una banda. Cuento con un gran equipo, donde todos hacen todo, más allá de que los grupos sean armados específicamente para tareas puntuales, como carga, iluminación o audio, todos nos damos una mano”. “Eso lo da el fogueo”, acotó.

ELEMENTOS Y CAPACITACIÓN

La actualización en el uso de los elementos “es trascendental”. “Todos los días están saliendo cosas nuevas. Por ejemplo, antes de comprar todo el equipo digital, nos capacitamos para después hacer la inversión, ya que comprar una Ferrari pero no saber manejarla era como algo errado. Hoy contamos con consolas digitales y luces de alta tecnología ya que para los shows nos están exigiendo que el proveedor de audio tambien sea de luces y no con cualquier material. El mismo trajín del trabajo te lleva a la actualización. Las exigencias son muy importantes, especialmente de los artistas que nos visitan del exterior y con quienes realmente negocias muy poco”. Reveló que muchas veces “ellos mismos traen sus propios micrófonos, pero en lo que tiene que ver en consolas, nosotros estamos totalmente actualizados”.

BALANCE Y EXPECTATIVA

Cáceres mencionó que si bien después que fallece su padre “tuvimos la desgracia de fundirnos comercialmente, pudimos arrancar prácticamente de cero. Teniendo en cuenta eso solo queda hacer un balance positivo ya que si miramos el momento empresarial, entre otras cosas en la actualidad contamos con dos depósitos y al ver lo que se ha conseguido, eso esta genial. Como expectativa lo que tenemos es seguir creciendo, y eso se logra apostando a más y siendo muy positivo en todos los aspectos”, concluyó.