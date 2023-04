Así llega Lavalleja a la final del Interior

Primera Página

* Gerardo Cano llega a su cuarta final del Interior consecutiva como técnico, tres a nivel de Selecciones y una a nivel de Clubes

Por Gonzalo Martínez

Ha sido un certamen donde Lavalleja enfrentó muchas dificultades. Primero, el poco descanso de los jugadores, producto de la constante actividad durante el año en sus respectivos clubes. A su vez, eso desencadenó muchas lesiones y fatigas en los futbolistas. Sumado a esto, las ausencias que sufrió el plantel, a raíz de tarjetas rojas y acumulación de tarjetas amarillas. Estos aspectos, no deben aislarse a la hora de hacer el análisis de lo que viene siendo la actuación del equipo, que como lo hemos dicho, tuvo altibajos futbolísticos. Más allá de que en la primera fase las críticas caían sobre los jugadores y el entrenador, desde estas líneas sostuvimos una y otra vez, que Lavalleja podía llegar a definir el título del Este, y posteriormente la Copa del Interior. No era una opinión infundada. Fue producto de la jerarquía del plantel, con jugadores acostumbrados a jugar este tipo de torneos, y teniendo a quien seguramente sea el mejor director técnico del Interior del país, Gerardo Cano. En base a esto, reiteramos que la confianza en el grupo seguía intacta. No ahora, desde la primera fecha del Campeonato del Este. A continuación, hacemos un repaso de lo que fue el camino de la Selección de Lavalleja, de cara a la gran final del Interior del próximo día sábado.

CAMPAÑA DE LAVALLEJA 2023

Campeonato del Este

Fase de grupos

Primera fecha: Maldonado interior 1 – Lavalleja 0 (“Julio César Abbadie”).

Resultado después del fallo: 1 – 4 (en favor de Lavalleja).

Segunda fecha: Canelones interior 2 – Lavalleja 0 (Cancha de Progreso de Estación Atlántida).

Tercera fecha: Maldonado capital 1 – Lavalleja 0 (“Juan Antonio Lavalleja”).

Cuarta fecha: Lavalleja 1 – Maldonado interior 0 (“Juan Antonio Lavalleja”) - Gol: Gabriel Chaine.

Quinta fecha: Maldonado capital 3 – Lavalleja 1 (“Campus” de Maldonado) – Gol: Marcelo Martínez.

Sexta fecha: Lavalleja 2 – Canelones interior 0 (“Juan Antonio Lavalleja”) – Goles: 2 de Andrés Berrueta.

Cuartos de final

Ida: Lavalleja 2 – Cerro Largo capital 2 (“Juan Antonio Lavalleja”) – Goles: Jonathan Pérez y Andrés Berrueta.

Vuelta: Cerro Largo 0 – Lavalleja 0 (“Arq. Antonio Ubilla” de Melo).

* Nota: Clasificó por penales Lavalleja, ganando 8 a 7.

Semifinales

Ida: Lavalleja 0 – Vergara 0 (“Juan Antonio Lavalleja”).

Vuelta: Vergara 0 – Lavalleja 1 (“Ventura Robaina” de Vergara) – Gol: Jonathan Pérez.

* Clasificó Lavalleja, con un global de 1 a 0.

FINAL

Ida: Maldonado interior 4 – Lavalleja 2 (Cancha de Atenas) – Goles: Pablo Polenta e/c, Gabriel Chaine.

Vuelta: Lavalleja 0 – Maldonado interior 1 – Maldonado interior Campeón del Este 2023

LAVALLEJA VICE CAMPEÓN DEL ESTE 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campeonato del Interior

Cuartos de final

Ida: Río Negro 2 – Lavalleja 2 (“Parque Liebig´s” de Fray Bentos) – Goles: Germán Fernández y Andrés Berrueta.

Vuelta: Lavalleja 0 – Río Negro 0 (“Juan Antonio Lavalleja”)

* Nota: Lavalleja clasificó por penales (Goles: Marcelo Martínez, Santiago Genta y Valentín Martins. Contuvo los tres penales de Río Negro, Valentín Melgar Olmedo).

Semifinales

Ida: Lavalleja 3 – Paysandú interior (Guichón) 0 (“Juan Antonio Lavalleja”) – Goles: Álvaro Techera (en contra), Fernando Pacheco (en contra), Valentín Martins.

Vuelta: Paysandú interior (Guichón) 0 – Lavalleja 1 (Estadio Municipal de Guichón) – Gol: Marcelo Martínez.

* Clasificó Lavalleja, con un global de 4 a 0.

FINAL DEL INTERIOR 2023

Ida: Salto 1 – Lavalleja 1 (Estadio “Ernesto Dickinson” de Salto) – Gol: Germán Fernández.

Vuelta: Sábado 8 de abril del 2023. Hora 20:00 - Estadio “Juan Antonio Lavalleja” de Minas.

LOS NÚMEROS DE LAVALLEJA

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS.

Lavalleja 17 6 (*5) 6 5 (*6) 20 (*16) 17 23 (*20)

* Números no teniendo en cuenta el resultado del fallo de la primera fecha: 1 – 4 a favor de Lavalleja sobre Maldonado interior.

Goleadores – Selección de Lavalleja 2023

Andrés Berrueta 4; Jonathan Pérez 2; Gabriel Chaine 2; Marcelo Martínez 2; Germán Fernández 2; Valentín Martins 1; Pablo Polenta – en contra - 1 (jugador de Maldonado interior); Álvaro Techera – en contra - 1 (jugador de Paysandú interior); Fernando Pacheco –en contra-1 (jugador de Paysandú interior). Total: 16 goles.

TARJETAS ROJAS

Germán Fernández (primera fecha)

Rudy Viera (segunda fecha)

Santiago Genta (tercera fecha)

Marcelo Martínez (tercera fecha)

Valentín Martins (cuarta fecha)

Mauricio Capricho (Cuartos de Final – Vuelta)

Santiago Genta (Final del Este – Vuelta) - Segunda tarjeta roja en el Campeonato

Carlos Corbo (Semifinal del Interior – Ida)