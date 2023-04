Del Caribe a las sierras: un cubano en Minas

Primera Página

DIALOGAMOS CON ALEXANDER MAYOL

Proveniente del barrio Luyano de la ciudad de La Habana, capital de Cuba, Alexander Mayol Todo (47 años), reside en Minas desde hace cuatro años y trabaja en la Estación de Servicios de la cadena DUCSA ubicada frente a la rotonda que une las calles Luis Alberto de Herrera, Avenida Artigas, Diagonal Ferreira Aldunate y 18 de Julio, en Minas.

CRIANZA Y ESTUDIOS

Alexander nació y se crio en el barrio Luyano, “uno de los barrios más polémicos y pobres que existen en Cuba, en el que si bien reside gente trabajadora, tambien hay delincuentes y demás. He vivido en cinco y visitado más de 32 países, pero siempre siendo cubando, nunca perdiendo la nacionalidad y nunca he llegado como inmigrante por rutas ilegales ya que la vida me ha dado la posibilidad de hacerlo de forma legal”. Estudió “muchas cosas, entre ellas Psicología Analítica, y terminé especializándome en Turismo, que en definitiva me sirvió para relacionarme desde hace mucho tiempo con Uruguay”.

FAMILIA Y EL INMIGRANTE

Contó que su padre es capitán de barco de una naviera griega. “Mi madre era militar, y tengo un hermano neurocirujano, otro marinero y después está el que es mecánico. Hace como tres años que no voy a mi país, pero tengo pensado ir en este 2023. Necesito tambien ver a Enzo, mi hijo de 13 años. El inmigrante sufre de nostalgia, aún cuando pueda estar rodeado de gente maravillosa y sufre por la pérdida de sus tradiciones, más allá de que por lo general incorpora otras”. Aseguró que el inmigrante sufre tambien “el síndrome de que no siente bien ni en el lugar que está, pero tampoco en su tierra, por ejemplo cuando el cubano esta acá piensa en Cuba, pero cuando está en Cuba, piensa en Uruguay”.

RELACIONAMIENTO Y RECONOCIMIENTO

Explicó que si bien vive en Uruguay y reside en Minas desde hace cuatro años, siempre trabajó con Uruguay, “por ejemplo, en la Embajada de Uruguay en Holanda y en Cuba por el turismo durante 10 años, siendo el nexo una importante agencia de viajes. Siempre tuve grandes relaciones con uruguayos, tan es así que un viaje turístico terminé conociendo a mi esposa, la maestra de niños Noelia Villete Ramírez. Trabajé en depósitos, en SAP, en Sueños, en el Centro de Protección de choferes y actualmente trabajo en la estación de servicio DUCSA ubicada en la rotonda de Luis Alberto de Herrera y 18 de Julio. Quiero destacar la paciencia que han tenido para conmigo, tanto de parte de los responsables como de mis compañeros. Todos los trabajos que he tenido en mi vida fueron protocolares, más formales, pero donde estoy ahora es mas de obrero y todo eso. Nunca pensé desenvolverme laboralmente en el mundo del combustible, lo que reconozco me ha costado muchísimo trabajo”. Destacó fue ahí “donde todos pusieron el máximo de la paciencia para esperar a que me acostumbrara y aprendiera”.

ORGULLO

Afirmó que en lugar de trabajo hay “un equipo de trabajo muy bueno y profesional, lo que me llena de orgullo. En una estación de servicios las personas llegan con muchos problemas y de todos los niveles culturales, lo que me principio me complicó un poco hasta que aprendí a desenvolverme mejor gracias a mis compañeros de equipo. Hoy me siento muy bien donde estoy trabajando, porque estoy contenido por un grupo de personas que así haya calor, frío o lluvias, siempre está trabajándose en equipo”. “Ellos me hicieron entender que existe una vida de compañerismo a diferencia del mundo profesional, en el que se compite contra el otro, pero aquí no”, indicó.

GRAN POTENCIAL

Alexander consideró que Uruguay tiene “un potencial muy grande”. “Es uno de los países mas potentes que existen en América Latina y lo digo con certeza porque he visitado muchos países de Latinoamérica. Es un pais donde hay mucho por hacer y en ese sentido me pongo como un uruguayo más y debemos tener una vista un poco más alta”. Dijo que Uruguay tiene que ser “como Holanda, Noruega o Suiza, ya que acá hay muy potencial, desde la zona franca a la calidad de vida y a la cantidad de especialistas que hay”.

DEPORTES, MATE, ASADO Y COMIDA CUBANA

En materia deportiva es neutro en el futbol uruguayo. “Busco hacer empatía y en eso apoyo a los dos equipos ante los hinchas de sus cuadros. Hay bastante fanatismo pero no solo con equipos, sino tambien con los jugadores de su selección a quienes quieren y respetan mucho. Uruguay es tan apasionado por el fútbol que todos nos hacemos participes de eso, es notable. De igual modo considero que es un pais muy estrecho en cuanto a apoyar a un deporte y dejar a otros más de lado, máxime si nos fijamos en resultados de estos últimos tiempos, caso remo y atletismo. Hay mucho potencial a nivel deportistas y da mucha lástima que eso sea así”. Finalmente, Alexander confesó que aun no ha podido aprender a tomar mate, pero sí ha comido unos ricos asados y de vez en cuando cocina comida cubana.