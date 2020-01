Un Verano Educativo seguro y saludable

Primera Página





TRES ESCUELAS DE LAVALLEJA Y UN CAMPAMENTO CON TANDAS DE 90 NI Ñ OS Y NI Ñ AS DE TODO EL PA Í

El Programa Educativo de Verano del Consejo de Educaci ó n Inicial y Primaria se desarrolla en Lavalleja desde el 8 de enero hasta el 7 de febrero, en las escuelas N º 4 de Batlle y Ord óñ ez, N º 6 de Jos é Pedro Varela, N º 12 de Minas y N º 122 De las Sierras (antes era el Colegio Blue Blue, en las cercan í as de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja), donde se realizan campamentos con escuelas de todo el pa í s.

As í lo inform ó la inspectora regional de educaci ó n f í sica Danhae Vega, acompa ñ ada por Fabi á n Estavillo (director del campamento de Escuela N º 122), y Norma Rodr í guez de la Comisi ó n Honoraria Contra el C á ncer.





MUCHOS ESCOLARES

Vega se ñ al ó que en Lavalleja asisten a este programa unos 275 ni ñ os, de nivel inicial a 6 º a ñ o; y se recibir á n siete tandas de 90 acampantes cada una, lo que hace que unos 630 ni ñ os lleguen hasta la Escuela N º 122.

Cont ó la inspectora que el funcionamiento del programa Educativo de Verano, es de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas, y en el campamento en tandas “ permanecen tres d í as y dos noches ”





BUENA RESPUESTA

Asegur ó Vega que “ los ni ñ os y ni ñ as tienen un per í odo de inscripci ó n en diciembre, a trav é s de un programa que se llama Gur í , es voluntario, la familia es la que toma la decisi ó n que participen o no, y tienen requisitos como tener c é dula de identidad al d í a, vacunas, carn é pedi á trico que los habilita a las actividades f í sicas. Consideramos que la respuesta es muy buena, en la Escuela N º 12 hay una matr í cula de 135 ni ñ os, cuando se pensaba que no ser í an m á s de 75; en Batlle y Ord óñ ez donde se hizo por ú ltima vez en el 2007, hay unos 50 ni ñ os y ni ñ as; la Escuela N º 6 de Jos é Pedro Varela tiene unos 90 ni ñ os y ni ñ as ” .





CONTENIDOS

Record ó que cada instituci ó n cuenta con el equipo de direcci ó n, maestros, profesores de educaci ó n f í sica y de arte, auxiliares, “ quienes se encargan de llevar adelante esta propuesta educativa e innovadora, buscando equidad e igualdad de derechos para todos los ni ñ os. Hay una propuesta pedag ó gica y de contenidos enmarcada en el programa de educaci ó n del 2008, pero tiene fuerte é nfasis en todas las á reas del conocimiento, y espec í ficamente en el corporal (educaci ó n f í sica) y art í stico, y muchos contenidos que son transversales como la salud, por eso tenemos a la representante de la Comisi ó n Honoraria de Lucha Contra el C á ncer, y tambi é n est á el programa de Educaci ó n y Salud Bucal. A su vez las escuelas y el campamento tienen su proyecto pedag ó gico y elabora con los docentes una propuesta educativa, y cada director puede potenciar y enriquecer su propuesta ” .

Aseguró Vega que tienen coordinaciones con INAU, con Supermercado El Dorado, “y desde la Inspección Departamental con planes, proyectos y programas, como es Alimentación Escolar, Campamentos Educativos, Campamentos Escuela, Escuelas Disfrutables, y en especial en la Escuela Nº 12 este año se va a sostener por primera vez el programa de Salud Bucal que pertenece a la Presidencia de la República, que tiene ya 14 años y lo que busca es tratar patologías focalizando la prevención no solo para el niño sino también para la familia. Los docentes están atentos a otros factores como protección solar, alimentación, hidratación, autocuidado, el cuidado del otro, para que sea un verano seguro y saludable. Se cuenta con una metodología lúdica, que es donde más se focaliza la propuesta y todos los actores y los planes y programas tratan que el juego esté presente como un recurso, un medio y un contenido a la hora de enseñar”.





APOYOS

Destac ó Vega el apoyo del Ministerio de Educaci ó n y Cultura con el proyecto “ Ajedrez para la convivencia ” ; de la Inspecci ó n Departamental con el proyecto “ Escolares al agua ” , que funciona en las tres localidades, y la IDL apoya con los docentes y la log í stica; la Empresa Sierratour que brinda locomoci ó n gratuita; el Consejo de Educaci ó n Infantil y Primaria con transporte, materiales did á cticos, y salidas did á cticas. Y asegur ó que “ esta propuesta se sostiene por el compromiso y la responsabilidad compartida de todos los actores, y al trabajo colaborativo de las instituciones y de la Inspecci ó n Departamental, y garantiza que los ni ñ os y ni ñ as puedan circular en m ú ltiples escenarios -escuelas, gimnasios, piscinas, campamentos- donde desarrollan las actividades ” .





CUIDADOS DEL CUERPO

Norma Rodr í guez se ñ al ó que “ el trabajo que hace la comisi ó n desde hace bastante tiempo, tiene como objetivo los cuidados del cuerpo -alimentaci ó n, actividad f í sica-. Las escuelas o el campamento trabajan con sus t é cnicos y nosotros apoyamos con informaci ó n, que tiene como llegada a los escolares fundamentalmente a trav é s del juego, porque al ser verano, al aire libre, se propicia el autocuidado, la valoraci ó n de la importancia de la salud. El a ñ o pasado nos reunimos y fue una muy buena experiencia en campamentos y este a ñ o la propuesta sigue, porque los ni ñ os siempre son muy receptivos, y se llega a la familia con la informaci ó n que es la que tiene que aplicar estos elementos y llevarlos a la pr á ctica ” .





UN LUGAR MÁGICO

Fabi á n Estavillo habl ó desde la experiencias de trabajar con ni ñ os y ni ñ as de todo el pa í s: “ Durante todo el a ñ o, recibimos alrededor de seis mil, y durante el verano alrededor de 500 ni ñ as y ni ñ os. Nuestra escuela est á ubicada donde era el Colegio Blue Blue, y nos parece un lugar m á gico, y es referencia a nivel nacional, sobre todo en campamentos y como centro educativo ” .





PROPUESTA DE VERANO

Estavillo cont ó que para el verano adaptan la propuesta para ni ñ os y ni ñ as de una diversidad de edades, que vienen de distintos departamentos, “ que se encuentran y comparten, 45 ni ñ os y ni ñ as de cada escuela, son 90 en total, que conviven y aprenden los contenidos que les damos, se hace é nfasis desde lo l ú dico, la recreaci ó n y la vivencia que tienen de incorporar en sus saberes, es una oportunidad ú nica para ellos pero tambi é n para los docentes. Se transitan vivencias diarias, desde cepillarse los dientes hasta contenidos en particular que se quieran llevar adelante. E insisto, el lugar es m á gico, porque para hablar de un contenido como la astronom í a tenemos todo el firmamento para ver, acostados en el suelo, y mirando todos los cuerpos celestes y trabajar sobre ellos, por poner uno de los ejemplos m á s pr á cticos. Adem á s de los docentes del campamento, trabajan dos funcionarios de una cooperativa que elaboran los alimentos y mantienen la limpieza del lugar, y la Fundaci ó n A Ganar que trabaja con nosotros, mantienen el lugar y son parte de la propuesta pedag ó gica, cada momento es educativo para nosotros ” .





