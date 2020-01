Joaquín Hernández: “Mario (García) es un político que no tiene techo”

Primera Página





JOVEN DIRIGENTE POLÍTICO NACIONALISTA ORIUNDO DE MARISCALA

Nuestra redacción habló con Joaquín Hernández, joven dirigente político, oriundo de la localidad de Mariscala, líder de la Lista 22, agrupación Opción Lavalleja del Partido Nacional (PN).

Conversamos sobre diversos temas, entre ellos, el triunfo de Lacalle Pou en el balotaje de noviembre, máxime teniendo en cuenta su apego a la familia Lacalle desde muy joven, como así también su acercamiento a la corriente de Mario García, las expectativas de cara a la instancia municipal del mes de mayo próximo y el rol de su sector en esta elección.





LA INTERNA NOS POSICIONÓ MUY BIEN

Al realizar un balance de la Lista 22 en el tema electoral del año pasado, Hernández enfatizó que “sin dudas que fue muy bueno cuando hablamos de política refiriéndonos al Partido Nacional y también a nuestra agrupación. Empezamos un año con una agrupación formada, dispuesta a tomar un camino luego de haber ganado una elección juvenil y con cabezas frescas, sin contaminar, gente joven y también porque no decirlo, gente nueva que nunca había participado en política”.

Luego de varias reuniones decidimos apostar a un cambio, siendo coherentes con el discurso que ya traíamos. Apoyamos a Mario, como candidato a diputado primero y a intendente principalmente, aún sabiendo que Mario estaba aún en Alianza Nacional previendo que era inminente su acuerdo con Lacalle Pou. Participamos en toda la campaña, recorrimos cada pueblo y barrio del departamento. La 22 fue pago a pago, no se quedó quieta, dejamos todo en la cancha, sabemos que es difícil hacer política a veces sin recursos, pero dimos batalla y no nos rendimos. Terminamos una interna con 723 votos lo cual a nuestro entender nos posicionó muy bien como principiantes”. Recordó que en marzo decidieron apoyar a Mario García. “Fuimos la primera agrupación en hacerlo.Luego de varias reuniones decidimos apostar a un cambio, siendo coherentes con el discurso que ya traíamos. Apoyamos a Mario, como candidato a diputado primero y a intendente principalmente, aún sabiendo que Mario estaba aún en Alianza Nacional previendo que era inminente su acuerdo con Lacalle Pou. Participamos en toda la campaña, recorrimos cada pueblo y barrio del departamento. La 22 fue pago a pago, no se quedó quieta, dejamos todo en la cancha, sabemos que es difícil hacer política a veces sin recursos, pero dimos batalla y no nos rendimos. Terminamos una interna con 723 votos lo cual a nuestro entender nos posicionó muy bien como principiantes”.





CONTRIBUIR EN LO PERSONAL Y GRUPAL

Hernández recalcó que “teníamos arriba de la mesa lo que políticamente valíamos y luego con ese resultado nos tiramos de lleno a apoyar nuevamente el acuerdo que terminó con la candidatura de Mario a diputado ganando en octubre, apoyados por Luis (Lacalle Pou) y refrendados por el excelente acuerdo que se hizo y tuvo como objeto la unión de las tres agrupaciones: la 58, 59 y la 22 resumiéndose en la lista 5859 que hizo historia en el departamento”.

Dijo que “el 2019 me deja la satisfacción de haber podido contribuir en lo personal al triunfo de Lacalle Pou, y en lo colectivo al triunfo del Partido Nacional. Pero también si miramos lo departamental, me honra que hayamos sido parte de esta unión de caminos entre listas históricas, y haber sido protagonistas de un hecho sin precedentes: tener un diputado impulsado por tres ex intendentes, y un equipo espectacular que desbordó las urnas de votos”.





MARIO ES UN POLÍTICO QUE NO TIENE TECHO

Consultado sobre los motivos que llevaron a apoyar la candidatura de Mario García, el joven dirigente expresó que “vimos en Mario a una persona joven, un legislador preocupado por el departamento”. “Lo conocimos de cerca en lo personal estando en nuestra actividad que desempeñábamos en aquel entonces en el Senado. Pero sobre todo apoyar a Mario fue una decisión grupal, pensando a futuro, encontramos en su forma de hacer política un estilo profesional, pragmático, que no conoce de improvisaciones, que avanza sin dejar pilchas del apero por el camino. Vemos en Mario un político que, sin dudas, hoy podemos decir que no tiene techo. Por supuesto que también, nuestro apoyo impone condiciones. Nos preocupa muchísimo el desarrollo del interior del departamento y el desarrollo rural, la descentralización, la bonhomía en el trato con la gente, el desarrollo de una gestión seria y del lado de la gente. En esos puntos es donde nos encontramos y nos encontraremos sin dudas con el futuro intendente que no tengo dudas será Mario García”.





“LACALLE HERRERA ES MI PADRE POLÍTICO”

Sabida es la relación que tiene Joaquín Hernández desde hace muchos años con la familia Lacalle. Sobre lo que vivió junto a ellos tras el triunfo de noviembre, para Hernández “que Luis Lacalle sea hoy el presidente de los uruguayos y haya ganado el mismo día que mi padre cumplía años, es una de las cosas que no se me van a borrar en mi vida. Y hablando de padres y refiriéndome a lo anterior, puedo decir que para mi Lacalle Herrera ha sido un padre político. Con él aprendí muchas cosas que hoy sin dudas aplico. Por supuesto que también tengo infinidad de diferencias, pero es un asesor que no le cobra, un amigo que me dio la vida y que tuvo la divina oportunidad de ser presidente de todos los uruguayos”.

Enfatizó que “quiero mucho al equipo que formó, desde su secretaria Patricia Leoncini que es amiga, hasta Nicolás Martínez quien es mano derecha también de Lacalle Pou, y quiero humildemente recordar a alguien de quien aprendí mucho y quise mucho: su chofer y custodio, mi amigo Fredy Kuster, un baluarte del equipo ‘del jefe’. Sin dudas noviembre nos movió mucha cosa, pero enseguida nos bajó a tierra y nos viene posicionando a aprontarnos para lo que se viene”.





LA 22 ESTÁ PRENDIENDO LOS MOTORES

Para Hernández, “la 22 ya está prendiendo motores”. “El pasado 22 de diciembre hicimos un cierre de año, donde en la casa de unos amigos compartimos un almuerzo y ya lo hicimos mirando a mayo, con la mira puesta en la Intendencia. Este grupo no pierde un segundo, ya estamos activos”.

Referente al lugar que ocupara la lista en el trabajo rumbo a mayo, Hernández dijo que “la candidatura de García reúne varias agrupaciones, una de ellas es la nuestra. Todos vamos a comparecer con nuestro perfil, con nuestra agrupación a apoyar a Mario, los que estamos y los que vengan, eso es ‘parejo pa’ todos’. La 22 estará como ya estuvo en la punta de la fila, recorriendo, promoviendo la candidatura de Mario García. Vamos a poner caras nuevas en la cancha, vamos a empezar a mostrar el equipo, no queremos que nadie nos subestime por ser jóvenes o del interior. Demostramos y demostraremos que se puede”.

En cuanto al lugar que ocupará en lo personal, dijo que “la victoria de Mario en octubre nos posicionó en la banca a la diputación en calidad de suplente. Si estamos en otro lugar, será en el sitio que el presidente o el futuro intendente así lo entiendan que somos útiles. No es una respuesta bonita ni esquivando el bulto, es así”.





GESTIÓN DE LA DOCTORA PEÑA

Para el joven , la de Adriana Peña al frente de la Intendencia de Lavalleja “sin dudas ha sido una gestión que ha dado mucho que hablar, más cuando se desarrolla en plenos tiempos estrictamente de cambios políticos profundos. En estos casos el intendente tiene que, y debe ser, el guía de su pueblo”.

Recordó que “ha sido un periodo que comenzó con muchos contubernios internos, recordemos las líneas de crédito, el fideicomiso, las comisiones investigadoras, los inconvenientes con ADEOM, etc. Creo que la intendente tuvo la oportunidad de concretar muchas cosas que producto de la falta de diálogo con los demás sectores no se pudieron concretar. Además, el equipo más cercano no la ayudó mucho. No quiero polemizar con esto, pero todos sabemos a lo que me refiero. Sumado a esto el quiebre que tuvo con su propio sector político al llegar a una elección nacional con Alianza Nacional dividida en el departamento. En fin, ha sido una gestión que ha logrado buenas obras, lo reconocemos, pero también con afán decimos que no se puede dar la espalda a muchas más obras en ciertas localidades simplemente por tironeos políticos como ha pasado en José Pedro Varela, la rehén termina siendo la gente”.





NO SE PUEDE SUBESTIMAR A LA GENTE

Hernández acotó que “al final de la gestión, veo que en localidades como la de Mariscala hubo muchos problemas también. El coordinador de Juntas De la Peña venía con una excelente gestión al frente de la localidad y se lo sustituyó por no votar o apoyar políticamente al candidato que en la interna era el favorito de la intendente, candidato que luego ella misma retiró su apoyo. La gente a eso lo ve, tanto lo ve que lo hace saber en las urnas. No se puede subestimar ni al contribuyente ni al ciudadano, ambos son lo mismo. Cuando llevamos adelante una gestión, estamos democratizando, estamos contribuyendo al pueblo a ser y a estar mejor. Muchas veces esta gestión tuvo que pasar casi que por el programa de Jorge Rial. Quizás en un futuro será momento de hacer una evaluación numérica, con cifras y papeles en la mano, con acceso a cuentas y demás. Ojalá la podamos a esa evaluación hacer en los próximos meses”.





POLÍTICO, ¿SE NACE O SE HACE?

Joaquín Hernández es político desde muy joven. Consultado sobre la clásica pregunta sobre si político se nace o se hace, dijo firmemente que “creo que el ser político, el tener pasión y atracción por la cosa pública, por la vocación de servicio, más que hacerse se trae, es innato. También conozco a algunos que se han sumado a la política por un sueldo, porque les conviene, les sirve, ahí hay que tener cuidado. La política sin principios no sirve, hay que tener claro que si estás en un partido político se tiene un esquema de ideas que valorar, que te marcan el camino”.

Afirmó que “en lo personal me considero un liberal, profundamente liberal, y ser liberal en política es decir lo que se piensa, es hacer de los valores republicanos un faro guía, trazarse un camino que podrá tener sinsabores, pero que guiado por esa luz está marcando la senda del deber ser. Creo que todo aquel que vea la coherencia en el político está descubriendo el ingrediente más valioso que se puede tener”.