Homenaje a Fructuoso Rivera en aniversario de su muerte

En una conversación que tuvieron Pacheco y Risso, éste le preguntó cómo era que Artigas no abolió la esclavitud. Pacheco dijo que “no tenía que hacerlo, porque la abolición de la esclavitud, la primera libertad de vientres, viene de la Asamblea del Año XIII, por lo tanto si el gobierno central de las Provincias Unidas inició el proceso abolicionista, Artigas simplemente lo acató. La Asamblea del año XIII es aquella a la que se refirió la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, dijo: ‘Artigas quiso ser argentino y no lo dejaron’. No es así, nosotros nunca quisimos ser argentinos y ellos nunca quisieron ser federales. O sea, ya en 1813 hay libertad de vientres, y seguidamente Artigas crea el Cuerpo de Libertos que dirigió Bauzá”.