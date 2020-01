Sindicato policial apuesta a la negociación y el diálogo con la nueva administración

Comentó que “por lo que se pudo observar en lineamiento estamos bastante de acuerdo, se va presentar en la Ley de Urgencia de la Legitima Defensa Presunta que se venia pidiendo desde hace tiempo. Después mantener los ámbitos tripartitos y bipartitos. También el tema de las custodias 10-10 que es muy delicado. El hecho que en algunos departamentos había un solo móvil en la calle porque todos los estaban por protocolo en custodia de violencia doméstica. Se habló además del fondo de vivienda, de la recuperación salarial, por lo que presentará un proyecto elaborado por un economista del sindicato y similar al que se hiciera en 2011-2014. Pedimos a los compañeros compromiso y apoyo para que se apruebe en ley de presupuesto y no estén luego diciendo y pidiendo aumentos. Se trató en la reunión el tema del 223, que si bien no existe, es el nombre popular que se conoce y que trata del policía que realiza tareas de seguridad fuera del horario laboral y que no puede lo que estará a estudio para que el tema llegue a una solución. La ley jubilatoria por la que nos vimos perjudicados y se habló de las carencias de Bomberos, la falta de personal, de la Policía Nacional de Tránsito, sobre los inconvenientes en inmigraciones”. “Fueron muchos temas los tratados en lo que terminó siendo una reunión muy productiva”, apuntó.