Emotivo homenaje a Mauricio ‘Chino’ Alemán, funcionario municipal

Temprano, ayer de ma ñ ana, se realiz ó en Planta 3 de la IDL un homenaje a Mauricio ‘ Chino ’ Alem á n, quien falleci ó el 27 de diciembre en la 5 ª Secci ó n de Lavalleja, mientras desempe ñ aba tareas en Vialidad de la IDL.





DESPEDIR A UN COMPA Ñ ERO

El presidente de ADEOM Lavalleja, Julio Marmolejo, consider ó que “ es una de las tareas m á s dif í ciles que puede tener un dirigente sindical, despedir a un compa ñ ero ” . “ A las seis de la ma ñ ana, antes de arrancar a trabajar, los dirigentes de ADEOM Lavalleja hicimos un homenaje a Mauricio ‘ Chino ’ Alem á n, un compa ñ ero fallecido en instancias de su tarea laboral. Es muy dif í cil homenajear a un compa ñ ero ca í do en circunstancias de trabajo, hay una familia que ya no lo va a tener, habemos compa ñ eros que no lo vamos a tener, se ha perdido una vida joven ” .





QUE NO SEA EN VANO

Se ñ al ó Marmolejo que luego “ del sentido homenaje que se le hizo al compa ñ ero fallecido, quedamos en asamblea, donde se propuso por parte nuestra para que su muerte no sea en vano, aunque sabemos que la vida no se la podemos recuperar, s í que haya concientizaci ó n para que los compa ñ eros no tengan que sufrir una desgracia de esta í ndole en el futuro. Se propuso hacer un paro, fue aprobado por unanimidad ” .





“ A CUALQUIERA DE NOSOTROS ”

Seg ú n relat ó Marmolejo, luego “ se qued ó en la asamblea reflexionando, intercambiamos con el t é cnico prevencionista, con compa ñ eros de seguridad laboral, de c ó mo podemos mejorar las pol í ticas de seguridad e higiene laboral, concientizando a los compa ñ eros que esta situaci ó n podr í a habernos pasado a cualquiera de nosotros, con experiencia o sin ella. Fue un siniestro, pudo ser evitado, tal vez fue una falla humana, tal vez no. ¿ C ó mo se amortiguan las fallas humanas? Capacitando constantemente a compa ñ eros donde por necesidad a veces de conservar el trabajo agarramos el hierro caliente de hacer tareas sin estar preparados para ellas. Capacitando ” .





PARO

Marmolejo se ñ al ó que en la asamblea realizada con trabajadores de la Planta 3, Vialidad Rural, Vialidad Urbana “ y algunos compa ñ eros de Vialidad ” se decret ó un paro, “ y as í lo cumplimos ” . “ Pensamos que es el mejor homenaje a nuestro compa ñ ero, para que no sea una muerte en vano ” .





CUIDARNOS M Á

Finalmente dijo Marmolejo que esperan “ seguir llegando y consiguiendo mejores pol í ticas de seguridad, poder concientizar a la administraci ó n que tiene que cuidarnos m á s, que entre todos tenemos que cuidarnos, y que cuando el sindicato denuncie algunas irregularidades o carencias es porque estamos haciendo un trabajo a conciencia y no es poner un palo en la rueda, como nos ven a los dirigentes de ADEOM o a la gente de seguridad del sindicato, es para que no pasen estas cosas. Hoy despedimos a un compa ñ ero fallecido, en las dif í ciles circunstancias de trabajo. Fue un acto muy emotivo. Un abrazo a todos ” .