Gomería Tourné: cuatro décadas de servicio

“ LO QUE VENGA TIENE QUE SER BUENO, COMO HA SIDO ESTO ”

Gomer í a Tourn é cierra su actividad comercial. Frente a ella estuvieron Walter Tourn é y su esposa Cristina Juliani. Se trata de un sacud ó n en sus vidas -ahora pensado y preparado, definitivo y decidido-, y cont ó Tourn é que “ ella tiene 66 y yo 70 a ñ os, y se empiezan a sentir los a ñ os ” .





A CONCIENCIA

Asegura Juliani que “ el cierre no es porque nos fundimos, o por problemas, cerramos a conciencia, hace a ñ os que ven í amos viendo c ó mo hac í amos, c ó mo le busc á bamos la vuelta, entre nosotros. Tenemos cuatro hijos -tres mujeres y un var ó n- pero ellos tienen sus profesiones, estudiaron -nosotros se lo aconsejamos, no llevamos a ninguno a que fuera gomero-, s í ayudaron ac á , mucho, tanto en la parte de la administraci ó n como en atenci ó n al p ú blico ” .





EL TIEMPO PAS Ó

La conversaci ó n con Primera P ágina se desarroll ó el viernes, despu é s del horario de atenci ó n especial en la gomer í a en P é rez del Puerto 1030). Tourn é cont ó que “ cerramos m á s que nada porque el tiempo ha pasado, y pasa por nosotros tambi é n, la vejez se nos viene con achaques, dolores en los hombros, en las rodillas, las caderas, y eso cada d í a ha sido m á s, y bueno hace ya varios a ñ os que lo venimos pensando, y ahora hace un poco m á s del a ñ o tomamos la decisi ó n de cerrar, no hab í a ninguno en la familia que lo fuera a seguir, ac á donde est á la gomer í a seguimos arrendando. Y bueno cerramos el 31 de diciembre y tenemos todo enero para liquidar todo. Y hay muchas cosas, art í culos, herramientas y vamos a ver, lo que quede lo llevaremos para otro lado, as í entregamos. Y nosotros nos iremos adaptando a la nueva vida, a la jubilaci ó n, y algo m á s haremos ” .





EMPEZAR

La Gomer í a Tourn é estuvo abierta al p ú blico por 43 a ñ os y 6 meses, cont ó Tourn é . “ Empezamos juntos con mi padre en la estaci ó n de servicio de ANCAP, en el tiempo en que las obligaban a tener gomer í a. Era el a ñ o 76, ahora tienen minimercados, los tiempos cambian, y tambi é n las necesidades, y nosotros estuvimos ah í un a ñ o y medio -mi padre, que hoy tiene 92 a ñ os, hab í a trabajado 25 a ñ os en la Gomer í a de Trelles-, y despu é s arrendamos este predio que solo ten í a un galp ó n, y nos vinimos para ac á y fuimos agregando la infraestructura que hay hoy ” .





24 HORAS TODOS LOS D Í AS

Al hablar de los cambios, ni Tourn é ni Juliani hablan con nostalgia, y menos con tristeza, aceptaron el devenir del tiempo. Tourn é se refiere a los cambios que se fueron procesando dentro de la gomer í a. “ Ha cambiado todo, al poco tiempo que nos instalamos ac á lleg ó a Uruguay la goma sin c á mara, cosa que ya en el mundo se usaba, ac á fue mucho despu é s -el 90 % era con c á mara y eso fue por mucho tiempo-, y los camiones pinchaban y hab í a que desarmar, y eran muchos camiones. Cuando pusimos la atenci ó n de 24 horas era porque los camiones andaban m á s de noche que de d í a, porque calentaban las gomas, quemaban de verdad, sobre todo en verano, y los ó mnibus m á s, la ONDA que las ruedas ven í an encerradas, quemaban, hab í a que tener cuidado, hoy un cami ó n va y viene a Montevideo al mediod í a y no calent ó las gomas ” .

Tourn é recuerda que “ cambiaron el sistema de las gomas y cambiaron los caminos, ahora est á n muy buenos, y eso hizo que fuera bajando el uso de la gomer í a, las gomas duran mucho m á s, antes una goma como mucho duraba 40 mil kil ó metros, ahora como m í nimo duran 80 mil kil ó metros, pero llegan hasta 120 mil kil ó metros o m á s. Un cami ó n hoy hace un cambio de cubiertas no porque pinche sino porque lo hacen por la cantidad de kil ó metros, tienen desgaste pero no pinchan. Las rutas est á n m á s limpias, no hay clavos, ahora pinchan por tornillos que caen de las carrocer í as ” .





ZAFRAS Y MÁS ZAFRAS

Manifest ó que “ antes estaban las zafras del arroz, de la cebada, de la remolacha, de la lana, en la zafra del arroz de Lascano a Montevideo eran muchos camiones y calculaban el flete con cinco pinchazos ida y vuelta, hoy no los consideran. Y las empresas de ó mnibus como ONDA ac á ten í an once auxiliares armadas, y unas quince cubiertas vac í as, porque ten í an diferentes tipos de coches, con llantas distintas, y lo mismo Minuano y Corporaci ó n, y ten í amos las empresas de camiones de transporte internacional de Brasil, hab í a muchas. Del campo ven í an muchas gomas de tractores, sobre todo en los momento de zafras, y eran ruedas grandes, llevan agua, muy pesadas para manipular, pero eso se fue terminando, porque hoy no hay chacras, plantaban ma í z, trigo, forrajes, hoy no hay nada, y si hacen plantaci ó n son empresas, resurgi ó con la plantaci ó n de montes el trabajo con los tractores, pero tampoco fue mucho ” .





BALANCEO Y ALINEACIÓN

Juliani se ñ al ó que “ fue cambiando mucho la tecnolog í a, y la cubierta sin c á mara requiere balanceo, alineaci ó n y eso lo tuvieron que aprender, se visitaron empresas, se hicieron cursos, todo avanza y no nos pod í amos quedar atr á s ” .

Tournée agregó que “al principio se resistía la gente a hacer los balanceos y la alineación, te decían ‘mi auto no necesita eso’, pero cuando venían con la cubiertas con desgastes, en mal estado, y les decíamos que tenía que hacer balanceo, alineación, porque se gastaban mal, y lo peligroso que era, la gente empezó a hacerlo y aprendió rápido, tomó conciencia; hoy con las suspensiones independientes que son más delicadas, acusan cualquier falla, pero antes eran ejes rígidos, ahora los coches de 25 años para acá lo necesitan, y eso fue cambiando y cuanto más modernos más necesitan de balanceo y alineación”.





TODO EL AÑO

Gomer í a Tourn é atend í a el a ñ o completo. S ó lo se cerraba el 1 º de enero, el 1 º de mayo y el 25 de diciembre, y las 24 horas durante unos 20 a ñ os. “ Despu é s cuando empezaron a aparecer las cubiertas sin c á mara, y las mejoras de las rutas, todo eso permiti ó el andar de d í a, no tanto por la noche sobre todo en tiempos calurosos, ya no pinchaban tanto y no hab í a necesidad de estar toda la noche ” .





RESPONSABILIDAD

Juliani record ó que “ era una gran responsabilidad, hab í a que atenderlos a todos porque nos daban mucho trabajo, no se los pod í a dejar tirados, tanto las empresas de ó mnibus como las de camiones. Pero hubo cambios en el transporte, aparecieron en los ó mnibus y camiones los vig í as, un sistema que le daban aire a la ruedas, y si pinchaba en las cercan í as de Minas, pod í a con ese sistema llegar a Montevideo. Fueron una cantidad de cosas que cambiaron la forma de trabajo, se empezaron a hacer otras cosas y los veh í culos necesitaron otras ” .





Y SI ALGUIEN QUIERE SEGUIR

Hoy ya es una realidad el cierre de Gomer í a Tourn é , y cerrar una empresa a nivel administrativo y por la cantidad de materiales y productos que poseen asegur ó Tourn é que “ es complicado, y hay que terminar todo el papeleo, es Cristina quien lleva todos los papeles que es engorroso. Tambi é n est á la posibilidad de que alguien se interese para seguir, esperamos que se concrete, porque ya es un lugar que tiene su clientela, una historia de m á s de cuarenta a ñ os prestando servicios, pero nosotros ya nos queremos jubilar, y ver qu é hacemos, estar aqu í , ir al campo donde tenemos un pedacito de tierra con una casita, dejar esto atr á s, fueron muchos a ñ os ” .

Juliani aseguró que “lo que venga tiene que ser bueno, como ha sido esto, y tendremos que adaptarnos a la jubilación, y algo más haremos”.