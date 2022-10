UdelaR recomienda no bajar la edad para obtener permiso de conducir

Primera Página

EDIL PIDIÓ CUIDAR HERRAMIENTAS DEMOCRÁTICAS, NO AL JUICIO POLÍTICO A INTENDENTES

Se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja el miércoles, con la presencia de 24 ediles -uno de Cabildo Abierto, tres del Partido Colorado, siete del Frente Amplio y 13 del Partido Nacional-.

ASUNTOS PREVIOS

Raúl González manifestó que vecinos de Solís de Mataojo solicitan colocación de lomadas en calles paralelas a ruta 8 lo antes posible.

Mauro Álvarez se refirió a la situación creada por ediles de la oposición de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), que gestionan un juicio político a la intendente de Montevideo, Carolina Cosse, fundamentando la falta de respuestas a pedidos de informes y comparecencia a la JDL. Sostuvo el edil que “el acceso a la información es fundamental, para p

oder trabajar, tomar decisiones, y dar respuesta a la gente que nos puso acá. Más allá de todo, es un derecho y una obligación que tienen los ejecutivos, de contestar a los pedidos de informes y de concurrir a sala cuando se los llama. En caso de no poder o querer concurrir a sala, en el inciso segundo del artículo 285, expresa que el intendente puede hacerse representar. En esta Junta nos ha pasado que el intendente no pudo venir a sala y se hizo representar. Pero ese no es el caso de la IDM, y de la realidad que están manifestando los ediles de la oposición de esa Junta. Hay medidas y medidas, hay medidas políticas, hay intercambios desde dentro de las juntas, y mecanismos a llevar adelante, antes de llegar a un juicio político, que podría determinar la separación del cargo de la intendente. Nada de eso en la JDM pasó, y esto alerta y hace un llamado a la reflexión de todos los ediles del país: cómo hacer uso adecuado de las herramientas. En Lavalleja, a la fecha se hicieron 79 pedidos de informes al intendente, solo se han contestado 9. En cuanto ha llamados a sala se le hicieron al intendente seis llamados, concurrió a cinco. Los llamados a sala se hacen en momentos determinados por temas concretos, no se puede esperar meses para recibirlo, porque los temas quedan laudados. Quiero expresar mi preocupación por la medida tomada por ediles con autonomía, la que respeto pero no comparto. Hago un llamado a todos los ediles del país, de todos los partidos, a no hacer un uso inadecuado de la herramienta juicio político. No importa quién sea a quien se está enjuiciando. Deseo que estas palabras vertidas, y los diferentes oficios con que cuenta la JDL, respecto al listado de pedidos de informes que se han hecho desde el inicio de esta gestión al día de la fecha, con los informes que fueron contestados y no fueron contestados, sean remitidos a la Cámara de Representantes, en particular a la Comisión de Constitución y Leyes, y a la Junta Departamental de Montevideo (JDM), como también los oficios y comparecencias que tuvo el intendente de Lavalleja a la JDL en cuanto al artículo 285 de la Constitución”.

Beatriz Larrosa solicitó que hayan taxis en la actual terminal a la medianoche, ya que no hay ese servicio. Manifestó que no hay taxis, por la inseguridad. Pidió que haya seguridad y reglamentación para que los taxis cumplan con los servicios. Calificó a la terminal como una zona roja por la inseguridad y pidió que se haga cargo el Ministerio del Interior o la dirección de Tránsito de la IDL, pero que se solucione el problema.

Miguel Del Puerto solicitó, a pedido de vecinos de avenida Artigas y Pedro Belou, la poda de árboles que están por encima del alumbrado público; en calle Ismael, pasando Los Molles llegando al Portón de las Sierras, cordón cuneta y bitumen; garita de ómnibus en General Flores esquina Benavente; reintegrar la garita en barrio La Curva, calles Curbelo Báez y Arostegui, que fue retirada por arreglos en la calle pero no se volvió a colocar; mantenimiento en puente colgante en Paso de la Azotea.

Julio Fungi recordó la Batalla de Sarandí (12 de octubre de 1825, en el marco de la Cruzada Libertadora), destacando el contexto histórico del momento.

Néstor Calvo destacó el rol democrático de la oficina de la Corte Electoral de Lavalleja, y destacó el retiro por jubilación de su jefe, Esmir Arana, después de 44 años de labor, y subrayó la forma, seriedad, respeto y tolerancia del funcionario. Destacó que asumió la jefatura Daniel Santos, hombre del Partido Colorado, Lista 600, de quien trazó el perfil.

MINUTO DE SILENCIO

Calvo solicitó y se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento de Neris Pedro Rijo Rodríguez, padre de la funcionaria de la JDL Isabel Rijo.

ASUNTOS PREVIOS

Ministerio de Ambiente responde a la JDL sobre “Presunta contaminación de las aguas del Baño de la India en Villa Serrana y temas conexos”.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, División Políticas de Empleo informa que recibió documentación para la adhesión a la 11ª Edición del Programa “Yo Estudio y Trabajo”, agradeciendo el compromiso institucional para colaborar en generar oportunidades de crecimiento para los jóvenes.

Ministerio de Educación y Cultura – Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación remitió un fraterno agradecimiento a todos los que se hicieron presentes en las actividades del Día del Patrimonio en homenaje a China Zorrilla, “Cultura de dos orillas”.

Universidad de la República – Facultad de Psicología contestó a la JDL sobre la baja de la edad para la obtención del permiso para conducir. Julio Fungi solicitó lectura de la conclusión del informe, donde se expresa que “en suma y por las razones anteriormente expuestas, bajar las edades para obtener libreta de conducir representa un aumento en las probabilidades de que mayor cantidad de jóvenes se vean involucrados en siniestros de tránsito. Por ende no se recomienda la implementación de la propuesta de baja de la edad de la obtención del permiso de conducir, sino una revisión y evaluación pormenorizada del conjunto de los factores mencionados en el informe”.

Conglomerado de Turismo de Lavalleja solicita ser recibido para tratar Proyecto de Desarrollo Sustentable Multipropósito – Corredor Turístico Perimetral.

ONU Mujeres remitió boletín informativo del tercer trimestre 2022. Comunicó proyecto "Fuerzas Armadas de Uruguay – Implementación de Estrategias y acciones para superar las barreras para la participación significativa de las mujeres en el mantenimiento de la paz”, del Ministerio de Defensa Nacional, abre llamado para armar su equipo de trabajo.

JUNTAS REMITIERON:

Maldonado – Invitación a “Seminario Internacional de Gobiernos Locales de América Latina”. Remitió expresiones de la edila Adriana Costa sobre el Día Mundial del Turismo y consideraciones políticas referidas a lo ocurrido con el jefe de seguridad de Presidencia. Remitió lo expresado por el edil Sebastián Antonini sobre tercerizaciones de servicios contratados por IDM.

Paysandú – Remitió planteamiento realizado por el edil Fernando Rodríguez referente a “La noche del 14 de mayo de 1978, fue detenido por las Fuerzas Armadas en Paysandú, el compañero Hermes ‘Conejo’ Pastorini”. Remitió planteo realizado por la edila Patricia Vásquez sobre “Ciudad Universitaria Dr. Jorge Larrañaga”.

Canelones – Remitió planteamiento realizado por el edil César Lista, sobre fiscalización de motos en rutas nacionales por las intendencias.

IDL REMITIÓ:

Comisión de Legislación y Turno solicita cambios en el proyecto sobre estacionamiento en Plaza Libertad, elevando el proyecto de decreto con los cambios solicitados.

APROBADOS

Se aprobaron las declaraciones de Interés Departamental a pedido de la IDL de los eventos: 49ª Semana de Lavalleja y la Noche de los Fogones; evento “Hard Juanillo”.

Se aprobaron los llamados a licitación solicitados por la Comisión de Legislación y Turno, de licitación abreviada para venta de camioneta de la JDL y compra de vehículos y de compra de computadoras portátiles.

Se aprobaron por unanimidad las solicitudes de la Comisión de Educación y Cultura de declarar de Interés Cultural Departamental el evento “Cuerdas y Tradición” que se llevará a cabo el 1º de diciembre de 2022 en teatro Lavalleja; 4º Encuentro de Poetas del Amor Universal Iberoamericano a realizarse el 11, 12 y 13 de noviembre de 2022 en José Pedro Varela; la 2ª Gala de premiación de escritores, cantantes y artes en general, que se llevará a cabo el 27 de marzo de 2023 en José Pedro Varela.

DÍA DEL LAVALLEJINO

La Comisión de Educación y Cultura de la JDL aconseja a los siguientes lavallejinos para ser homenajeados en el 2022, y sus correspondientes disertantes: Daniel Fernández, disertante Miguel Sanz; Carlos Falco Melogno, disertante Miguel Del Puerto; Mario Acosta, disertante Julio Fungi; y solicitaron la autorización de gastos para el evento, contratación de maestro de ceremonia. Fue aprobado por unanimidad.

CAMPO CULTURAL KYKYO

La Comisión de Educación y Cultura emitió un informe sobre su visita al Campo Cultural Kykyo ubicado en Cerro Pelado, donde consideran de forma unánime que “es un emprendimiento que tiene por objetivo la protección ambiental de la fauna y la flora nativa, el impulso de la cultura a cielo abierto, y por ende de la actividad turística. Se destaca su visión integradora a través de la integración de la comunidad y de diferentes agentes regionales y nacionales. A nuestro criterio es una propuesta sostenible, sustentable y con proyección a futuro, constituyéndose en un interesante desafío a mediano y largo plazo. Se aprobó por unanimidad el informe.

APOYO A NIÑOS CON TEA

También la Comisión de Educación y Cultura remitió informe referido a la participación en la conferencia sobre el apoyo a niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA), realizado en el salón de actos de la IDL en el marco de la coordinación entre la Dirección de Cultura de la IDL, la Comisión de Educación y Cultura de la JDL, y la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria. Las disertantes fueron la inspectora departamental Patricia Dávila, y la inspectora de educación especial Daysí Aguilar. El temario abordado incluyó las características generales de niños con TEA. Se continuará con el ciclo de conferencias una vez al mes. Fue aprobado el informe por unanimidad.

CIUDADANO ILUSTRE

La Comisión de Legislación y Turno aconsejó hacer lugar a lo sugerido por la Comisión de Educación y Cultura, en cuanto a declarar Ciudadano Ilustre al docente y artista plástico Olegario Villalba, y se aconseja elevar a la Comisión de Nomenclator a efectos de nominar alguna calle de Minas con el nombre de tan prestigiosa figura, y elevar a la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de colocar una placa recordatoria. Fue aprobado por unanimidad.

También la Comisión de Legislación y Turno aconsejó hacer lugar a lo sugerido por la Comisión de Educación y Cultura en cuanto a declarar Ciudadano Ilustre al académico uruguayo y minuano Aníbal Barrios Pintos. Se considera que dado el momento temporal de presentación de la solicitud es apto para hacerlo. Fue aprobado por unanimidad.