El FA acordó con Mario García para aprobar fideicomiso

“PARA CASI TODOS NOSOTROS LAVALLEJA ESTÁ PRIMERO”

En el mediodía de la víspera, el intendente Mario García citó a conferencia de prensa con de carácter urgente. Allí estaban la presidenta del Frente Amplio (FA) de Lavalleja, Rossana Jaimés, el coordinador de la bancada de ediles del FA, Ernesto Cesar, y varios ediles del FA -Miguel Sanz, Mauro Álvarez, Patricia Pelúa, Raúl González-, y la vicepresidente del FA, Lucía Moreira, lo que parecía indicar que el intendente había alcanzado un acuerdo con el FA para tener los 21 votos que precisaba el intendente García para que le fuera aprobado el fideicomiso “Lavalleja Avanza” en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) hoy.

ACUERDO CON OBRAS Y HERRAMIENTAS

Informaron en la conferencia que el intendente García se comprometió a realizar las obras de cerramiento y climatización de la piscina y el techado del gimnasio de la localidad de José Batlle y Ordóñez, así como la compra de una retroexcavadora para el Municipio de Solís de Mataojo. “Estas obras se van a realizar con recursos propios de la IDL”, aseguró el intendente.

Acordado esto, la bancada del FA acompañará con sus votos el fideicomiso.

SE APRUEBA

Mario García, luego de destacar la presencia de Jaimés y Cesar, y de los ediles presentes en sala, dijo que “estamos en condiciones de anunciar que existen las voluntades políticas para que Lavalleja tenga su fideicomiso de obras. El viernes dijimos que éramos optimistas en cuanto a este proceso, que se viene dando desde hace unos meses, de estudio del fideicomiso que se envió a la JDL. Lo que abundó durante este tiempo es el diálogo, el intercambio, es el analizar en profundidad la propuesta presentada. Mañana (hoy) será aprobado el fideicomiso con la voluntad de la mayoría de los integrantes de la JDL, ya que se necesita una mayoría calificada (21 votos). Lo que tenemos que destacar es la madurez de esa mayoría del sistema político departamental. Lo que se ha puesto en escena es que para casi todos nosotros Lavalleja está primero”.

ES INVERSIÓN Y NO DEUDA

Jaimés comenzó su exposición manifestando que “para nosotros hoy no es un día más. Hemos venido transitando por muchos meses el estudio del contenido de esta herramienta que es el fideicomiso que, como tal, puede tener varias lecturas, pero me voy a detener en que es financiero, y cuando aparece la palabra financiero siempre tendemos a ver esa oportunidad como deuda y no como inversión en mejoras para Lavalleja. Los estudios realizados por nuestros técnicos y el informe del Tribunal de Cuentas, son contundentes en que no dejará déficit a Lavalleja”.

Continuó Jaimés manifestando que “tuvimos en el FA muy en cuenta que las obras -que son necesarias y bienvenidas, aunque tenemos matices con algunas de las obras propuestas-. Una obra muy necesaria es el puente Campanero, históricamente propuesta en nuestros planes de gobierno departamental y la apuesta a un mejor turismo, así como lo propuesto para los campings de Aguas Blancas y Arequita”.

HERRAMIENTA

Reflexionó la presidente del FA que “el fideicomiso jamás puede ser tomado como una herramienta para imponer o medir poder. La población de cada rincón de nuestro país, y por lo tanto de Lavalleja, necesita del sistema político señales claras de entendimiento entre los distintos partidos políticos, poniendo en el centro las necesidades y los sueños de la gente. El objetivo de la política es proteger a toda la sociedad, asegurar su bienestar”.

TRABAJO

Más adelante Jaimés señaló que “el fideiomiso no le va a cambiar la vida a la gente, pero sí contará con puestos de trabajo para quienes no lo tienen en este momento tan difícil para el país. Hemos encontrado en el intendente un puente de diálogo, de escucha, de intercambiar información. Valoramos mucho su apertura a hacer realidad obras pensadas por los vecinos y vecinas frenteamplistas de localidades del interior, por otro mecanismo alternativo al fideicomiso que sin duda redundará en una mejor calidad de vida para toda la población. La gente no puede quedar como rehén de disputas partidarias, y el diálogo interpartidario y sin violencia expresa es fundamental. La gente debe ser nuestro mayor desvelo”.

OPOSICIÓN RESPONSABLE

Aseguró Jaimés que “hoy como oposición responsable, estamos ofrendando nuestro voto afirmativo, donde queda la palabra del intendente empeñada y les decimos que seremos celosos custodios de los dineros de la población y de la ejecución, en tiempo y forma, de las obras propuestas. Es nuestro mayor anhelo tener un departamento en el cual los jóvenes tengan una razón para quedarse, y que el turismo sea una puerta de desarrollo, que indudablemente no es el fideicomiso esa puerta, pero no queremos un departamento estancado y estamos seguros que son los pequeños pasos los que hacen a las grandes transformaciones”.

ESFUERZOS NECESARIOS

Cesar dijo que “partiendo de lo último expresado por la compañera, que somos una oposición que asume responsabilidades, y que nunca se cierra al diálogo, y que tiene que ir en pos de asegurar la satisfacción del bien común, del interés general departamental. Estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel internacional, obviamente Uruguay también los vive, y es menester hacer un esfuerzo entre todos para lograr los acuerdos políticos necesarios, que permitan viabilizar la obra pública y la mano de obra, y que perdure la prestación de los servicios”.

OBRAS

Aclaró Cesar que “este no es el fideicomiso que hubiera propuesto el FA, pero tenemos que buscar los puntos de acuerdo y generar un ejercicio de ponderación. Es cierto, se ha reclamado mucho la obra del puente sobre el arroyo Campanero, como fuerza política y es una obra que tiene que estar bien presupuestada, no es solo la realización del puente, es también evitar que el barrio Blanes Viale se siga inundando, con todo lo que apareja en la calidad de vida de los vecinos. Tuvimos la oportunidad de plantear una obra muy sentida en Batlle y Ordóñez, el intendente asume el compromiso de realizar, es el techado del gimnasio y el cerramiento y climatización de la piscina. También se comprometió el intendente a cumplir con un viejo reclamo de filas del FA, y en particular del concejal Fernando Larrosa de Solís de Mataojo, que nos planteó que ese municipio tenga una retroexcavadora, para cumplir con la obra pública en tiempo y forma. Tenemos el compromiso del intendente de la adquisición de esa retroexcavadora. Estas iniciativas que propusimos desde el FA, ajenas al fideicomiso, se ubican en una acción de medidas públicas, y se puede asegurar que van a dar fuentes de empleo”.

ESFUERZO

Finalmente Cesar manifestó que “desde la oposición estamos poniendo nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para que se concrete obra pública en Lavalleja, mayores posibilidades de fuentes de empleo, y una mejora en la calidad de los servicios. Consideramos que primero está la gente, el interés general, y el bien común de los ciudadanos y ciudadanas de Lavalleja”.

DEL ACUERDO

García señaló que “una buena administración debe seguir los lineamientos que permiten seguir mejorando lo que se vienen haciendo y que ayudan a la calidad de vida de la gente. Hablar del cerramiento de la piscina de Batlle y Ordóñez es continuar con una política que incluso no comenzó la actual administración, viene de la administración pasada, donde se dispuso el cerramiento de la piscina del Parque Rodó que ya se culminó, el cerramiento de la piscina de Solís de Mataojo que está a punto de terminarse, el cerramiento de la piscina de José Pedro Varela que está en obras. Faltaba el cerramiento de la piscina de Batlle y Ordóñez, creo que algo, a lo cual apelamos permanentemente que es el sentido común, marcaba la necesidad de esta obra se llevara adelante.

Respecto a lo que una buena administración debe hacer, es generar las condiciones para trabajar y para que el vecino tenga la respuesta inmediata, la solicitud de la retroexcavadora también va en el sentido de lo que se debe hacer. La gran conclusión a la que debemos arribar es que, por primera vez en Lavalleja, acudimos a una verdadera política de Estado, la que nos corresponde a todos los lavallejinos, y que Lavalleja a través de sus representantes, evaluó e impulsó. Estamos muy contentos por el anuncio que estamos haciendo, porque más allá de las ideologías, que son todas válidas y todas pretenden lo mejor, lo que acá queda demostrado es que lo que nos une es el sentido común, que es que la propuesta que realiza el FA conjuntamente con la que nosotros realizamos a través del fideicomiso de obra, viabilizan el desarrollo del departamento. Lavalleja está primero”.