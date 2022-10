Luis Díaz: “Hay un grupo espectacular, que trabaja bien”

Primera Página

Por Gonzalo Martínez

Una vez finalizado el cotejo entre Las Delicias y Lito, donde el equipo de Miguel Cortés se llevó la victoria por tres a cero, dialogamos con un referente y goleador del equipo “albiceleste”, Luis “Hueso” Díaz. Al inicio de la entrevista, Luis expresó que: “Necesitábamos un resultado de esta importancia. Es un rival directo y muy duro, con buenas individualidades y con muchos hombres. Creo que se trabajó bien. Hace un par de partidos que el equipo cambió un poco la actitud, y eso viene siendo lo que nos lleva a sacar resultados positivos para seguir trabajando tranquilos”.

“NO PENSABA JUGAR TANTOS MINUTOS”

Posteriormente, el delantero de Las Delicias declaró que: “Tengo 43 años. Fue idea de Miguel que lo acompañara, en realidad sin demasiado compromiso de ambas partes, pero si con mucha responsabilidad y seriedad. Fueron pasando los partidos y los entrenamientos, y me vengo sintiendo bien gracias a Dios. Sinceramente no pensaba jugar tantos minutos. La idea en un principio era jugar 15 o 20 minutos, pero se viene dando que juego desde el arranque y lo intento hacer de la mejor forma posible”.

“VAMOS A IR AGARRANDO EL NIVEL”

Más tarde, el capitán del equipo “albiceleste” manifestó que: “Le dije a Miguel (Cortés) que no venía con pretensiones de jugar. Que me ponga los minutos que entienda conveniente para el equipo. Estoy para sumar mi granito de arena, desde donde me toque. Miguel viene haciendo un planteamiento donde hay mucha velocidad por fuera, lo que hace que yo tengo que estar fundamentalmente en el área. Los gurises se encargan de echarla, y yo intentar meterla. Es un grupo espectacular, que viene trabajando muy bien. Capaz que algunos resultados no se han dado, pero de a poco vamos a ir agarrando el nivel e intentar llegar lo más alto posible”.

“SE NOS DIFICULTA JUGAR EN LOS ESCENARIOS DE MINAS”

Luego, señaló que: “Entrenamos entre tres y cuatro veces a la semana. La concurrencia a las prácticas es muy buena, el día que hay menos son 15 o 16 personas. El viernes pasado habían 25 jugadores, por ejemplo. No tengo dudas que se nos dificulta mucho jugar en la mayoría de los escenarios de Minas, eso lo vivimos día a día. No es fácil controlar la pelota, ni tampoco jugar de primera, la pelota pica para cualquier lado. No es fácil para el jugador de fútbol, pero es lo que hay y tenemos que acostumbrarnos”.

“DEJAMOS PUNTOS QUE PESAN”

Por último, nos dijo que: “Nosotros dejamos puntos importantes que en la definición pesan. Sin desmerecer a nadie, capaz que contra Sportivo no podíamos haber perdido esos puntos. El otro día contra Estación hicimos un buen partido, pero lamentablemente tampoco pudimos concretar. Nuestro objetivo es terminar lo más arriba posible. Sabemos que Lavalleja tiene un buen plantel, y vienen en rodaje. Ahora se viene Barrio Olímpico que es un equipo duro, pero trataremos de ganar en nuestra cancha con el apoyo de nuestra gente”; finalizó Luis Díaz, capitán del Club Atlético Las Delicias.