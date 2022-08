Parque de Minas firmó convenio para ediles y funcionarios de Juntas de todo el país

Primera Página



MAURO ÁLVAREZ EVALUÓ LAS FUNCIONES DE LOS EDILES

El edil Mauro Álvarez (Lista 609, Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, MPP-FA), actual presidente del Congreso Nacional de Ediles (CNE), habló sobre un convenio firmado el viernes con la Fundación Parque de Vacaciones UTE ANTEL (FPV), que beneficia a ediles y funcionarios de las juntas departamentales de todo el país, y sobre otros temas que hacen a la actividad política.

CONVENIO

Álvarez señaló que este convenio entre el CNE y la FPV “es una iniciativa nuestra, que dará ciertos beneficios en las tarifas de los servicios a los 589 ediles de todo el país y sus familias, y los más de 600 funcionarios de las juntas departamentales y sus familias. Tendrán una tarifa única por persona de pensión completa de 3 mil pesos por día -estadía, desayuno, almuerzo y cena, y los servicios que da el parque-. En el acto protocolar nos acompañaron funcionarios de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL)”.

TURISMO PARA LAVALLEJA

Al consultarlo cómo se llegó a este acuerdo, Álvarez manifestó que “uno tiene su corazón en Minas, yo soy de Minas, de Lavalleja, y cuando se comienza a andar en todo el país, a ver las necesidades y realidades de otros lugares, y les decís a ediles y funcionarios que sos de Minas, lo primero que te dicen: ‘¡El Parque de Vacaciones! ¡Qué obra magnifica tienen!’. En algún momento en los más de 70 años que tiene el CNE, se había pensado en hacer algo así, pero bajo mi presidencia, y como soy de Lavalleja, me pareció que era oportuno hacerlo. Tuvimos contacto con la directiva de la FPV, quienes aceptaron firmar el convenio, lo conversamos con los funcionarios de las juntas de todo el país, y estaban dispuesto a esto. Es una oportunidad de fortalecer el turismo de Lavalleja, después de lo que fue la pandemia, que fue catastrófica para el sector”.

FPV

Destacó Álvarez que “la FPV es sin fines de lucro, las ganancias son volcadas al parque. Durante la pandemia, en lugar de parar a los funcionarios los dejó seguir trabajando, todo a costa de los recursos de la FPV. Son vecinos de Minas quienes trabajan en el parque. Lo mínimo fue buscar la vuelta para beneficiar a Lavalleja, y fue resaltado como un hecho muy positivo por el intendente Mario García, que nos acompañó en la firma del convenio”.





Álvarez señaló que este convenio “es para la vida privada de ediles y funcionarios, esto no lo pagan las juntas, ni el CNE pone un peso. Se gestionó un servicio para el bienestar de los ediles y trabajadores. Los ediles somos honorarios. Si hay en algunas juntas algún tipo de retribución, son para gastos que tengan cuando la función se torna onerosa. Porque una cosa es que el edil sea honorario y otra que tengamos que poner dinero para llevar adelante el trabajo”.

Destacó la presencia del intendente Mario García en la firma del convenio, al igual que el diputado Javier Umpiérrez. “Eso muestra la madurez del sistema; cuando vienen cosas que son buenas para el departamento, tenemos que apoyarlas todos”.

Inició una etapa diferente en el CNE por la aprobación de una ley. ¿Cómo es ser hoy presidente de este organismo?

En el período pasado fui tesorero del CNE, lo que me permitió conocer por dentro lo que es el Ejecutivo, la Mesa Permanente. En octubre de 2021 se aprobó la Ley 19.992 que crea el CNE como persona pública no estatal, cambiando las reglas de juego, porque el CNE era una ong. Hubo retos como actualizar reglamentos, cómo hacer los gastos. El presidente es el ordenador de los gastos, junto al secretario y el tesorero. El CNE se subvenciona con el aporte mensual de las 19 juntas departamentales, de 10 Unidades Reajustables (unos 15 mil pesos). Esos dineros son volcados en los gastos de actividades, de traslados, alimentación en las reuniones y la asamblea anual del CNE, que moviliza a los 589 ediles. Y lo que es muy importante, es el dinero que se vuelca en la formación de los ediles. Yo propuse un convenio con la Escuela de Gobierno, los ediles recibimos capacitaciones para trabajar en las juntas.

¿Se modificó la visión ciudadana sobre los ediles como parte de los gobiernos departamentales?

Sí, considero que está mucho más visibilizada la tarea del edil. La jerarquización de la tarea del edil es una responsabilidad de cada edil. Y eso se viene dando y en todos los partidos. Hay ediles de Cabildo Abierto (CA) que empezaron en esta legislatura, y trabajan denodadamente en el CNE. Del Partido Nacional (PN), subrayar la actuación del coordinador Alejandro Silvera, es un excelente edil y compañero de Artigas, con quien se llega a acuerdos. O Juan Ripoll de Canelones, es el coordinador del Frente Amplio (FA), o el coordinador José Luis Pereira del Partido Colorado (PC) de Rivera, gente que sabe mucho, con los que aprendo un montón siempre. Y lo más importante, siempre me han respaldado.

Por solo un año se extiende la presidencia.

Sí, cuando le querés agarrar el gusto, terminó. Y uno quiere seguir. En la asamblea anual que se realiza en setiembre en Colonia se elige la nueva dirección y asume la nueva mesa en octubre. El CNE tiene muchos desafíos hacia adelante, es una institución nueva como persona pública no estatal.

¿Cómo fue la reunión del CNE con el Congreso Nacional de Intendentes (CNI)?

Nunca se había dado una reunión con el CNI. Está en la Constitución que el CNI es el que toma sus propias decisiones, pero de los ediles no habla nada. Ahora que estamos institucionalizados solicitamos una reunión al CNI, nos presentamos como institución pública que somos. Lo primero que dijimos es ‘vamos a trabajar juntos en los temas inherentes a los gobiernos departamentales’, porque el gobierno departamental no es el intendente y los directores, es también la Junta Departamental, ejecutivo y legislativo. No es posible que se tomen decisiones, pero cuando esas decisiones dependen del legislativo es al que tienen que recurrir. Uno de los temas que ya pusimos sobre la mesa en la reunión, fue la baja de edad para otorgar libretas de conducir, que es una propuesta del intendente de Durazno Carmelo Vidalín, y el CNE cuando se trate en el CNI lo quiere discutir. Hablamos de temas como el trabajo del SUCIVE, las disposiciones de bromatología - que hay que unificarlas, porque cada departamento tiene su propia norma-, y sobre medioambiente, la aplicación de la ley de cierre de los vertederos a cielo abierto. Queremos hacer aportes, no queremos quedar afuera y hay mucho por hacer. Fue una reunión histórica y fueron muy bien recibidos los planteos del CNE.

¿Cómo ve el funcionamiento de la JDL?

(Álvarez hizo un largo silencio y después respondió) Venimos mal. La discusión política está muy mal. Extraño la Junta del período pasado, por la altura con que se discutían los temas. Hay como un retroceso en las formas. Se dijo que el llamado a sala de un alcalde es un circo. Se trata de buscar que no sean muy largas las discusiones, cuando la Junta es un parlamento. No se avanza en un nuevo reglamento, y todo es responsabilidad de los partidos políticos. Hace como cuatro años que está en elaboración, y sigue en eso. Está mal la JDL.

¿Y el fideicomiso irá a salir?

El fideicomiso está planchado. No sé qué le pasa. Sufre amnesia por parte del PN, se olvidaron. Yo estoy de acuerdo con los fideicomisos. Porque cuando se presenta un fideicomiso, se deben incluir también obras que partan de la JDL, y de los diferentes partidos. El que presentó el intendente García es un fideicomiso por ocho millones de dólares -cifra que me parece muy pequeña-, pero yo lo voto, pero siempre y cuando se escuche a todos los partidos. Acá no hay ni una obra fuera del PN, no hay del PC o de CA, que integran la coalición, y menos del FA, todo es del PN, que no tiene los votos, tiene 20 ediles y necesita 21 votos para aprobarlo. Propongo que se reorganicen las obras. Hay propuestas, el FA tiene las obras y va a hacer un plenario departamental para refrendarles. El intendente lo sabe y además lo dije en sala: ‘Ojalá que el fideicomiso salga por unanimidad’. Los cuatro partidos queremos votar el fideicomiso para que haya obras en el departamento.

El alcalde de Mariscala, Francisco de la Peña, dijo que era una falta de respeto de su parte las preguntas que hizo en el llamado a sala y además que no estaba en sala al iniciarse la sesión. ¿Cómo sintió esos dichos?

Muchos creen que un llamado a sala es para atacar, y no es así, es para saber, no para menospreciar la tarea de un alcalde, o de un intendente. Yo defiendo enfáticamente el tercer nivel de gobierno, los municipios. El problema es que estaban esperando un ataque, mientras que lo que yo pretendía es que visto que las comisiones no habían podido hablar con el alcalde, que viniera a Minas y tuvieran una respuesta en una sesión extraordinaria. La propuesta fue votada por una enorme mayoría. Las preguntas son preguntas, no eran ofensivas, para enojarse.

¿Sorprendió que de la Peña dijera que no tenían por qué preguntarle sobre las arcas del Municipio de Mariscala?

La Ley 19.272 que creó los municipios, dice que las juntas departamentales tienen los mismos contralores que el intendente. No hicimos nada fuera de la ley. Son preguntas, si las quiere contestar o no, está en la opción del alcalde. Y fui el primero en votar por el orden alfabético, que fueron satisfactorias las respuestas dadas por el alcalde.

La defensa del edil Joaquín Hernández, ¿qué le pareció?

Sí, eso sí me pareció irrespetuoso, fue un ataque de un edil del PN que demuestra una falta de formación política, de diálogo, de acuerdos. Hay ediles que piensan que en la Junta deben estar con un cuchillo entre los dientes y salir a pelear. Una vez el Pepe (José Mujica) me dijo: ‘Cometé tus errores pero no cometas los míos’. A ese edil le digo: cometé tus errores, pero no cometas los míos. Después de esta legislatura si vuelve a la Junta -viene poco-, se va a dar cuenta que la forma que él tiene quedó atrás hace varias décadas.

¿Qué piensa del enfrentamiento de Adriana Peña y el intendente García?

Ese es el mismo enfrentamiento que tienen los blancos de toda la vida. Siempre hay esas dos polarizaciones dentro del mismo partido, y que juegan contra los intereses de la población. Y en eso estamos en deuda como FA con la población. No hemos podido tener una línea de acción, hacer que la gente entienda que esa polarización del PN no puede ser, no se puede seguir con eso, y no logramos hacer que la gente entienda, y me preocupa porque si no le llegamos a la gente, nunca lo vamos a cambiar.

Hay índices sociales y económicos preocupantes.

Lavalleja tiene los índices más preocupantes del país, por falta de empleos, más jodidos por suicidios, por atraso en la educación. Felipe De los Santos hizo una intervención respecto a la situación de los jóvenes en Lavalleja. Terminan el liceo y se van. Vaya si es preocupante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vuelven? Nos queda una población envejecida, y no hay iniciativas para atraer jóvenes, para eso hay que tener educación terciaria e inversión para generar trabajo para que los gurises no se vayan. Y no solo en Minas. ¿Qué hay en el interior? Una situación complicada con la falta de educación y trabajo.