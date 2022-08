Blanca Machín: “La situación de los perros callejeros en Minas esta descontrolada”

Primera Página

Para Blanca Machín, responsable del refugio “Ángeles sin voz”, “la situacion de los perros callejeros en Minas esta descontrolada”. “Hay perros por todos lados, cachorros, adultos, perros con dueños que no los quieren. Es impresionante la cantidad de gente que llama a diario pidiendo nuestra ayuda, pero la situacion también para nosotros es bastante difícil ya que hemos tenidos casos muy complicados que nos han llevado muchos gastos”.

CAUSA COMPARTIDA, SIN ADOPCION Y CASI SIN AYUDA

Machín comentó que compartiendo la causa hay “varias chiqulinas que están en esta movida de atender y rescatar animales y tratando de llevar adelante diferentes actividades que generaran ingresos, venta de tazas y de tortas fritas, entre otras. Es muchísimo lo que se gasta en veterinaria, la ración está sumamente cara y además una bolsa grande no da para nada, a tal punto que da para dos o tres días, siempre y cuando dándole ración sólo una vez al día. La mayoría de la gente no adopta, y si lo hace es con cachorros. Además, hay tanta gente que ofrece perros y tanto perro en la calle que la vereda a nosotros se nos complica mucho para bajar la cantidad que tenemos a nuestro cuidado”. Apuntó que también las perjudica “que las personas no adoptan perros adultos, que por lo general son lo que están en nuestro refugio. Hay muy poca ayuda, de parte del gobierno, nada, lo que se hace es a fuerza de pulmón”.

COMPLICADO Y AGRADECIMIENTO

Para Machín todo es “muy complicado” porque “para poder tener un sitio para los perros tuvimos arrendar un campo, la ración que es cara y el tema de las veterinarias que realmente nos complica porque siempre les presentamos casos delicados. Por ejemplo, Rosita es una perrita que no camina y la medicación que toma es cara, se le hace dos veces a la semana fisioterapia para aliviarla y tiene que comer una ración especial porque tiene problemas hepáticos. En síntesis, todos los meses estamos como locas para saber que hacer para que no les falte nada. No hacinamos perros y lo que queremos es que los que están, estén bien, que no les falte nada, que estén en buenas condiciones, alimentados y con veterinaria. Queremos hacer público el agradecimiento a las veterinarias porque nunca nos hicieron un problema por los pagos que hacemos cuando y cómo podemos, incluso la gente va y hace entrega en nuestras cuentas”. “Estamos más que agradecidas para con la disposición de las veterinarias y de los veterinarios”, afirmó.

COMPROMISO

Machín manifestó que el tema de los perros en Minas está “muy complicado”, “y en nuestro caso no tenemos apoyo del gobierno. Solas gestionamos todo, lo hacemos porque queremos, porque estamos comprometidas con la causa, pero sería más que importante que nos dieran una mano. Es una acción solidaria, que se hace de manera honoraria y por amor, pero la gente no entiende que todo tiene un límite porque no tenemos y nos tira toda la responsabilidad. Hay personas que nos llaman porque no quieren tener más a sus perros y que si no lo agarramos nosotros lo van a dejar en la calle. También está la gente que ve los perros abandonados en malas condiciones o heridos, le sacan fotos, los filman y nos llaman a nosotros”. Habló de incapacidad para llevar a los perros a una veterinaria, “nos llaman y como nosotros es todo de corazón lo terminamos haciendo, de alguna manera vamos al lugar y lo llevamos a alguna veterinaria”.

CRUZADA SOLIDARIA SOLITARIA

Reflexionó que hasta que no haya sanciones con respecto a la tenencia responsable de animales, “estos van a seguir así”. “En nuestro caso, estamos saturadas y desbordadas económicamente porque la mayoría de los gastos salen de nuestros bolsillos, más allá de que existe gente muy solidaria que como puede nos da una mano, donándonos algún arroz, bolsa de ración e incluso colaborando en la veterinaria. Es una cruzada solidaria que la hacemos solas, con algunas personas que quieren ayudarnos, pero sin colaboración alguna, ni del gobierno ni de parte de las empresas. Hay que reconocer que se ha querido hacer mucho con las castraciones, pero la gente no se termina de concientizar sobre el tema y para nuestra gestión debemos tener más apoyo. De esta forma se nos hace imposible seguir con nuestra causa solidaria”. “Para el caso de que alguien nos quiera ayudar con arroz, mantas, ración, medicación, cuchas o colaborar en la cuenta de la veterinaria hospital veterinario, ubicado frente al liceo Fabini, me pueden llamar al celular número 095110639 o a través del Facebook”, concluyó Machín.