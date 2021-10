Ambiente: la IDL no tiene recursos para gestionar debidamente los residuos

Primera Página

Virginia Toledo, directora de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) informó a Primera Página que dicha dirección cerró un diagnóstico de las tres grandes áreas que gestiona, las políticas de gestión de residuos, protección de la biodiversidad y cambio climático.

PROYECTO MILLONARIO

En torno a las “Políticas de Gestión de Residuos”, Toledo expuso que si bien está bastante claro que es lo que se debe hacer para mejorar el sistema de gestión “entendemos hay un tema de financiamiento asociado”. “Es un proyecto de millones de dólares para realmente tener un sistema de gestión eficiente y que realmente no contamine, aun cuando en otras Intendencias se ha llegado a hacer, caso Rocha, Río Negro, Rivera y Florida. Una vez hecho el diagnóstico se definieron los planes por los cuales se sabe que es lo que tenemos que lograr y ahora estamos investigando líneas y tratando de entender qué líneas de trabajo hay para poder ejecutar esos planes. Estamos viendo opciones para ver como se puede llevar a cabo esto. Creo no es un tema de voluntad política ni técnico, sino de financiamiento obviamente en una época pos pandemia, después de una crisis tal vez con otras prioridades antes que los ambientales, parece ser un gran desafío”.

“Es un tema que es compartido no solamente por Lavalleja sino por la gran mayoría de las direcciones”, apuntó.

DILEMA: FINANCIAMIENTO

Reconoció que a pesar de que el Ministerio de Ambiente “nos reúne asiduamente para hablar entre otras cosas sobre la necesidad de cerrar los vertederos, de mejorar las condiciones y pensar en tener plantas de clasificación, nos encontramos siempre con el tema del financiamiento. Hay exigencias ambientales pero no encontramos la forma de financiar este tipo de proyectos, es un gran dilema”.

Dijo que de cualquier manera “podemos asegurar que estas instancias son sumamente interesantes porque es algo que hay que poner en la agenda pública, el tema de como manejamos nuestros residuos y empezar a responsabilizarnos de nuestros residuos”.

TEMA RESIDUOS EN LA AGENDA PÚBLICA

Para Toledo, después que la persona tira el residuo en el contenedor de 700 litros “no sabe a dónde va”. “La gente no sabe qué pasa con los residuos después que sale de la casa. El tema está instalado en el ámbito político, educativo y académico pero creo firmemente que el mismo no ha llegado a la población el problema que son los residuos a nivel nacional. Los temas se ponen en la agenda pública de dos formas, porque la gente no le interesa y no lo ha puesto o porque tampoco ha habido un acompañamiento de poner el tema desde el Estado. El diagnóstico arroja como resultado que la calidad ambiental no es buena, son problemas que vienen de 40 años atrás y sigue con una calidad ambiental totalmente inaceptable y el mejoramiento a esa calidad depende de proyectos de millones de dólares”.

Afirmó que dicha situación es “a nivel país”.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Dijo se están investigando líneas y trabajando con otras instituciones “para ver, por ejemplo, el trabajo con los productores rurales de pasturas adaptativas, como mejorar la adaptación de los productores ganaderos tanto ovino como bovino a esta variabilidad climática que hay y con cada vez mas crisis hídrica. A raíz de eso se trabajó con un programa que está cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la comuna y que trata de un levantamiento con determinados criterios, entre ellos los predios más vulnerables que se notaron y ahora la continuidad con otra etapa del proyecto. En este aspecto es importante el trabajo mancomunado con, por ejemplo, las agrupaciones en las zonas rurales que son las que agrupan a los productores y después el propio Ministerio de Ganadería que es quien tiene el programa o plan de adaptación al cambio climático para el agro, el INIA, y la Facultad de Agronomía, son las tres instituciones que están trabajando muy fuerte”.

“Ahora estamos investigando que opciones hay para empezar con los contactos institucionales”, acotó.

BIODIVERSIDAD Y PROYECCIÓN

Toledo habló de avances en el tema de cómo desarrollar la zona del Arequita. “Se está trabajando también con el Ministerio de Turismo, con financiamiento que viene de ciertos programas en esa zona. Se está trabajando para ver cómo se puede tener esa zona bien cuidada y que a su vez la disfrutemos. En el marco de la proyección de la dirección aparece lo relacionado a la educación ambiental, procesos lentos o cambios culturales que a veces son complejos y llevan tiempo. Los lugares que son más fáciles de llegar son, por ejemplo, las escuelas donde están los niños y niñas agrupados y que además son muy receptivos y están también las UTU y los liceos. El problema está en los adultos, porque todos quieren cuidar el medio ambiente pero una vez que se enteran de todo el proceso que hay que hacer con la basura, no sé si tanta gente quiere cuidar el medio ambiente. Hay que hacer mucho trabajo con la comunidad y trataremos de acompañar al productor rural”, concluyó.