La Lista 11 realizó gira en el marco de elecciones para el Codicen

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza [CSEU] inició su campaña hacia las elecciones de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) del próximo sábado 30 de octubre. La instancia define a los dos representantes docentes para integrar el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP y es "En defensa de la Educación Pública" el lema bajo el cual la CSEU participará del acto eleccionario a través de las listas 1, 11 y 30.

En ese marco fue que Julián Mazzoni, integrante, junto a Marta Farías y Daniel Devita de la Lista 11, ofreció una conferencia de prensa en la sede departamental del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), y analizó la primera etapa de una gira nacional de su lista.

LAS DIFERENTES FORMAS DE ENTENDER LA EDUCACIÓN

Mazzoni contó que completó dos semanas de trabajo, visitando 80 centros educativos. Se concentraron en los centros de enseñanza técnica y de secundaria, “mientras que los compañeros de las Listas 1 y 30 trabajan más sobre Primaria”. “El objetivo de la CSEU es obtener los dos lugares en disputa para este lema porque se vota como la elección nacional, se acumula por lema. El otro lema es el del oficialismo, todas listas que están vinculadas a la Lista 4 de Robert Silva. Lo que está planteado en esta elección son dos formas de entender la educación, nosotros la educación pública y el CODICEN que es parte del gobierno y que ha sacado el término público de la Ley de la Educación con la Ley de Urgente Consideración (LUC)”.

Señaló que uno de los temas centrales es “plantearle a nuestros compañeros que vamos por la derogación de los 135 artículos, 33 de los cuáles tienen que ver con la ley de educación y con la restricción de la participación de los docentes”.

MOTIVOS DE LUCHA Y GIRA

Según Mazzoni, la lucha que se lleva adelante es “por la representación de los docentes, está inmersa también en la gran lucha del pueblo uruguayo por enfrentar el modelo neoliberal que se expresa desde el punto de vista pedagógico en lo que es actualmente la línea del CODIECN del ANEP. Nosotros le ponemos una concepción de la pedagogía crítica de la participación y de la construcción colectiva de la propuesta pedagógica”.

Apuntó que en ese sentido es que han estado recorriendo el país, visitando 80 instituciones en Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Lavalleja (José Pedro Varela, Pirarajá, Mariscala y escuela de UTU y liceos en Minas).

BALANCE POSITIVO

Mazzoni consideró que ha habido una respuesta “muy interesante”. “Los compañeros docentes muestran interés y esperemos que las urnas decidan”. “El primer balance es que uno se encuentra en sistema educativo con una gran disposición de los docentes y también de los estudiantes. Nos encontramos que por la virtualidad, debido a la pandemia, los adolescentes han valorado muchísimo el vínculo con los docentes y con la institución educativa, por lo que creo es una oportunidad para mejorar los aprendizajes. Parecería que los únicos que no se dan cuenta de eso son las autoridades que han tomado la decisión unilateral e inconsulta, porque así está organizado ahora el sistema, de prolongar las clases sin ningún tipo de fundamento. No lo decimos porque no querramos trabajar hasta fines de diciembre sino porque el calendario y la modificación del reglamento de evaluación y pasaje de grado no se condicen con el esfuerzo realizado por los trabajadores de la educación y por los propios estudiantes durante el año”. “Es ésta una de las preocupaciones que todos los compañeros han manifestado”, acotó.

DESTELLOS DE PRIVATIZACIÓN

Manifestó que hay “disposición en defensa de la educación pública que todos los días nuestros compañeros y estudiantes están realizando”. “La otra cuestión que me impresionó mucho y favorablemente, es la respuesta de los estudiantes de bachillerato a los anuncios de una modificación de los mismos a través de la llamada reforma de Bachillerato que tiende a eliminar la diversificación y que los estudiantes correctamente entienden que los va a dejar mucho menos preparados para acceder a los estudios terciarios. Entre otras cosas lo que vemos es que ahí va a haber elemento de privatización porque el bachillerato no los está preparando para la Universidad. Lo dicen con todas las letras, no quieren que sean propedéuticos, es decir no quieren que se preparen para la Universidad”.

Opinó que para entrar a la Universidad “va a haber que pagar preuniversitario y probablemente inclusive las universidades empiecen a pensar en los exámenes de ingreso”.

MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL CONTRARIA

Mazzoni afirmó que los estudiantes se han manifestado en contra de eso, “y nosotros acompañamos totalmente porque además la consulta es preceptiva y esto, se olvidaron de ponerlo en la LUC. El artículo 70 de la ley de educación establece que no puede haber modificación de planes y programas sin la consulta preceptiva a las Asambleas Técnico Docentes y que no han sido convocadas en los dos años que pasaron, cuyas comisiones y mesas permanentes tampoco han funcionado porque no han tenido presupuesto, lo que no es casualidad. En realidad lo que se está desahogando es cualquier posibilidad de participación democrática y de expresión del cuerpo docente con una concepción pedagógica diferente a la que corresponde a la mayoría del CODICEN que responde al gobierno nacional”.

“Por lo tanto, dijo “expresa pedagógicamente el modelo neoliberal”.

EXPECTATIVA

Mazzoni reflexionó que la expectativa está “en que las tres listas de la coordinadora logren duplicar a las otras cuatro listas a los efectos de que tengamos los dos lugares que están en disputa en el CODICEN. Si se da eso, al ser tres listas, dos de ellas tendrán representación. Es probable pero tampoco podemos asegurarlo. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para aportar en ese sentido. Nos parece estaría muy bueno que la única lista que tiene énfasis en los temas de educación media pueda estar representada porque nos parece que el centro de la educación sobre las reformas educativas va a ser justamente la educación media. Ya se anunció una reforma de bachillerato, hay modificaciones importantes en la educación técnica, se está discutiendo una serie de planes nuevos y demás, por lo que nos parece que la presencia de una lista que hace énfasis en eso sería importante. De cualquier manera, lo más importante para nosotros es asegurar los dos lugares para la coordinadora, o sea las listas 1, 11 y 30”.

“Nos gustaría tener una buena votación y esa suma de las 3 debería duplicar a las otras cuatro listas”, concluyó Mazzoni. Según informó la gira continúa en estos días por Artigas, Salto y Paysandú.