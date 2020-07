La Junta pasará a la Justicia faltante de gasoil en Municipio de Varela

Primera Página

En régimen de Comisión General se trataron los informes de la comisión investigadora sobre “Faltante de gasoil en el Municipio de José Pedro Varela”, que estaba integrada por Patricia Pelúa (Frente Amplio), Ana Ugolini (Partido Nacional) y Luis Carresse (Partido Colorado), quien informó a Primera Página sobre lo sucedido al tratarse el punto en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja el miércoles. El edil dijo que el tema pasó a la Justicia, “como lo pedimos en el informe en mayoría que firmamos con Patricia Pelúa”. Cabe aclarar que en régimen de Comisión General no pueden entrar funcionarios, salvo el presidente y la secretaria de la JDL, ni la prensa.





DENUNCIA

Carresse contó que en esta comisión general se hizo el pase a la Justicia de la denuncia de hurto o robo de combustible en la alcaldía de Varela, que ocurrió en el año 2019. “El edil Daniel Quintana solicitó una preinvestigadora, porque era un hurto que no fue denunciado, no lo denunciaron ni los funcionarios del Municipio de Varela ni el alcalde en ese momento (Danielo Acosta), ni consejales, algunos fueron firmantes, otros se enteran después, pero ninguno hace la denuncia policial correspondiente, y nosotros los ediles y el funcionario que labra el acta estamos obligados como funcionarios públicos a hacer la denuncia correspondiente al conocer un ilícito”.





“NOS NEGARON INFORMACIÓN”

Aseguró Carresse que “al hacer la denuncia en la Junta, en el plenario se nombró una investigadora solicitada por Juan Frachia, la que integramos Ugolini, Pelúa y yo. Empezamos a trabajar y encontramos la negativa de la actual alcaldesa (Rosario Pereira) como de otros concejales, en venir a declarar, solo vino un concejal y aportó datos importantes y la funcionaria que labró el acta que vino en segunda instancia a hacer las declaraciones correspondiente. Continuamos pidiendo información, no se nos dio mucho más, pero de la declaración del concejal se desprende que hay cuestiones que tienen que pasar a la Justicia, por la manera en que se generó el hurto o robo porque es lo que queda plasmado en el acta -dice bien clarito robo de combustible-, del que no aparece en ningún momento la cantidad de combustible. Nos negaron información. Pero por el horario en que aparece el faltante, por la gente que estaba allí, por todo cómo se iba dando entendimos que no era para la JDL, era para la Justicia”.





DOS INFORMES

Dentro de la comisión investigadora, Carresse reconoció que “Pelúa coincide con mi posición, y hacemos un informe en mayoría. Ugolini no, ella hace un informe en minoría que solicita mayor plazo para continuar investigando y no habla del pase a la Justicia. Tanto Pelúa como yo pensamos que ya estaba agotado lo que compete a la JDL, y como consideramos que es un ilícito, debe pasar a la Justicia”.





QUEDÓ SOLA

Respecto a la votación del pase a la Justicia en el plenario de la Junta, informó Carresse que “tuvo 23 votos el pase a la Justicia, uno en contra. Celebramos que fuera así, hubo muchos alegatos que hicieron pensar que iban a ser muchos más los votos negativos, pero los alegatos de Pelúa y míos, como de otros ediles que votaron a favor de pasar a la Justicia, hicieron cambiar la posición. Lo fundamental e importante es el mensaje que, prácticamente por unanimidad, la Junta votó que pase a la Justicia, y que esta se expida”.