Barrio Olímpico retoma los entrenamientos en juveniles tres veces por semana

*Colaboración especial de Gonzalo Martínez

El Club Barrio Olímpico emitió un comunicado, realizando referencia a que la institución volverá a los respectivos entrenamientos en divisiones formativas. Acompañado de esto, también se manifiesta un protocolo, el cual deberá ser cumplido por parte de los jóvenes futbolistas. De esta manera, los “franjeados” dan el puntapié inicial, siendo el primer Club que retorna a los entrenamientos luego del párate a consecuencia de la Pandemia. El comunicado que hace horas la Comisión Directiva del Club Barrio Olímpico emitió, expresa lo siguiente: “A la población en general: Por decisión de la Comisión Directiva y los Cuerpos Técnicos de las categorías juveniles de nuestra institución, se retoman los entrenamientos. El reinicio de la actividad estará bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y se cumplirán a rajatabla los protocolos establecidos por las autoridades. Desde nuestra institución trazamos esta instancia con un fin social más que deportivo. Cada joven deberá ingresar a las instalaciones con tapaboca, se le tomará la temperatura y se usará alcohol en gel. Deberán llegar con la ropa de entrenamiento, no se podrán usar los vestuarios y no se podrá compartir botellas de agua. Al llegar al club deberán completar un formulario y en caso de presentar algún síntoma, se prohibirá la asistencia al entrenamiento. A los entrenamientos que serán tres veces por semana, se restringe la asistencia de algún acompañante (padres, amigos, etc). Nos cuidamos entre todos. Club Atlético Barrio Olímpico