Carlos Julio Inzaurralde: “Queremos evitar perder un año”

Primera Página





Colaboración especial de Gonzalo Martínez

Primera Página, estableció contacto con Carlos Julio Inzaurralde, dirigente del Club Nacional. En primera instancia, Carlos Julio expresó la situación por la cual transita nuestro Fútbol en la actualidad: “La Liga Minuana es muy sacrificada. Vivimos en una comunidad chica, y somos muchos clubes. Algunas instituciones son mas exitosas en lo social, porque están ubicadas en algún barrio o lugar concreto, donde la gente se inclina hacia la institución. No obstante, cada vez el panorama es más difícil para conformar el Ejecutivo. Es una Liga pobre, y tenemos dificultades. En las instituciones, por ejemplo, antes a la hora de las elecciones se presentaban un par de listas y ahora si se llega a una hay que festejar. Destaco las campañas de Lavalleja y Barrio Olímpico en las Copas de Clubes de OFI”.





“FUIMOS OPTIMISTAS E IMPULSAMOS LA IDEA DE JUGAR ALGO”

Posteriormente, el dirigente del equipo “tricolor” fue consultado sobre la opinión de Nacional con relación a una posible disputa del Campeonato Minuano 2020; y dijo que: “Con respecto a nuestra institución, siempre fuimos optimistas e impulsamos la idea de jugar algo. No jugar a lo loco pasando por arriba de los Protocolos, pero sí tratar de disputar por lo menos algún Campeonato de juveniles. Vemos que año a año, los jóvenes se retiran del Fútbol, y no precisamente se van a jugar a otro deporte, sino que ocupan sus tiempos para otras actividades. Queremos evitar perder un año. A nivel de las instituciones, creo que fue acertada la decisión de esperar un mes para ver que se puede hacer. El Protocolo que se presentó por parte de OFI es muy exigente, pero trataremos de hacer el esfuerzo. El Club es optimista de jugar, pero obviamente tiene que estar la certeza de que estén las condiciones sanitarias adecuadas”.





PARTE DEPORTIVA E INFRAESTRUCTURA

Por otra parte, Inzaurralde se refirió a la parte deportiva de la institución: “En lo deportivo creo que estamos en el debe. Hace unos años, veníamos muy bien en formativas y en Primera División, pero en las últimas temporadas hemos decaído un poco, y queremos mejorar. Por suerte, ahora casi todas las instituciones están trabando muy bien en formativas. En la parte de infraestructura, Nacional viene trabajando muy bien. Estamos en el mejoramiento del piso y la estructura de la cancha principal, además de el gran trabajo que se hizo con la cancha de entrenamiento. Cuando la institución cumplió cien años, un grupo de socios donaron la tribuna con sus respectivas cabinas para Periodistas. También hemos hecho algunos arreglos en la parte de los vestuarios, y además tenemos la luminaria pronta a gran nivel. Lo último que estábamos haciendo, era arreglar los baños públicos, para brindarle a la gente la mayor comodidad posible. Hace poco tiempo, nos aprobaron un proyecto que se elaboró por algunos allegados del club, que consiste en una sala de musculación. A la misma, la vamos a colocar en el mismo predio de la cancha. A su vez, también está prevista una mini cancha de césped sintético. A medida de qué nos vayan entregando los recursos, le vamos a dar forma a eso”.





“MI VÍNCULO CON NACIONAL ES DESDE EL MOMENTO EN QUE NACÍ”

Por último, habló sobre su etapa en la parte directriz. Inzaurralde, comenzó hace más de una década en la parte directriz de los “albos”, y manifestó que desde que nació este arraigado a Nacional: “En lo dirigencial, llego a Nacional en el año 2009. Me convoca Alfredo Villalba en su momento, para integrar una nueva Comisión. A la postre, se conforma una nueva Directiva. Mi vínculo con Nacional es desde el momento en que nací, tengo 52 años, y el mismo día en que llegue al mundo mi padre me hizo socio. Cuando terminé el Baby Fútbol, me fui para el Club Estación. En aquel momento eran las categorías cuartas y terceras, y tenía que esperar un tiempo para jugar. Mi padre en ese momento era dirigente de Nacional, y me dijo que probara suerte en el club. En el primer año tuve la fortuna de jugar, y desde ahí quedé y me fui haciendo de esa camiseta. Mi materia pendiente fue jugar en Estación, ya que siempre viví en el barrio y mi barra de amigos es de ahí. No obstante, tuve la suerte de que mi hijo Nicolás, jugará en el Club Estación y se consagrará como Campeón. Luego, mi otro hijo, Santiago jugó en Nacional; y ahora también lo hace mi hijo menor, Sebastián. Eso es un poco lo que te impulsa, no solo por tener mis hijos ahí, sino también por todo lo que mi padre significó para Nacional. Recuerdo que mi padre me ayudó mucho cuando comencé en él 2009”; finalizó expresando Carlos Julio Inzaurralde, dirigente del Club Nacional.