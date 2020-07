Ministro Luis Alberto Heber recorrió el departamento

El viernes, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, recorrió junto a autoridades locales distintos puntos de nuestro departamento.

Fue recibido en Nico Pérez por la intendente Adriana Peña, junto a los diputados Mario García y Javier Umpiérrez, y distintos actores políticos de Lavalleja.

La actividad se inició en la mañana en la rotonda de las rutas y 14 en Nico Pérez, visitando la Estación de AFE de la localidad. Luego se recorrió la ruta 14, realizando una evaluación del trazado de la mismas, para posteriormente tomar la ruta 8 desde el km 240 hacia Minas.

Ya en Minas, se realizó una evaluación del dragado en la zona de Rambla Esther Moré, para luego dirigirse a la Intendencia donde mantuvo una reunión con la intendente y otras autoridades.

En la zona de La Rambla de la capital departamental, mantuvo una conversación con el diputado Javier Umpiérrez, quien le hizo una solicitud sobre un puente que está bastante deteriorado y que está ubicado entre Montes y la ruta 81, y que desemboca en la ruta 8, en el límite entre Lavalleja y Canelones.

La recorrida finalizó en la nochecita en la sede del MTOP en el barrio Las Delicias.

EL PROYECTO DE LA RUTA 14

Heber dijo a Primera Página estuvo conversando con los vecinos en Batlle y Nico Pérez, “preocupados por el by pass futuro de una PPP (1), que todavía tiene complicaciones en su instrumentación, aún no ha salido”. “Esa PPP me ha pedido seis meses más de plazo, están buscando financiación, y la estamos esperando porque nos parece muy importante que se haga esta obra de la ruta 14, desde Sarandí del Yí a Lascano, que pasa por Batlle y Zapicán”.

Heber recordó que los vecinos reclaman que el diseño original “pasa muy distante de los pueblos”, “pero como sobre gustos no hay nada escrito en esto, a veces hay pueblos que quieren que salgan las rutas de adentro de la zona urbana, y hay otras que piden que entren”. “Esa situación es parte integrante de algo que tenemos que ir graduando porque las rutas tienen que ser una bendición para la región, y no un problema ni una preocupación. Vamos a esperar que salga la PPP, que deseamos así sea. De igual manera el Ministerio tiene que hacer la ruta, ya sea vía PPP o directamente, es una ruta clave para el país, y después, si no sale la PPP, habrá que buscar los recursos, pero le hemos dicho a los vecinos que en cuanto a los trazados vamos a atender sus preocupaciones”.

Heber: “Hay muchas obras comprometidas, que hay que pagar, y no están los fondos”

El ministro dijo que recorrió la ruta 108. No es ruta nacional, está departamental, “pero por eso no nos tenemos que desentender de la misma”, según Heber. “Nosotros no podemos ir a decirle a la gente no es mi jurisdicción, es de OPP, o de la Intendencia, eso es sacarse la responsabilidad. La responsabilidad para nosotros es que actuemos en conjunto, en caso de que esta ruta no esté dentro de las prioridades del gobierno nacional a nivel de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, y colaborar, hacer un convenio con la Intendencia, y fundamentalmente con las futuras autoridades. Vamos a tener que esperar la elección en Lavalleja para que defina sus autoridades departamentales. Y luego de eso tenemos que ir pensando en obras que son necesarias para el pueblo de Lavalleja, como por ejemplo la ruta 108”.

Heber recordó que hay “obras de arrastre que quedaron comprometidas todas en este año 2020, y eso ha llevado a una situación de gran preocupación para nosotros porque hay muchas obras que fueron comprometidas, hay que pagar y no están los fondos”. “No hay fondos producto de la pandemia, para que me puedan asistir en el clásico refuerzo de rubro que a fin de año se podía apelar al Ministerio de Economía. Tenemos que buscar las formas de poder llegar a cumplir con obras que se han iniciado y que no están financiadas”.

El ministro Heber enfatizó que “este es un tema que nos preocupa porque después en base a eso tenemos que hacer un futuro presupuesto para los próximos cinco años, a partir del 2021. Hay necesidades, el país está apretado con sus cuentas, no nos han dejado correctamente las cuentas producto de que fue muy mal administrado, y encima tuvimos la pandemia. Estamos con problemas. Ahora, eso quiere decir que nos ahogamos en ese problema, no. Estamos dispuestos a buscar otras alternativas para encontrar que el esfuerzo sea justo y parejo para todos, pero salgamos un poco de esta situación que se encuentra el país, algunas de ellas heredadas, y otras que son producto de este problema de la pandemia”.





PARO EN EL TRANSPORTE

Uno de los temas que preocupa al ministro a nivel nacional, es el tema transporte, y consultado sobre las manifestaciones que hubo el viernes y la posibilidad de un paro a nivel nacional a futuro, dijo que esperaba que no se lleve a cabo. “Estamos en un momento de diálogo, saliendo de una pandemia, las empresas tienen dificultades, los trabajadores también, no queremos que nadie pierda su empleo. La obsesión que tiene el gobierno es en el tema del empleo, y creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo como para que esta colaboración que han tenido los trabajadores y los empresarios del transporte para mantener la conectividad, no puede terminar en un conflicto entre ellos, es una lástima”.

Sobre este tema acotó que “las empresas, trabajando a pérdida, esa pérdida la estamos tratando de cuantificar para saber como podemos nosotros ayudarlos desde el Estado, para que se paguen los sueldos, aguinaldos, para que la gente mantenga su fuente de trabajo. No podemos terminar con un conflicto generalizado, cuando ha existido una gran colaboración de todo el mundo”.

Heber dijo que “esperemos que cuando salgamos de todo esto, esperemos que se pueda recuperar lo que puede no haber ganado los trabajadores en función de los acuerdos de los laudos del Consejo de Salarios. La guerra es contra el coronavirus, contra la epidemia. Que esa guerra no nos deje peleando entre nosotros”.