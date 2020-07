La IDL cuenta con tres refugios para personas en situación de calle

Primera Página

Una intensa labor han tenido en los últimos días distintas áreas de la Intendencia de Lavalleja (IDL), haciendo un relevamiento de las personas en situación de calle en Minas.

Eliana Alzugaray, directora de la Oficina de Familia y Género de la comuna, explicó a Primera Página que la IDL cuenta en este momento con tres refugios. Uno de ellos es para personas víctimas de violencia doméstica, “pero como por suerte no nos han surgido casos de ese tipo, tenemos alojada a una familia y a una persona más”, dijo. “Estamos por inaugurar el refugio en el Parque Zorrilla, donde se están terminando las reformas. Igualmente tenemos cinco personas alojadas allí. Y además, en el Cerro Artigas, donde era el escenario antiguo, debajo del mismo, se construyó un espacio para alojar a personas en situación de calle. En ese lugar tenemos cuatro personas”.

Alzugaray manifestó que “nuestro objetivo es, que con este tema de los intensos fríos no hay gente pasando mal y en la calle. Hemos salido en camionetas de la Intendencia a repartir leche caliente y unos refuerzos con membrillo, para todas las personas que lo necesitan, que andan en la calle, caso cuidacoches”.

Alzugaray aclaró que “hay personas que no quieren de ninguna manera ir a los refugios, pero de todas maneras nos acercamos a ellos para ofrecerles esa merienda”.

A las personas que no quieren ir al refugio, más allá que se intenta convencerlos, “la Intendencia les acerca una vianda tanto para el almuerzo como para la cena. Después lo que hacemos también, es que hay muchas personas que están en situación de calle tienen mascotas, dejamos que vayan con ellas al refugio y estén tranquilos, sabiendo que no las tienen que dejar en la calle, ni sentirse mal porque abandonan a su compañero”.

A las personas que van al refugio se les ofrece desayuno, almuerzo y cena.

Alzugaray dijo que “lamentablemente estas personas viven situaciones de desprecio en la calle, o de violencia, como lamentablemente pasó en Montevideo con esa persona que prendieron fuego. Eso lo único que refleja es lo violenta que está la sociedad, el hombre no molestaba para nada, y sin embargo fueron y lo prendieron fuego. Es algo que repudiamos totalmente. Muchas de las personas que viven en la calle han pasado por esas situaciones, por suerte no tan feas, pero han sufrido otro tipo de ataques, y en infinidad de ocasiones también sufren la discriminación. De todas maneras, ellos eligen estar en la calle, y si no quieren ir nosotros respetamos su decisión, pero siempre estamos monitoreando y pasando con la camioneta verificando si están bien o si precisan algo. Si precisan alguna frazada, otros abrigos, comida, etc”.





ACUERDO CON EL MIDES Y SECCIONAL 1a

Eliana Alzugaray informó que existe un acuerdo insterinstitucional con el Mides: “Nos han donado acolchados, colchones, todo para el refugio”. También trabajan con la Seccional 1ª de Policía, “en muy buena forma”. “Para el ingreso al refugio, nos manejamos con un protocolo, donde Jefatura levanta a estas personas donde estén, los llevan a hacerse un chequeo correspondiente, tanto para ver el estado general de salud, como por el tema de la pandemia. Una vez que ASSE les da el alta, se comunican con nosotros nuevamente y los ingresamos en el refugio”.

Ahora gestionan con la intendente Adriana Peña, quien “muy amablemente les ha brindado a muchos de ellos un trabajo, para que puedan mejorar su situación, y que esto no sea algo de por vida, sino algo pasajero”.

Quienes sepan de personas que estén en situación en calle, pueden comunicarlo a la Oficina de Familia y Género, teléfono 4442 1198, o directamente a la Seccional 1ª, que inmediatamente informa a la IDL sobre la situación”.