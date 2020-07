Javier Umpiérrez: “La LUC es nefasta, impopular, innecesaria e inconstitucional”

Javier Umpiérrez: “Se votaron menos de la mitad de los artículos, se votaron modificados, y en función de propuestas del FA”

Umpiérrez se refirió a las reuniones mantenidas con integrantes del directorio de UTE, entre ellos Fernanda Cardona, por temas que “queremos seguir trabajando, que nos preocuparon ya en el período pasado, principalmente en lo que respecta al Parque de UTE, las fuentes de trabajo y lo que significa el Parque para el departamento todo”. También se reunieron con el director de Correos representante del FA, por temas sobre la oficina de correo de Minas. Luego de la conferencia de prensa iba a reunirse con el ministro de Transporte y Obras de Públicas, Luis Alberto Heber, que “está de recorrida por Lavalleja, más que nada por temas que nos han planteado desde Aguas Blancas y Solís de Mataojo, para ver si hay posibilidades de colocar en el presupuesto quinquenal algunas obras muy necesarias”.

CONFIANZA Y TRABAJO

Fuentes manifestó su agradecimiento y la confianza depositada en él, y contó que el martes 14 de julio estuvo en el Parlamento. La actividad comenzó a las 10 horas con la Comisión de Industria, junto al ministro Paganini y la directora de URSEC Aramendía, “dando la explicación de los hechos desde el punto de vista de ellos”. El miércoles la comisión recibió a Cendoya para conocer sus planteos.





ÁRBITROS

Informó Fuentes que “a las 14 horas se tuvo una reunión con la Comisión de Deportes, donde se trató un tema que nos tocaba muy de cerca -por ser también el presidente de la Liga Minuana de Fútbol-, que es la situación de de miles de árbitros del fútbol amateur de OFI, los cuales tienen una gran diferencia en sus haberes cuando la actividad se reinicie. Planteamos nuestro punto de vista para buscar una solución en conjunto porque en el fútbol amateur los árbitros no están nucleados bajo ningún grupo del Consejo de Salarios, y es bueno y oportuno poder legislar en esto para que todos estén amparados y tengan las mismas remuneraciones”.





PLAN JUNTOS

Señaló que a las 16 horas asistió a la sesión en el plenario, donde el tema principal era conmemorar los primeros diez años del Plan Juntos, “una idea que nació en el gobierno de José Mujica, donde en el primer quinquenio se llevó adelante el plan con las partidas de dinero del propio sueldo de Mujica y donaciones de particulares, luego pasó como un programa más del Ministerio de Vivienda, y la idea fue de Cecilia Cairo, diputada de la 609, que planteó el tema con una muy buena exposición, videos, testimonios de vecinos beneficiados -unos diez mil en todo el país-, y allí Cairo recibió el aplauso de todos los partidos en el Parlamento. Eran 82 legisladores, lo que es más que bueno, porque más allá de quien planteó el tema, el partido, o en qué gobierno, son cosas que los legisladores estuvieron de acuerdo, y se piensa que el Plan Juntos continuará latente en el quinquenio próximo. Fue una muy rica experiencia y estamos haciendo lo que dijimos, trabajar en equipo, y plantear temas”.

SUICIDIO

Por su parte, López recordó que aún no ha ingresado al Parlamento. Sí se referió como médica que hoy 17 de julio (por el viernes) es el Día Mundial de la Prevención Contra el Suicidio, que se conmemora desde el año 2007 a partir de la aprobación de la Ley Nº 18.097. “Es un día triste, porque hay casi dos suicidios por día en Uruguay, cuando hay una tasa de 20 cada 100 mil en Uruguay y de 10 cada 100 mil en el mundo, son cifras que nos hacen pensar y recapacitar sobre esta urgencia. Esta situación tan dolorosa no está en la LUC, por eso queremos recalcarlo, esto sí que es una urgencia”.





PANDEMIA

Agregó López que “como médica, en Minas todos los médicos y personal de salud seguimos trabajando en el combate y batallando contra el Covid 19, pero no tenemos ganada la guerra, no debemos bajar los brazos. Hay que seguir haciendo prevención, hay que seguir con el distanciamiento social, el gobierno tomó medidas muy buenas, es intelectualmente correcto y honesto destacarlo, que se han comportado bien y han hecho cosas bien, así como también han encontrado una estructura muy buena y fuerte del Sistema Nacional Integrado de Salud, y con buena infraestructura para poder combatir este Covid”.

También respecto a la pandemia, López señaló que “los medios de comunicación se han preocupado por tener a la población informada y al tanto, así como internet que sirve para tantas cosas como es el teletrabajo y la telemedicina para enfrentar esta pandemia del Covid 19, pero pido por favor que no hay que bajar los brazos. Se van a empezar a hacer inspecciones en centros de salud privados y públicos. No olvidemos las fronteras, hay que tener mucho cuidado con las fronteras, porque están descontroladas, tanto Argentina con un alto porcentaje de fallecidos y de infectados, y Brasil totalmente descontrolado. Hay que trabajar, seguir luchando”.

FORTALECIENDO AL EQUIPO

Piccone manifestó que “es un orgullo pertenecer a este equipo de trabajo, a todos con los que hemos trabajado en proyectos de leyes que serán ingresados, y queremos decir que siempre nos encontrarán trabajando para fortalecer al equipo”.





POR QUÉ LA VOTARON

Dispuestos a responder las preguntas de la prensa, Primera Página preguntó por qué el FA votó más de la mitad de los artículos si como dijo Umpiérrez la LUC “es nefasta, impopular, innecesaria, inconstitucional”. El diputado señaló que “no es totalmente cierto que votáramos más de la mitad de los artículos, el FA votó negativamente la ley en general, después de los 502 artículos iniciales, quedaron 476 porque se sacaron 26 artículos, -donde están los que desmonopolizaban ANTEL y ANCAP-, y más de 250 artículos se modificaron en función de propuestas del FA. De los 476, unos 200 y pico se votaron pero modificados en función de las propuestas que se hicieron, tanto en el Senado como en Diputados, y en esta cámara se sacó la de áreas protegidas que era muy mala. Como todas las cosas, no siempre está todo mal, había artículos que eran llevables, pero el espíritu y objetivo de la LUC son muy malos”.





EJEMPLOS

Umpiérrez puso varios ejemplos de la inoperancia de la LUC. Dijo que en seguridad “lo que se impone en la ley va a acarrear más perjuicios que beneficios; en educación es terrible lo que hace; en la limitación del derecho a huelga -que está en la Constitución- nos parece gravísimo lo que se hizo y eso llevó un debate muy largo. Votamos la creación del Ministerio de Medio Ambiente, pero con muchas críticas, por que una institución como este ministerio separado del Ordenamiento Territorial es un saludo a la bandera, pero no pudimos convencer y lo votamos porque no queríamos quedar como que no nos interesa el medio ambiente, porque realmente nos interesa y hay que atenderlo, debió ser un Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; se necesitó mucho más tiempo para discutir toda la LUC. La Ley de Medios que se intentó incluir en la LUC y después la sacaron, lo que quiere poner el gobierno para el FA es una Ley de Medios muy mala, llevamos dos meses de discusión y no hemos avanzado, y tiene que ser así, llevan mucho tiempo de trabajo, son leyes donde hay que consultar mucho fuera del Parlamento. O sea, sí se votaron menos de la mitad de los artículos, se votaron modificados, y en función de propuestas del FA”.