El edil Javier Urrusty solicitó un plan de viviendas para José Pedro Varela

El miércoles la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) contó con la presencia de 24 ediles (al principio): 2 del Partido Colorado, 10 del Frente Amplio, 12 del Partido Nacional. La sesión se extendió hasta pasadas las 23 horas, cuando finalizó porque quedó sin quórum. Fue una sesión con unos cinco cuartos intermedios, casi siempre pedidos por el presidente de la JDL, Óscar Villalba, y casi ninguno justificado, lo que sorprendió a los ediles.





ASUNTOS PREVIOS

Javier Urrusty se refirió a la falta de viviendas en José Pedro Varela, y a la necesidad de implementar un sistema “tipo SIAV” para familias monoparentales -mujeres u hombres con hijos a cargo-. “Se hizo un relevamiento por asistentes sociales y hay cerca de 20 familias en esta situación, gran parte de ellas víctimas de violencia doméstica, problemas de adicciones, abandono por una de las partes de la pareja”. Aseguró que hay un terreno perteneciente al Ministerio del Interior que se podría utilizar. Destacó la situación complicada de dos familias por el clima y apuntó también en el Complejo de Viviendas PPT, donde hay viviendas vacías, las que podrían ser ocupadas por estas dos familias que están al límite en su problemática. También dijo que hay casas de MEVIR 4 que han quedado vacías y que no han sido adjudicadas. Pidió que sus palabras pasaran a los Ministerios de Vivienda y del Interior para poder dar solución a esta problemática. Agradeció a la comisión de Fraccionamiento y Urbanismo de la JDL por su visita a José Pedro Varela, para ver en el lugar los requerimientos hechos por la empresa Casarone Industrial S.A.

Ernesto Cesar trasladó reclamo de vecinos de viviendas municipales contiguas al Cementerio del Este, quienes manifiestan que se hicieron obras de cordón cuneta el año pasado. Pidieron a la IDL la construcción de un muro de contención, lo que no se hizo, y eso genera desmoronamiento del terreno a los costados de las viviendas, lo que puede provocar daños irreparables.

Ana Ugolini solicitó el repintado y señalización de las cebras en Minas, especialmente frente a centros de educación, centro de diálisis, en 18 de Julio y Luis A. de Herrera. Solicitó informe a la JDL respecto a las comisiones investigadoras. Algunas están desde el principio del período y no han tenido resolución. Preguntó si continúan en el próximo período, o si quedan sin efecto. Pidió que se coloque el semáforo de 18 de Julio y 25 de Mayo, dijo que hace 15 días que están colocadas las columnas pero no se colocan los semáforos. Solicitó limpieza de cañadas Zamora, en los cruces de avenida Artigas, viviendas INVE y avenida Varela.

Walter Ferreira solicitó limpieza de plazoleta del barrio Garolini y reparación de un refugio en ese barrio.

Juan Frachia pidió informe a la IDL sobre el corredor vial de acceso a Minas por ruta 8, en zona de Las Delicias, explicar cuál fue la idea para realizar dicho corredor, si era para agilizar el tránsito, y porqué se colocaron semáforos descoordinados y límite de velocidad. ¿Era para demorarlo? ¿Por qué se cortó un barrio impidiendo el cruce de peatones? ¿Cuál fue la razón técnica de generar 8 carriles? Cuatro centrales amplios, donde se supone que van a mayor velocidad pero limitados por semáforos descoordinados y límites de velocidad, y dos de cada uno de los lados laterales donde no se limita la velocidad ni tampoco hay semáforos que afecten. ¿Quién fue el técnico responsable del diseño? Informó que “hoy pasan muchos vehículos por las calles laterales más rápidos que por la parte central, es un contrasentido. ¿No debía ser al revés? Porque pasan a mayor velocidad donde hay más riesgos para el peatón”. Pidió informe sobre las razones por las que nuevamente se está haciendo la calle frente al Parque Rodó, y cuál fue la empresa que la hizo hace menos de 10 años. Pidió la limpieza de las márgenes del arroyo San Francisco desde puente Otegui hasta el puente que está en 19 de Abril. Reiteró pedido sobre las veredas, donde expresó que hay muchos vecinos afectados por no poder usarlas, donde a lo mencionado como obstáculos, agregó que hay palets apilados, leña, vehículos estacionados, maquinaria pesada, caños de hormigón enormes que no se justifica y ocupan toda la vereda, carteles, rejas, muros sobre las veredas, y mucho más.

Julián Mazzoni se refirió a la Rendición de Cuentas de 2019 de la IDL, señalando algunas reflexiones “sobre los grandes números que se desprenden de ella”. “Los ingresos totales son prácticamente 1.313 millones de pesos, con obligaciones presupuestales impagas del orden de 1 millón setecientos mil pesos. Los egresos son de 1.276 millones de pesos. Da un resultado favorable de algo más de 38 millones de pesos, lo que es bueno para nuestras cuentas. Comparado con el ejercicio anterior, los ingresos se incrementaron un 8% y los egresos un 11%, lo que achicó el balance favorable, que en 2018 fue de 66 millones de pesos. Se mantiene en ambos años la proporción entre ingresos de origen nacional, el 52%, y los de origen departamental, el 48%.

El peso de las retribuciones personales en el presupuesto es de 70% en 2019, mientras que era de 71% en 2018. Los gastos de funcionamiento corresponden al 17% en 2019, y al 18% en 2018. En inversiones, pasamos al 11% en 2019, mientras que eran el 10% el año anterior.

Quiero expresar la preocupación que sentimos la inmensa mayoría de los que hacemos política -en los diferentes partidos- en el ámbito departamental y municipal por las señales que ha dado la OPP de restringir el apoyo a las intendencias. Como dijo el encuentro de presidencias departamentales con candidatas y candidatos a las intendencias del FA, que se realizó el 9 de julio: ‘Un amplio acuerdo es necesario, posible -por la solidez financiera de nuestro país que el MEF ha destacado- y requerido por la sensibilidad colectiva, demostraría que es en la profundización de la descentralización que se hacen realidad los acuerdos entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipios y el Congreso de Intendentes’. Las transferencias del gobierno nacional a las intendencias y municipios alcanzaron la cifra récord de 20 mil millones en 2019. No deberían bajar. A esa preocupación hay que agregar seguramente el aumento de morosidad en el pago de los tributos que se recaudan en el departamento, principalmente patentes y contribución inmobiliaria, lo que permite vaticinar complicaciones que hace mucho no vemos en los fondos de los que dispondrá la IDL”.

Finalmente Mazzoni analizó lo que gastó la Junta, “correspondió a menos de 1% del total del gobierno departamental en el 2019 y apenas superó el 2% en el 2018. Quiero detenerme en esto, porque la Junta gastó 13 millones menos el año pasado que en el año 2018, es decir 1% del total del gasto del gobierno departamental. La tercera parte del resultado positivo del gobierno correspondió a nuestra Junta. Es evidente que el no funcionamiento del Congreso Nacional de Ediles disminuyó drásticamente los gastos de viáticos. Este es un dato de interés que es bueno que lo tenga la comisión de esta Junta, que está trabajando con la intendencia para obtener fondos para el combate a la pandemia, especialmente para aliviar las consecuencias socioeconómicas que están por venir. De aquí puede salir el 1% a que se refiere el artículo 15, numeral 3 del TOCAF. Se trata de que la intendencia muestre voluntad política para que esto sea así; para encontrar la ‘ingeniería’ jurídico financiera para lograr transferir esos fondos a los que los necesitan. La doctora Peña manifestó en el último llamado a sala que está dispuesta. Para poner una cifra gráfica: pueden haber 13 mil pesos para cada una de mil familias de Lavalleja. Seguramente que ayuda”.

Marta Sotelo pidió disculpas por no asistir a la sesión extraordinaria donde se eligieron el presidente y los vicepresidentes. Felicitó y les deseó una buena gestión a los vicepresidentes Luis Carresse y Eduardo Baubeta “que me hubiera gustado mucho que fuera el presidente”, y a Óscar Villalba, al que le deseó éxito en su gestión “y de paso pedirle que en el poco tiempo que nos queda de este período legislativo haga una buena gestión”.

Alexandra Inzaurralde solicitó el arreglo de caminos a Vejigas, a Cerro Pelado, camino que sale a ruta 12 km 329 y medio, arreglos de caminería, garita y calzada a dos kilómetros de la ruta; a la entrada y salida de Villa del Rosario colocación por parte del Ministerio de Transporte de despertadores y señalización para disminuir velocidad por curva muy acentuada. Solicitó la colocación o refacción de garitas en ruta 12 km 321 del lado de enfrente donde está la actual; en ruta 12 km 331 a la izquierda yendo de Minas, y en ruta 8 km 334 a la derecha hacia el Norte. Vecinos de avenida General Flores y Ugolini reclaman por el mal funcionamiento desde siempre de los semáforos colocados en ese cruce.

Óscar Fungi informó sobre el estado de salud del edil Gustavo Risso, quien tuvo un importante quebranto de salud. “Viene evolucionando bien de la primera intervención cardiaca, está aguardando la segunda, y envía un saludo y agradecimiento para todos los que lo saludaron y le dan aliento a través de mensajes y llamados, para seguir luchando con esa dinámica que tiene y que le cuesta mucho bajar las revoluciones en pro de su salud”. Saludó y deseó muy buena gestión a la nueva dirección del Hospital Vidal y Fuentes encabezado por los doctores Andrés Balduini, Roberto Lepera, y de la RAP Jorge Antúnez. Pidió a pedido de vecinos que en la intercesión de Esther Moré y Pérez del Puerto se coloquen señalización y despertadores. Recordó que el 15 de julio se conmemoraron 56 años del fallecimiento del expresidente de la República Luis Batlle Berres (Montevideo - 26 de noviembre de 1897-15 de julio de 1964) presidente desde agosto de 1947 a marzo de 1951, además de haber ocupado varios cargos parlamentarios y autor de proyectos fundamentales en el país.

Andrea Aviaga agradeció que se escuchara desde la IDL su pedido y de otros ediles, del arreglo del camino al Altos del Santa Lucía y el que pasa por la Escuela Nº 68 e Higuerita. Agradeció al director de Vialidad, y manifestó el agradecimiento de los vecinos con los que estuvo reunida por las soluciones brindadas por la IDL.





MINUTO DE SILENCIO Y PROTOCOLO

Finalizado Asuntos Previos, el presidente Villalba le dio la palabra a Edgardo García quien recordó al exintendente Javier de la Peña, recientemente fallecido, destacando su personalidad y su trabajo político y social en Lavalleja, especialmente en Mariscala.

Luis Carresse también se refirió a de la Peña, con reconocimiento y afecto, y reclamó el protocolo que le hubiera correspondido en su velatorio, que es llevar la bandera del departamento sobre su féretro, que dando cumplimiento a dicho protocolo se le hiciera entrega de la bandera lo antes posible a su familia.





ASUNTOS ENTRADOS

Cámara de Senadores envió copia de las palabras de los senadores Gloria Rodríguez por reapertura del Centro de Ciegos Tiburcio Cachón; Amanda Della Ventura referente a Obediencia debida; Sandra Lazo sobre Derecho Universal al Cuidado; Liliam Kechichián sobre Cuidados como un derecho.

Cámara de Representantes, remitió el comunicado del diputado Enzo Malán sobre proyecto para modificar el artículo 12 de la Ley Nº 18.612 sobre el Sistema Nacional de Emergencias.

Junta Nacional de Drogas remitió mensaje del prosecretario de la Presidencia y presidente de esa Junta, con motivo del “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas”, que se conmemoró el 26 de junio.

Junta de Cerro Largo remitió exposición de Mónica Peña refiriéndose al “Día Nacional del Celíaco”.

Junta de Paysandú remitió exposición de varios ediles sobre los temas: “Nos arrebatarán la ciudadanía cultural generada en todo el Uruguay y sobre todo en el interior profundo”; “MIDES: para manejar informaciones correctas”; “Modificación del Día del Patrimonio 2020”.

Junta de Rivera remitió exposiciones del edil Lucio Branca sobre un proyecto denominado “Rivera limpia”, y sobre beneficios a prestadores de salud con la pandemia Covid 19, perjudicando a sus usuarios.





IDL REMITIÓ

Resolución donde se sugiere a Gustavo Bustillo para integrar la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural de Lavalleja, por la renuncia del maestro Agustín Briano.

Dirección de Tránsito de la IDL remitió informe sobre reempadronamiento de vehículos en Lavalleja y que solo se cobra el costo de chapa y libreta.

A Luis Carresse le responden que el barrio Blanes Viales cuenta con 37 luminarias LED.

A Eduardo Baubeta le informan que la colocación de lomadas frente al Hospital Vidal y Fuentes está planificada.

CD con el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Villa Serrana y su entorno, solicitado por la Comisión Especial con el objetivo de identificar los espacios libres de uso público de Villa Serrana.

