Cada vez más cerca de la reapertura de la planta de FNC en Minas

Primera Página

DIALOGAMOS CON ANDRÉS ARELLANO, PRESIDENTE DEL SINDICATO DE FNC

Andrés Arellano, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) Planta Minas, informó a Primera Página acerca del preacuerdo con Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la espera de plazos para los retiros incentivados. Según comentó, se espera preparar la línea de producción y empezar la fabricación en setiembre, con un esquema de turnos desafiante programado hasta 2025. Habrá una reunión en Montevideo para ajustar el plan de agosto.

EN LA ESPERA

Arellano indicó que “salimos de la firma del preacuerdo en el MTSS la semana pasada. Estamos esperando un poco los plazos para cerrar los retiros incentivados, tanto para zafrales como para efectivos, y los planes de los prejubilados a partir de ahí. Todavía no había noticias de cómo va a funcionar en agosto porque lo único que entendemos es que la empresa va a meter progresivamente dotación para preparar la línea con los demás equipos y en setiembre empezar la fabricación. Sobre el llenado para líneas de latas todavía no tenemos datos sobre qué día de agosto va a ser, ni cuántos compañeros, ni para qué sectores”.

Acotó que toda esa discusión “no se ha instalado todavía a pesar de que quedan muy pocos días para llegar a agosto, así que estamos un poco a la expectativa”.





FUNCIONAMIENTO Y DESAFÍO

Agregó que en setiembre trabajará una dotación de 59 operarios. “Eso va a funcionar así hasta el mes de junio de 2025. Desde esa fecha bajaría lo que es fabricación quedando solamente el llenado de las latas. El esquema trata de dos turnos de 12 horas en cuatro días de trabajo y tres de descanso. Si bien hay algún sector en particular que mantiene el turno de ocho horas, es solo un sector donde se desenvuelven cuatro compañeros. El resto tiene que funcionar con ese esquema de 12 horas que va a ser todo un desafío para nosotros porque históricamente no sabemos lo que corresponde. Uno se imagina un turno de 12 horas y no es fácil salir 14 o 15 horas de tu casa y estar trabajando, por más que son cuatro días de trabajo. Hay que ir viendo un poco sobre la marcha todas esas cuestiones y para la empresa no va a ser fácil tampoco porque ellos en los papeles lo tienen muy claro, pero después en la práctica no se aplica de esa manera”.

Según dijo el dirigente sindical, en estas horas podría concretarse una reunión con representantes de la empresa en Montevideo, para ajustar los detalles de la reapertura de la planta a partir de agosto.