Felipe De los Santos: juventud, decisiones y evolución política

“LA IDEA ES CONSTRUIR EL CAMBIO EN LAVALLEJA DESDE EL ESTUDIO, LAS PROPUESTAS Y LA GENERACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO”

El edil Felipe De los Santos (Frente Amplio, FA) fue en las elecciones internas el político más joven. Encabezó lista en Lavalleja -Lista 1888 - Cambia Lavalleja-, y obtuvo una importante votación, apoyando la precandidatura de Carolina Cosse.

CUESTIONES

Al ser entrevistado por Primera Página para hacer una evaluación política y personal de las elecciones internas, De los Santos respondió que “la evaluación que hacemos de esta instancia de las elecciones internas las podemos sintetizar en tres cuestiones: votación, precandidatura que apoyamos y el ir con una lista nueva”.

VOTACIÓN

De los Santos destacó que obtuvieron “una muy buena votación para el Frente Amplio (FA) en todo el país, superando la meta que había sido trazada para esta instancia electoral de 400.000 votos. Esto es un aspecto que habla, por un lado, del proceso que ha hecho el FA en cuanto al trabajo político en todo el territorio nacional, que empezó con el ‘FA te escucha” en el marco de un proceso de autocrítica luego de la derrota de 2019. Siguió luego con el trabajo en la confección de las bases programáticas, que contó con la participación de miles de personas de todo el país, fue una instancia de intercambio y construcción a la interna del partido. La elección interna fue más competitiva que en otras ocasiones, aspecto que llamó también a las y los frenteamplistas a participar. Una interna que culminó de excelente forma, pudiendo acordar en unidad una fórmula hacia octubre con Yamandú Orsi como candidato a presidente y Carolina Cosse como candidata a vicepresidenta”.

CAROLINA COSSE

Su lista apoyó la precandidatura de Carolina Cosse: “Entendimos que Carolina era quien mejor representaba en esa instancia nuestro sentir y nuestra mirada hacia un próximo gobierno nacional. Así lo hicimos saber en su momento al sector al que pertenecíamos, Marcha Frenteamplista, y es en definitiva lo que nos llevó a tomar diferentes caminos a nivel político”.





Agregó De los Santos que “Carolina Cosse hizo un gran trabajo hacia las internas, conformando equipos, generando propuestas, recorriendo el país, con lo cual cabe un especial reconocimiento a la compañera por su trabajo y compromiso. Superada esta instancia interna, estamos seguros que la fórmula que se conformó la misma noche de las elecciones con Yamandú y Carolina es representativa de todas las sensibilidades del FA y está absolutamente preparada para llevar adelante la tarea hacia octubre y hacia un próximo gobierno”.





LISTA 1888

Se refirió a la tercera cuestión planteada, los resultados electorales de su lista, la Lista 1888 Cambia Lavalleja: “Hemos hecho -dijo- una evaluación muy positiva. Logramos el tercer lugar dentro de las listas nacionales que apoyaban a Carolina en Lavalleja y quintos a nivel del FA. Nuestro primer objetivo, que era aportar a la candidatura de Carolina desde un espacio de personas frenteamplistas independientes, se cumplió. También ha sido un impulso para continuar formando este espacio a nivel departamental. El salir con una lista nueva, en un proceso distinto al que venía transitando fue un enorme desafío. Cabe destacar el acompañamiento de grandes compañeras y compañeros con los que llevamos adelante la tarea, y con quienes compartimos el entusiasmo por seguir y por generar nuevas instancias de participación en el FA de Lavalleja. Entre ellos, señalar a la compañera Aurora Fernández que ha sido un enorme puntal y apoyo en la construcción de este espacio, con quien compartimos la idea de construir el cambio en Lavalleja desde el estudio, las propuestas y la generación de equipos de trabajo”.

La interna frenteamplista de Lavalleja es compleja. ¿Cómo viviste tú y el grupo el tomar la decisión de apoyar a Cosse cuando tu sector apoyó a Mario Bergara y luego a Orsi?

Como mencionaba hace algún tiempo en una entrevista anterior, las elecciones internas generan movimientos dentro de los sectores, lo cual es natural y no quiere decir siempre que eso sea sinónimo de conflicto. Lo que sí es cierto que muchas veces se hacen más claras diferencias en las miradas sobre la política nacional y departamental, y en los objetivos que cada uno tiene hacia adelante. En lo personal creo que eso es lo que sucedió con mi anterior sector. Marcha Frenteamplista. Integrando Convocatoria Seregnista, acompañó la candidatura de Yamandú Orsi. También decidió ir en una sola lista con los demás sectores que integran Convocatoria y no con la Lista 2005 como en instancias anteriores. En mi caso, yo creía que la instancia interna era justamente donde uno debía expresar sus matices para poder conformar luego los cuadros hacia octubre. Esa mirada no fue compartida. Varias personas expresamos nuestro deseo de acompañar a Cosse, lo cual devino en una apertura hacia poder apoyarla libremente. Este apoyo, que inició con una carta abierta a la ciudadanía relatando las razones de apoyo a Carolina, luego logró tener también una expresión electoral que fue a través de una nueva lista, la Lista 1888, que nucleó, entre otras personas, a independientes del departamento de Lavalleja que querían acompañarla. También nos llevó a conformar equipos de trabajo, como por ejemplo el comando de campaña departamental, lo cual fue una experiencia sumamente enriquecedora. Acompañamos a Carolina durante su recorrida por Lavalleja, fuimos parte también de actividades en Montevideo, logramos conocer y generar vínculos que sin dudas van a ser muy significativos a futuro.

¿O sea que no seguís integrando Marcha Frenteamplista y el sector que integra Convocatoria Seregnista?

No seguiré integrando Marcha Frenteamplista. Como explicaba anteriormente, hay distintas miradas hacia lo nacional y lo departamental y también en términos electorales, lo que hace que no sea ese el espacio de militancia en el que siento pueda construir a futuro. Creo que hoy en día Marcha, dentro de Convocatoria Seregnista, ha elegido a otros referentes a nivel departamental para representarlos, entre ellos al edil (Ernesto) Cesar, por lo cual naturalmente es válido tomar un camino propio. Destaco, por supuesto, el vínculo con muchos compañeros y compañeras con las que milité allí y quienes también confiaron en mí en su momento para encabezar la Lista 2005 y en ese sentido destaco también a dos referentes de los que aprendí mucho, quienes me llevaron a militar en Marcha, que fueron Cecilia Bianco y Pablo Mazzoni.





¿Cómo evalúa el resultado en votos de la elección interna?

El resultado de las internas nos dejó, como señalaba, terceros en las listas de Carolina y quintos a nivel del FA en Lavalleja. Recibimos 290 votos, un gran porcentaje de ellos recogidos en Minas pero también con presencia en localidades del interior. Dado que fue un proceso muy reciente, pudimos hacer prácticamente un mes de campaña, pero aun así logramos recorrer varios de los comités del FA del interior del departamento, difundir las ideas del Plan PAÍS que era el plan de medidas concretas que impulsaba Carolina Cosse durante su candidatura, y también participar de una instancia sobre este Plan en Minas junto a la compañera Silvia Nane, Lucía Soca y Pablo Blanco, integrantes del equipo de Carolina Cosse. Este primer resultado superó el primer objetivo que nos habíamos trazado y nos da un impulso para seguir en lo que resta del ciclo electoral.





¿Cuáles son los momentos que más lo sacudieron en el cara a cara con la gente?

Tanto en las recorridas que tuvimos de cara a las internas, la difusión de las ideas concretas del Plan PAÍS, instancias que se suman al trabajo que hemos realizado desde el rol de edil departamental hay situaciones que se repiten en todo el territorio de Lavalleja. Una de ellas es el desempleo y la falta de oportunidades en el departamento, lo cual lleva sin dudas a una situación de incertidumbre en la gente, de deterioro y vulneración de derechos, a la necesidad de migrar en búsqueda de nuevas oportunidades. Esto repercute en otras cuestiones, que se plantearon mucho, vinculadas a salud mental, al suicidio como problemática que azota a todo el territorio departamental. En términos de vivienda, por ejemplo, vemos la escasa intervención tanto del gobierno nacional como departamental para la generación de vivienda, de asignación de tierras. En términos de cultura y participación también, el desmantelamiento de programas como los centros MEC generó un paulatino alejamiento del Estado de los territorios. Son cuestiones que interpelan, que invitan a pensar en medidas concretas que puedan surgir a partir del programa del Frente Amplio, y que apliquen a nuestro departamento. Nos encaminamos a trabajar en ese sentido.

¿Cuál es su futuro político? ¿Cómo vas a trabajar en las elecciones nacionales de octubre?

El surgimiento de este grupo, que denominamos Cambia Lavalleja, ha tenido como primer paso el apoyo a Carolina en las elecciones internas, pero también se conformó para proyectar un espacio de participación dentro del FA a nivel departamental. Es por esto que nuestra idea es participar en todas las instancias de este ciclo electoral 2024-2025. Vamos a participar de las elecciones de octubre en la campaña por la diputación, aún no hemos resuelto de qué forma, pero queremos formar parte de esa instancia. También proyectamos trabajar hacia las elecciones departamentales de 2025, y en ese sentido también contribuir a la formación del programa departamental del FA de Lavalleja con estudio y propuestas concretas a las problemáticas que plantea hoy la ciudadanía. Creemos que hay que trabajar firmemente para que el FA sea la alternativa de cambio en Lavalleja.





¿Qué se puede esperar del FA en las elecciones departamentales de mayo 2025?

En primer lugar, el FA conformó una comisión de programa departamental. Creo que es una instancia bien importante, ya que es con lo que todas las y los frenteamplistas vamos a salir a conversar con las personas del departamento para lograr llegar al gobierno departamental. Por otra parte -esta es una opinión personal-, creo que el FA debe trabajar fuertemente para lograr una buena representación en todos los municipios del departamento, y eso implica también acompañar los procesos que cada comité haga para elegir a sus candidatos y candidatas y también la generación de propuestas para estos territorios. Los municipios son fundamentales para llevar adelante políticas públicas de cercanía, por ende debemos apuntar a fortalecerlos. A nivel de la Junta Departamental se debe lograr recuperar la representación que tuvimos en períodos anteriores y que se perdió en la elección de 2020. Creo que el FA de Lavalleja está posicionado distinto para la próxima elección departamental, ha podido aprender de instancias nacionales como el “FA te escucha” y los “Diálogos por Uruguay”, lo cual va a ser fundamental para generar el programa de gobierno y también para intercambiar con la gente.





Hoy el FA de Lavalleja carece de vicepresidentes, ambos renunciaron. ¿Eso no es una irregularidad? ¿Quién debe buscar solucionar esa omisión?

Creo que sería una cuestión a discutir en los órganos de decisión del FA que correspondan, con lo cual no me parecería adecuado ser yo quien adjudique responsabilidades en este caso. Al retirarme del sector al que pertenecía tampoco formaré parte tanto del Plenario como de la Mesa Política Departamental en el futuro. Al respeto de la renuncia de la compañera y el compañero vicepresidente ha sido algo que vimos con preocupación, dado que son dos personas jóvenes que estaban ocupando cargos de representación y que por distintos motivos decidieron no seguir. Nos llama a pensar y construir una fuerza política que acompañe también las trayectorias de las juventudes en política y las respalde para participar. De nuestra parte, lo que sí puedo manifestar es que siempre está la mejor disposición para construir en nuestro FA y es la postura que asumí siempre, desde la Junta Departamental y desde la Coordinación de la Bancada de Ediles y Edilas que me ha tocado llevar adelante este año.

Quedaron preguntas, que De los Santos, según dijo, responderá a fines de julio, cuando convocará a una conferencia de prensa, donde hará importantes anuncios.