Benjamín Correa de Estación goleador en Sub 15 e Ignacio Blanco de Lavalleja en Sub 20

Acaba de finalizar la disputa de los Campeonatos Minuanos categorías Sub 15 y Sub 20, que culminó con la consagración de Las Delicias en Sub 15 y Lavalleja en Sub 20. En cuanto a los goleadores, Benjamín Correa de Estación fue el máximo artillero del certamen de Sub 15 con 8 conquistas, mientras que en categoría Sub 20 lo fue Ignacio Blanco de Lavalleja con 8 tantos.





Campeonato Minuano Categoría Sub 15

Temporada 2024

Principales Goleadores

Benjamín Elías Correa Márquez (Estación) 8

Daniel Gutiérrez Martínez (Las Delicias) 7

Benjamín Hernández Cabrera (Estación) 7

Facundo Nahuel Cejas Ferrari (Lito) 6

Diogo Joel Giménez Suárez (Las Delicias) 6

Bernabé Martínez Lavega (Lavalleja) 6

Johan Sebastián Silvera Rodríguez (Lavalleja) 6





Campeonato Minuano Categoría Sub 20

Temporada 2024

Principales Goleadores

Ignacio Blanco Aldrovandi (Lavalleja) 8

Horacio Emanuel Alba Agostini (Olimpia) 7

Lucas Nahuel Velázquez Rodríguez (Las Delicias) 6

Julián Jesús Menchaca Cóccaro (Lavalleja) 5

Thiago Agriel Bonilla (Olimpia) 4

Darío Nildo Casañas Huelmo (Barrio Olímpico) 4

Ignacio Thomas Vera Correa (Olimpia) 4

Néstor Danilo Zinola Cifuentes (Las Delicias) 4