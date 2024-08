Joaquín Hernández aspira a candidatura a diputado

Primera Página

“DELGADO – RIPOLL ES LA MEJOR FÓRMULA, ES EQUILIBRADA PARA ENFRENTAR AL ADVERSARIO”

El edil Joaquín Hernández, presidente de la Junta Departamental de Lavalleja, participó en las elecciones internas con su Lista 22 del Partido Nacional (PN) obteniendo una significativa votación, apoyando la precandidatura de Álvaro Delgado, ganador de la contienda por el PN.





ELECCIONES INTERNAS

Al consultarlo sobre la evaluación política y personal de la campaña por las internas, Hernández dijo: “La elección interna siempre es un desafío. El principal factor es la no obligatoriedad y unido al factor climático, es lo que terminan siendo definitorios. En lo personal siempre es una experiencia que nos gusta vivir porque somos vocacionales de la actividad política, sabemos que la gente que integra los partidos políticos y la que aún no integra pero es afín, pueda ir a votar”.





LISTA 22 PRESENTE

Destacó que la Lista 22 “estuvo presente con comité abierto en todas las localidades, lo que supone un gran esfuerzo, ¡en todo sentido! Pero sentimos que tenemos un doble rol en esta tarea, el primero de crecer como agrupación, y el segundo -y no menos importante-, somos garantía de la renovación del Partido Nacional en Lavalleja. Hoy la 22 no es una lista más, es una agrupación departamental, a la que todos quieren llegar, por un espacio de decisión, por todo eso tenemos que sentarnos a conversar”.





¿POR QUÉ DELGADO?

Al preguntarle porqué acompañó su sector, la precandidatura de Álvaro Delgado, Hernández señaló que “con Álvaro Delgado nos conocemos de hace ya varios años. Cuando se formó Aire Fresco en el año 2008 ya lo integrábamos tanto el alcalde Francisco de la Peña como yo, la entonces Lista 400. Fuimos miembros fundadores, aún conservamos los carné de aquella reunión que se realizó en Las Piedras. Eran otras épocas, Álvaro era diputado por Montevideo y ya era la mano derecha de Luis Lacalle Pou en muchos temas, el liderazgo de Luis que no podía estar en esta elección hizo que el sucesor natural fuera Álvaro y era natural que también nosotros estuviéramos ahí. Además hay otro factor, Álvaro fue siempre muy cercano a Mariscala”.

Hernández agregó que “Álvaro en sus épocas de estudiante se relacionó con padres de amigos míos, que fueron compañeros de él y teníamos contacto de otros ámbitos, no solo del político, como era la militancia gremial universitaria. También pude compartir con él en las asambleas de CGU, él era egresado por Veterinaria y nosotros estábamos en Derecho. Pero sobre todas las cosas conozco el trabajo de Álvaro, la forma en la que articula, quizás no con un liderazgo como el de Luis, pero es un articulador nato, venía de negociar con los sindicatos antes de ser diputado, fue secretario en el Ministerio de Transportes en épocas de (Juan Carlos) Raffo. Es un hombre del interior, en gran medida nos vemos un poco en él, porque es también uno de esos tantos estudiantes que nos vamos del interior a Montevideo. Hoy es un candidato sólido, con un conocimiento del país muy profundo, tenemos el mejor candidato”.





¿Cómo evalúa el resultado en votos de la elección interna? ¿Cómo queda ubicada la Lista 22 en Lavalleja?

La votación de la elección interna la veo bien. Pensé que podía ir a votar más gente, como creo que pensamos todos. Yo decía que el PN iba a votar 9.000 votos en la elección interna en Lavalleja, anduvimos por ahí. En el 2019 el PN alcanzó los 12.000 votos. La 22 tuvo una muy buena elección, porque en la pasada habíamos obtenido 723 votos y en ésta obtuvimos 1.169 votos que nos hicieron crecer en muchas localidades y en el general. Nosotros teníamos un 5% de lo que votó el PN en las pasadas y hoy la 22 es un 12% de la elección del partido. Obtuvimos dos convencionales nacionales, y aportamos con nuestra votación los convencionales a la Lista 58 con la cual ensobramos y acompañamos a nivel departamental. Puedo decir que de las listas que acompañaron al intendente (Mario García) en el órgano deliberativo nacional somos la más votada. Le ganamos a la Lista 159 de la diputada (Alexandra) Inzaurralde. En José Pedro Varela, obtuvimos el segundo lugar con 161 votos, en Mariscala le ganamos 10 a 1 a la segunda lista más votada (350 a 40), en Zapicán también votamos bien. En Solís de Mataojo, una ciudad donde nunca había votado bien nuestra agrupación, y en Minas, marcamos la diferencia obteniendo alrededor de 500 votos. Por tanto, el crecimiento que hemos tenido está marcado, y hemos avanzado aun siendo una lista relativamente nueva y de gente joven lo que nos da la pauta de que la gente quiere renovar.





¿Qué lectura hace de la baja votación?

La no obligatoriedad es el principal factor de baja votación en una interna, el frío, las vacaciones de julio y la Copa América -en menor medida- hacen que el que trabaja todo el año aproveche esos días para realizar otras actividades y al no ser obligatorio, no va a votar. Pero también, entiendo, hay cierto margen de personas que no fueron porque son indiferentes a votar en una interna. ¡Y está bien! Porque si no es obligatorio está dentro de las reglas del juego. Obviamente nos hubiese gustado aumentar el nivel de votación en Lavalleja y en todo el país, también hay que tener en cuenta que por primera vez en la historia nuestra interna nacionalista no fue competitiva, estaban claros los resultados de antemano, no así en otros partidos.





¿Las elecciones internas deberían ser obligatorias?

Sí. Deberían dejar de llamarse elecciones internas y pasar a llamarse elecciones primarias. Porque en la reforma del 97 el legislador argumenta que la elección interna es creada para elegir los convencionales nacionales y departamentales de cada partido político, y así lo es hasta hoy, y hay gente que no está afiliada o simpatiza con los partidos y que de ser obligatoria no tenemos por qué hacerlos definirse por partidos sino por candidaturas o personas. Por eso creo que la obligatoriedad de la elección debe ser una realidad, y que venga de la mano con la nueva denominación, basada principalmente esta elección en la experiencia que se ha tenido que es la de empezar a elegir intendentes y candidato a la presidencia.





¿Cuál es su opinión de la fórmula Delgado - Ripoll?

Tenemos la mejor fórmula equilibrada para enfrentar al adversario. Álvaro fue el secretario de Presidencia de Lacalle Pou, adquirió la experiencia de como dirigir un país. Estando mano a mano con el presidente, recorrió el país en todas las campañas electorales anteriores, conoce la realidad y la economía del país. Para ser candidato a presidente no solo se precisa conocer la geografía política de un territorio, sino la geografía humana, que es la que Álvaro tiene clara, sabe en cada lugar qué reclamo tiene la gente, que se pide en Mariscala, pero también en Arbolito o en Tambores. Todos saben que Lacalle Pou es un profundo conocedor del territorio y eso Álvaro lo maneja de cerca. Y esto es como el fútbol, Delgado va a marcar a otro jugador como (Yamandú) Orsi, pero a diferencia de Delgado, el candidato del Frente Amplio fue intendente, con una experiencia limitada al territorio de Canelones, con otras preocupaciones y experiencias que son directamente proporcionales a las de un departamento y que no tiene una visión nacional. Por tanto creo que en un mano a mano Delgado-Orsi tenemos amplia ventaja con Álvaro.

En cuanto a la candidata vicepresidente, es una jugadora de primer nivel para marcar a Carolina Cosse, porque Valeria Ripoll era la presidente del sindicato de la Intendencia de Montevideo, conoce las fortalezas y debilidades de Cosse, le conoce la gestión y la trazabilidad en sus dichos y hechos. Por tanto nuestra fórmula es una fórmula bien jugada, novedosa y descontracturada para ganar en octubre y para ser la fórmula de la coalición en noviembre.

Valeria Ripoll tiene una cosa que es muy importante, es una mujer como tantas pero es mamá de un chico con capacidades diferentes, lo que le da una sensibilidad especial. Hoy hablamos de salud mental, y tenemos que tener en puestos de decisión a gente que tenga en cuenta todos estos factores a la hora de tomar decisiones. Yo estoy contento, vamos a dar todo de sí para llevar adelante estos candidatos y estuvimos en contacto con Valeria para invitarla a Lavalleja. ¡Hay que darle tiempo! Hay que conocerla, estoy seguro que cambia la opinión de todos.





¿Cómo está hoy la interna del PN de Lavalleja? ¿Habrá alianzas?

Las alianzas en Lavalleja tienen que ser, no para ganar, sino para continuar proyectos políticos. Es una realidad que la 58, la 22, la 2004, la 903 y la 250 ya apoyamos a Mario García a la IDL. También se suma la 59 y la 80 a apoyar el proyecto político. Todos comparecimos con el sublema Avancemos Lavalleja. Ahora son épocas de ponernos de acuerdo en cómo vamos a seguir, donde todos tenemos que tener claro que más que ganar hay que hacer que valga la pena. Me entusiasmo mucho cuando veo que la gente está contenta con las obras, aún sabiendo que las obras más importantes aún no se han inaugurado. Entiendo que el proyecto político Avancemos Lavalleja tiene que seguir, hay muchas cosas para mejorar, para reformular, y las alianzas y acuerdos deben ser para continuar el trabajo departamental.





¿Cuál es su futuro político? ¿Cómo vas a trabajar en las elecciones nacionales de octubre?

Mi futuro político no lo decido yo. Soy parte de un equipo, que en vista de la votación y de lo que se negocie, verá donde me puedo desempeñar mejor.

Tengo ganas de hacer, me gusta el trabajo político y creo que la gente ha visto en poco tiempo todo lo que hemos hecho y dicho en la Junta Departamental, Y en el mano a mano sobre todo. Soy vocacional de la política, quiero ser un profesional de la política, me preparo para eso, me informo, pero siempre estando cerca de la gente, porque de atrás de un escritorio ni que tal vez que los números pueden ayudar a tomar decisiones, pero la materia prima de la política es el mirar y ver, recorrer, apreciar, charlar, ese es nuestro estilo. Me gustaría que la gente nos diera la chance de ser diputado por nuestro departamento, pero la maduración la da el tiempo y yo apuros no tengo.





¿Cuáles son las expectativas de la Lista 22 para las próximas elecciones departamentales de mayo?

La Lista 22 para mayo tiene que armar su estrategia, pero en lo personal sabemos que en las distintas localidades donde hay municipio, vamos a estar en la conversación y definiendo muchas candidaturas. Queremos tener una fuerte bancada de ediles, para aportar a la Junta y crecer con determinación en Minas y en los territorios aún poco explorados por nosotros. Sabemos que mucha gente nos está conociendo, estamos trabajando para que la 22 esté en todos lados, eso sí nos desvela, porque donde haya un problema, queja, tiene que estar la 22 para poner el oído, el hombro y gestionar. La política es para nosotros una herramienta para servir al ciudadano, vamos a seguir por ese trillo, tenemos la fuerza, las ganas y con seguridad el respaldo de la gente.